Banco ABC Brasil completa 15 anos de listagem na B3

Instituição celebra crescimento acelerado e aposta na diversificação do portfólio

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Banco ABC BRASIL (ABCB4), controlado pelo Arab Banking Corporation, é um banco múltiplo, especializado em serviços para empresas de médio e grande porte. Fundado em 1989, tem suas ações preferenciais negociadas na B3 S.A – Brasil, Bolsa e Balcão desde 2007, admitido no Nível 2 de Governança Corporativa da B3 e no seu Regulamento.

Estes 15 anos, recém-completados, vem apresentando crescimento contínuo dos negócios e diversificação de portfólio, além de resultados positivos para seus acionistas. Hoje, comparando com a época do IPO, o Banco ABC Brasil cresceu 11 vezes seu patrimônio e 12 vezes seu lucro líquido. E este crescimento não se limitou a números financeiros. No período, a base de clientes expandiu quase 5 vezes e o grupo de colaboradores é 3 vezes mais numeroso.

Os resultados positivos vieram com uma estratégia implementada pelo Banco e que parte dela foi obtida com diversificação do mix de clientes, especialmente no segmento middle. Outro ponto que contribuiu para a melhora operacional foi a expansão de portfólio de produtos. "Criamos unidades de negócio, atendemos novos segmentos de clientes, desenvolvemos novos canais de distribuição e expandimos nossa presença geográfica. Construímos uma plataforma maior, mais completa, mais diversificada e mais resiliente.", afirma o CEO do Banco, Sérgio Lulia Jacob. O segmento Corporate é atualmente responsável por 57% do volume da carteira de crédito expandida; o C&IB, por 35%; e o Middle, por 8%, com grande potencial considerando que é o segmento mais novo e em maturação.

"Fizemos o IPO porque vimos uma oportunidade de crescer no mercado que conhecemos. Ele nos criou uma fonte adicional de capital, indispensável para o ganho de escala em um mercado tão competitivo", completa o executivo. Hoje a B3, contabiliza cerca de 4,5 milhões de CPFs únicos na base de investidores e cerca de 400 empresas listadas. No entanto, Lulia destaca que há apenas ao redor de 200 companhias listadas há 15 anos ou mais.

Para Lulia, outra vantagem em ser uma empresa listada é a questão da governança. "Há um grande ganho de transparência, que é muito importante para o banco. É uma exposição que exige de nós um muito dinamismo, fluidez e pluralidade. E é claro que todo esse protagonismo nos deixa sujeitos a elogios, críticas, contestações e sugestões, mas estar na B3 é uma característica que agrega valor à nossa companhia", diz Lulia.

O Banco, que está estruturado como um partnership de gestão local, com o suporte de um controlador internacional. "Neste sentido, a listagem possibilitou a renovação de nossa base acionária, garantindo liquidez aos acionistas ao longo das diversas fases de seus ciclos de investimento" acrescenta Lulia. Atualmente, mais de 5% do capital do ABC Brasil é detido por seus colaboradores, através do mesmo ativo líquido negociado em bolsa detido por nossos acionistas minoritários. Além do total alinhamento na criação de valor, uma ação com liquidez facilita a atração, incentivo e retenção de talentos,

O ABC Brasil está atualmente presente em 13 Estados e 48 municípios e atende as organizações em suas necessidades financeiras e facilita o relacionamento delas com seus diversos stakeholders.

