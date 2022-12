Banco ABC Brasil cria a área de Credit Recovery

Iniciativa está alinhada com a estratégia de diversificação de produtos oferecidos pelo banco

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), anunciou ontem (08), durante o ABC Day | APIMEC 2022, a criação da área de Credit Recovery, para a compra carteiras de crédito não performadas e inteligência na gestão de recebíveis. Este segmento tem um histórico de retornos atraentes, com baixa correlação com os negócios tradicionais do banco, mas, ao mesmo tempo, tem uma sinergia natural da oferta deste serviço à base de mais de 4.300 clientes do banco. Além disso, o ABC Brasil pode utilizar esta expertise para gerar insights adicionais para as áreas de crédito e risco, bem como utilizar carteiras de recebíveis como colaterais em operações de crédito.

"Este é um mercado que vem crescendo seu volume ano após ano. Atuaremos de duas formas: por meio da simples prestação de serviços a clientes corporativos (Master Servicer), ou por meio da compra de carteiras sem direito de regresso (True Sale). Temos expertise e flexibilidade para oferecer a solução que melhor se encaixa nas necessidades dos clientes", comenta Godofredo Barros, diretor de Credit Recovery.

Durante o evento, os executivos apresentaram uma retrospectiva do banco nos últimos três anos e afirmaram que, analisando este período, a instituição reposicionou sua rentabilidade. No período, o banco diversificou e expandiu o mercado alvo de clientes, com ganho de escala no segmento Middle, de modo a capturar maiores spreads e pulverizar a exposição ao risco de crédito.

Houve ampla diversificação no portfólio de produtos, com crescimento de negócios com baixa utilização de capital, incluindo a Corretora de Seguros e o Banco de Investimentos. Outro destaque apresentado foi o ABC Link, canal que segue em uma curva crescente e já é responsável por mais de 10% da originação do segmento Middle.

A contínua transformação digital pela qual o banco passa contribui para a construção de bases para ganho de escala e aumento do número de transações de forma exponencial. Nesta frente, o foco tem sido a captura de eficiências em negócios tradicionais, com a redução no custo de aquisição e nos custos unitários por transação.

De acordo com Ricardo Moura, diretor de RI do Banco ABC Brasil, após um forte ciclo de expansão em 2022 para aproveitar janelas de mercado, a expectativa para a despesa é de um crescimento mais lento no próximo ano. "Em paralelo, as receitas devem continuar sua expansão com a maturação das novas iniciativas e captura de alavancagens operacionais, de modo que haja uma gradual redução do índice de eficiência. Mesmo com este aumento de despesas e com os reforços de provisões, a rentabilidade aumentou 392 pontos base, quando comparamos o retorno sob capital de 2019 com os 9 meses de 2022 anualizados", conclui o executivo.

FONTE Banco ABC Brasil

