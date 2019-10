Banco BS2 e PayMee apresentam nova solução de pagamentos instantâneos utilizando open banking

Novo sistema permite compras nas principais lojas virtuais ou pagamentos usando o Banco BS2 com a velocidade de uma compra realizada por cartão de crédito.

SÃO PAULO, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Banco BS2, antes conhecido como Banco Bonsucesso, e a fintech de pagamentos PayMee Brasil começaram uma parceria nesta terça-feira, 8 que permite o reconhecimento de pagamentos realizados por transferência bancária de forma instantânea. A tecnologia baseia-se no conceito de open banking e permite que a PayMee esteja conectada diretamente com a instituição financeira, oferecendo aos correntistas do banco mais agilidade nos pagamentos.

O conceito de Open Banking dispõe que as instituições financeiras devem se concentrar em sua atividade principal e oferecer interfaces para que outras empresas possam desenvolver aplicações que tragam valor ao cliente final. Nesse contexto, o BS2 compartilha com a PayMee suas APIs a fim de contar com a tecnologia de processamento de pagamentos instantâneos que têm sido reconhecida como grande inovação no segmento de comércio eletrônico.

A fintech, especializada na democratização de meios de pagamentos, realiza transferências monetárias eletrônicas com transmissão em tempo real da mensagem de pagamento para o beneficiário final, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias no ano. O CEO da empresa, Bruno Maranhão, comemora: "Agora as lojas virtuais que usam nossa solução como meio de pagamento podem se beneficiar com os milhares de correntistas do Banco BS2".

"Estamos ampliando cada vez mais nossas interfaces (APIs), levando praticidade e simplicidade aos nossos clientes e parceiros, afinal, eles não precisam de banco; precisam de banking.", diz Juliana Pentagna Guimarães, diretora executiva do Banco BS2.

