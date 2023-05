Banco ABC Brasil vence a 14ª edição do Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, na categoria serviços financeiros e securitários, entre 51 e 300 estagiários

Atualmente, 125 estagiários fazem parte do quadro de colaboradores da instituição financeira

SAO PAULO, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil, (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), conquistou o primeiro lugar na categoria 'serviços financeiros e securitários - entre 51 e 300 estagiários' da 14ª edição do Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio. A preparação de jovens para o mercado de trabalho, tanto estagiários quanto aprendizes, faz parte da estratégia de talentos do banco, que prioriza o modelo de aprendizado pela experiência, para oferecer uma formação complementar de qualidade. Participar da 14ª edição do Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio é um reforço dessa estratégia e tem como objetivo obter uma avaliação externa das oportunidades de evolução do programa apontadas pelo grupo de estagiários e pelas melhores práticas do mercado.

"É com muita alegria que comemoramos essa premiação. Esse reconhecimento nos mostra que estamos no caminho certo, de desenvolver capital humano para o futuro, tanto para a nossa organização, quanto para o setor financeiro e para a sociedade brasileira. Faz parte da nossa responsabilidade social corporativa cuidar das futuras gerações profissionais", afirma Lívia Sant'Ana, diretora de Talentos, Marca e ESG do Banco ABC Brasil.

"Este prêmio corrobora com toda nossa preocupação no desenvolvimento dos jovens que atuam conosco. Queremos ser a primeira escolha deles em uma decisão de carreira. Além disso, essa visibilidade nos credencia como uma marca empregadora, com um selo de qualidade forte, endossado por uma instituição de altíssimo nível e credibilidade, que é o CIEE", comenta o sponsor do programa Jovens Talentos e vice-presidente de Tesouraria do Banco ABC Brasil, Antonio Nicolini.

Um dos diferenciais no processo de desenvolvimento humano do banco é a forma de avaliar os estagiários, que contempla ciclos de performance semestrais os quais consideram tanto a parte técnica quanto os requisitos comportamentais. Todo o programa é suportado por uma trilha de formação, com treinamentos específicos tanto para os aspectos técnicos quanto comportamentais. E, por não determinar datas de entrada, constitui-se em um movimento contínuo de preparação dos jovens em temas comuns e em temas específicos.

"Agradeço a nossa área de Gestão de Pessoas, que fornece todo apoio e proporciona as ferramentas que tornam possível o desenvolvimento do estudante e de seus líderes. E, claro, gratidão imensa aos nossos estagiários, que assumem o protagonismo das suas próprias carreiras e que escolheram fazer parte do time ABC Brasil", finaliza o sponsor.

Atualmente, 125 estagiários compõem o quadro do Banco ABC Brasil, atuando em diversas áreas, tais como: comercial, risco e crédito e tesouraria, entre outras. No ano de 2022 foram contratados 125 estagiários, o que corresponde a 13% do número de contratações totais realizadas no ano.

"Durante a jornada, os jovens são desafiados a potencializar competências conectadas ao futuro do trabalho e a contribuir com sugestões e novas ideias. Esse movimento é relevante tanto para os jovens, no desenvolvimento de suas carreiras, quanto para os times com os quais trabalham, permitindo uma atualização constante de conceitos e novas formas de trabalhar. Além dos conhecimentos teóricos, há desafios periódicos para enriquecer o processo educacional na prática, potencializamos as competências conectadas ao futuro do trabalho e a construção da carreira dos jovens dentro ou fora do banco", conclui Lívia.

FONTE Banco ABC Brasil

SOURCE Banco ABC Brasil