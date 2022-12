Banco ABC Brasil consolida cultura data driven com nuvem do Google

Migração para o Google Cloud possibilitou com que cerca de 50% dos funcionários passassem a consumir e trabalhar com dados, além de acelerar em 40% o processo de tomada de decisão baseada em dados.

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil, (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), tem avançado, constantemente, em seu processo de inovação e transformação digital. Em 2020, o banco iniciou a migração de seus dados para o Google Cloud com o objetivo de desenvolver soluções ainda mais completas para seus clientes e demais stakeholders, possibilitando à instituição instaurar uma cultura data driven. Atualmente, mais da metade dos seus colaboradores realiza suas tarefas apoiando-se em dados.

O desafio do banco era melhorar a gestão e análise dos dados financeiros e das informações comportamentais dos clientes, visando gerar uma vantagem competitiva frente às ofertas de seus concorrentes. "Criamos uma área de dados para suportar as novas estratégias de inovação, marketing analytics, eficiência operacional, agilidade e qualidade no consumo interno de dados e geração de oportunidades em novos negócios para alavancar um melhor relacionamento e experiências financeiras com os clientes", afirma Marco Mastroeni, VP de Produtos e Inovação do Banco ABC Brasil. Segundo ele, as soluções do Google Cloud geraram várias possibilidades de gestão de dados para o banco, como por exemplo, a utilização de inteligência artificial e produtos de análise de dados.

Com o auxílio da IPNET Growth Partner, o projeto junto ao Google Cloud tem promovido benefícios ao ABC Brasil, como a oportunidade de fazer auditorias com frequência, maior ganho de velocidade e ferramentas user-friendly; cerca de 50% da organização passou a consumir e trabalhar com dados, realizando análises em processos internos; decisões baseadas em dados se tornaram 40% mais rápidas, melhorando a experiência do cliente; e geração de valores com gestão única de KPIs e dashboards corporativos.

"Atualmente mantemos 100% de nossa plataforma de dados na nuvem. A entrega de serviços financeiros digitais também foi beneficiada: hoje, 70% do processo de solicitação de crédito é automatizado. É uma nova era dentro do banco. É momento de fomentar decisões baseadas em dados. Assim, conseguimos apoiar novas ideias a partir de evidências sólidas, visando a maior satisfação dos nossos clientes e alavancando a transformação digital e a criação de soluções financeiras, com a finalidade de atender toda a cadeia de valor dos nossos clientes", comenta Mastroeni.

O Banco ABC Brasil viu no Google Cloud o parceiro ideal de negócios para tirar o máximo proveito de soluções que utilizam Inteligência Artificial para gerar insights que fazem a diferença na vida do cliente."As ferramentas analíticas do Google Cloud, como BigQuery e Vertex AI, além das soluções de Machine Learning, ajudam a acelerar o desenvolvimento de modelos em IA e do melhor aproveitamento de recursos para a implementação de uma plataforma de dados orientada por domínio de negócio e self-service analytics.", explica Rafael Kataoka, Head de Dados e DPO do Banco ABC Brasil.

FONTE Banco ABC Brasil

