Banco ABC Brasil é reconhecido como uma das melhores empresas em gestão de pessoas do País

SAO PAULO, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Neste ano, o Banco ABC Brasil ficou em segundo lugar, entre as empresas que possuem entre 1001 e 1.500 colaboradores, na 20ª edição da pesquisa "Valor Carreira", iniciativa do jornal Valor Econômico, realizada em parceria com a consultoria Mercer, que reconhece as companhias com as melhores práticas de gestão de pessoas. A escolha das empresas é baseada em uma pesquisa, junto aos colaboradores, que leva em conta o índice de engajamento e o índice de prosperidade, medida que avalia o quanto a companhia oferece condições para que o indivíduo e o negócio prosperem.

"É muito gratificante estarmos neste ranking. Pessoas são o nosso principal ativo, por isso temos grande preocupação em oferecer ferramentas que facilitem o dia a dia e que contribuam para o desenvolvimento individual e coletivo do nosso time. Estamos, constantemente, engajando as pessoas e pensando em cada um de nossos colaboradores como essenciais para a evolução da nossa organização. Este reconhecimento que recebemos só nos mostra que estamos no caminho certo, que sabemos cuidar de pessoas e que valorizamos os profissionais que participam da conquista de resultados crescentes e satisfatórios", afirma Sergio Lulia, CEO do Banco ABC Brasil.

Para continuar atraindo, desenvolvendo e retendo os melhores talentos, o Banco implementou ao longo de 2022 novas iniciativas de gestão de pessoas. Exemplos destacados pela pesquisa foram a implantação da área de Gestão de Mudanças e o programa de Performance Shares.

Reconhecendo que para obter sucesso no processo de transformação é necessário intensificar a qualificação de novas capacidades e dar suporte para a mudança do mindset, criou-se a área de Gestão de Mudanças, que oferece recursos para a compreensão de novos formatos de trabalho e acelera o desenvolvimento de novos skills. Segundo Lívia Sant'Ana, diretora de Talentos, Marca e ESG do Banco, espera-se que com essa nova área haja aumento na taxa de sucesso dos projetos estratégicos. "O envolvimento dos colaboradores no processo de transformação, com papéis claros e definidos, com capacitação relacionada aos conhecimentos, acompanhamento constante de resultados e suporte adequado dos líderes, gera condições ótimas para a manutenção da performance, ainda que diante do novo", comenta Lívia.

Já o programa de Performance Shares foi desenvolvido com o objetivo de reconhecer os profissionais que alcançaram alto desempenho no ciclo anual, os High Performers. O programa tem como objetivo estimular o colaborador a ir além, buscar novas oportunidades e se diferenciar. De acordo com Lulia, a instituição vem crescendo rapidamente sem perder seus valores e sua essência de gestão. "Sempre pautado pelo sentimento de pertencimento, tão importante para sucesso pessoal e da instituição, nossa metodologia é fundamentada em levar novos conhecimentos aos nossos colaboradores, mapear e gerenciar impactos relacionados aos stakeholders e mensurar constantemente os resultados", conclui o CEO.

FONTE Banco ABC Brasil

SOURCE Banco ABC Brasil