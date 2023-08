Banco ABC Brasil e Sicredi Asset fecham acordo para emissão de Letra Financeira Social

Instituição emitiu R$ 50 milhões do título de renda fixa

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4) emitiu, no fim de junho, R$ 50 milhões de Letras Financeiras Sociais, também conhecidas como Social Bond, pelo prazo de dois anos no mercado local. O título de renda fixa emitido é parte de um programa de Letra Financeiras Sociais e foi adquirida pela Asset do Sicredi. Com a operação, as instituições visam ampliar o acesso a financiamento a pequenas e médias empresas (PMEs) e apoiar a geração de empregos.

A Letra Financeira Social é um instrumento financeiro utilizado para captações que fomentem o financiamento de atividades econômicas sustentáveis, com a finalidade de gerar impacto social positivo de acordo com os Social Loans Principals e Social Bonds Principals, em seus quatro pilares-chave: uso de recursos; processo para avaliação e seleção do projeto; gestão dos recursos; e relatórios. O Sustainable Finance Framework prevê a alocação dos recursos provenientes da Letra Financeira em até 24 meses após a emissão.

Os critérios de elegibilidade selecionados para a concessão de crédito para os financiamentos com fins sociais são os abrangidos pelo Sustainable Finance Framework, que, dentre outros critérios, consideram suporte a pequenas e médias empresas, contribuindo para a geração de empregos, e atendendo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) 8 - Trabalho em Condições Decentes e Crescimento Econômico.

"A emissão da Letra Financeira se alinha à estratégia institucional do Banco ABC Brasil de suporte às empresas do segmento Middle. Além disso, a iniciativa demonstra mais um avanço na jornada de constante evolução da agenda ESG no Banco, com foco na viabilização e fomento de oportunidades de negócios que contribuam com o desenvolvimento sustentável dos nossos clientes e gerem valor compartilhado", segundo Fabiana Silva, Head ESG do Banco ABC Brasil.

"A busca por soluções alinhadas às métricas ESG está cada vez mais presente no mercado. Segundo a Rede Brasil, 83% das empresas que compõem o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da B3 possuem processos que integram os ODS às suas estratégias e a necessidade de expansão destas diretrizes às suas cadeias de valor se intensifica. Este cenário traz desafios e oportunidades ao mercado financeiro para viabilizar alternativas de crédito e serviços visando suportar esta transição de governança corporativa. Certamente nossa agilidade e capacidade de criar soluções abrirão portas para novos negócios e fidelizar ainda mais a relação com nossos clientes", explicou Rodrigo Cordeiro, diretor de Produtos do Banco ABC Brasil.

O Sicredi, instituição financeira com atuação em todas as regiões do Brasil, tem como um dos direcionadores da sua estratégia de sustentabilidade o fomento de soluções responsáveis. Nesse sentido, a Asset do Sicredi está empenhada em realizar a integração de fatores ESG de uma gama cada vez maior de produtos de investimentos. A aquisição da LF Social do Banco ABC Brasil é mais uma etapa da integração ESG dentro do processo de investimento da gestora, a qual já está consolidada nas alocações em renda variável.

Em setembro de 2020, o Banco ABC Brasil já havia sido escolhido pelo BID Invest, membro do Grupo BID, para a emissão do primeiro social bond emitido por um banco brasileiro no país.

FONTE Banco ABC Brasil

SOURCE Banco ABC Brasil