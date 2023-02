Banco ABC Brasil forma Conselho de Inovação com Silvio Meira, Gustavo Caetano e Kika Ricciardi.

CEO Sergio Lulia chefia equipe que discutirá o futuro da organização e o papel da inovação no atingimento dos objetivos estratégicos da companhia

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil, (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) anunciou hoje a implementação de seu Conselho de Inovação, subordinado ao Comitê Executivo da companhia, que terá a missão de nortear o desenvolvimento de iniciativas e projetos de transformação digital e inovação.

A equipe escolhida é formada por 10 pessoas, sendo o CEO Sergio Lulia o chairman do conselho, que conta ainda com diretores e vice-presidentes do Banco, além de um trio de pesos-pesados da inovação: Kika Ricciardi, Silvio Meira e Gustavo Caetano.

Pedro Begotti, Chief Innovation Officer do Banco ABC Brasil, ressalta que "ter o CEO da companhia como chairman do conselho de inovação demonstra a importância que o Banco vem dando ao tema desde 2019, ano em que iniciou sua transformação digital de forma mais contundente".

A Diretora de Pessoas, Marca e ESG do Banco ABC Brasil, Livia Sant'Anna, destaca que "as pautas do Conselho englobarão desde temas estratégicos para organização, como pessoas e tecnologia, a iniciativas de inovação, parcerias comerciais e M&A proprietário", área esta criada recentemente pelo Banco e liderada por RicardoMoura,

Ainda segundo Livia, a escolha dos nomes durou alguns meses e não foi fácil. "A decisão passou pela definição dos perfis ideais para cada cadeira, e ficamos muito satisfeitos ao encontrarmos nos três uma complementaridade de experiencias e habilidades que buscávamos" complementa.

Sobre os conselheiros independentes

Com uma solida carreira como Managing Director em bancos internacionais como Deutsche Bank e Citi, Kika Ricciardi levou sua experiência para se tornar uma das mentoras e investidoras mais relevantes do país, compondo o conselho da Ventiur Aceleradora e trazendo em seu portfólio pessoal startups como a55 e Fisher Venture Building.

Silvio Meira é cientista-chefe da TDS.company, professor extraordinário da CESAR.school e presidente do conselho do PortoDigital.org. Com uma bagagem tecnológica, publicações e cursos de referência na área de inovação e estratégia empresarial, compõe conselhos de grandes empresas como Magazine Luiza, MRV, CI&T e Tempest.

Gustavo Caetano é fundador da Samba Tech e Samba Digital, Autor do Best Seller Pense Simples, Board member do Instituto Ayrton Senna, C&A e Baterias Moura, Embaixador da Reserva, Trybe, Localiza, Algar e Iugu, além de ser colunista nas Revistas MIT Technology Review e Exame Sobre Transformação Digital, Inovação, Empreendedorismo, Gestão e Tecnologia.

FONTE Banco ABC Brasil

SOURCE Banco ABC Brasil