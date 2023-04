Banco ABC Brasil passa a operar linha de crédito FGEnergia

Crédito é destinado ao financiamento de projetos de pequenas e médias empresas interessadas em implantar programas de eficiência energética

SÃO PAULO, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil, (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), passou a operar recentemente a linha de crédito FGEnergia, programa criado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que tem como objetivo estimular projetos de ganho de eficiência no consumo de energia e fomentar a geração de energia nova e de fontes renováveis, como solar, eólica e a partir de biomassa.

O FGEnergia é voltado a empresas brasileiras de pequeno e médio porte, com faturamento de até R$ 300 milhões. O ABC Brasil é um dos poucos bancos brasileiros que estão habilitados pelo BNDES a outorgar esse tipo de garantia.

"O tema de finanças sustentáveis é um dos pilares do Banco ABC Brasil. Nesse sentido, disponibilizar produtos como o FGEnergia aos nossos clientes, além de conectar com a nossa estratégia de expansão do segmento middle e o fomento a negócios sustentáveis, contribui com a transição para uma economia de baixo carbono", afirma Fabiana Ferreira da Silva, Head de ESG do Banco ABC.

Parceria com BNDES

O Banco ABC Brasil atua intensamente com linhas de financiamentos por meio de repasses governamentais do BNDES. A instituição, por exemplo, atuou fortemente com o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI PEAC), se posicionando entre os TOP 10 agentes financeiros em valores desembolsados dentro do programa.

Adicionalmente, também disponibiliza o Finame Baixo Carbono, modalidade destinada à aquisição e comercialização de sistemas de geração de energia, tais como energia solar e eólica; aquecedores solares; ônibus e caminhões elétricos, híbridos e movidos exclusivamente a biocombustível; e demais máquinas e equipamentos com maiores índices de eficiência energética ou que contribuam para redução da emissão de gases de efeito estufa.

Ainda na linha de financiamento sustentável, o Banco ABC Brasil participa do Programa ABC+, voltado para a Adaptação às Mudanças do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, uma das linhas dos Programas Agrícolas do Governo Federal por meio do BNDES, que tem como objetivo contribuir para a redução de impactos ambientais causados por atividades agropecuárias.

FONTE Banco ABC Brasil

SOURCE Banco ABC Brasil