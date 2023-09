Banco BV amplia adesão ao débito automático de cartão de crédito com uso de economia comportamental

Taxa de conversão cresceu entre clientes que foram estimulados a fazer uma escolha ativa da modalidade

SAO PAULO, 8 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O BV, um dos maiores bancos do país, aumentou a adesão de seus clientes ao débito automático do cartão de crédito após utilizar técnicas de design e economia comportamental. A evolução é fruto de uma parceria com a Irrational Labs, consultoria de ciência comportamental localizada em São Francisco, nos Estados Unidos, para buscar soluções tecnológicas que coloquem o cliente no centro das estratégias de negócio. A iniciativa teve origem no núcleo de Inovação do BV em Israel.

"Encontramos nesta ciência uma nova maneira de conversar com os clientes, com um atendimento personalizado. Na prática, fazemos uma análise das ações dos consumidores através de um estudo, identificando comportamentos que queremos incentivar", afirma Ricardo Sanfelice, diretor executivo de Clientes, Produtos e Inovação do BV. "Foram desenvolvidas estratégias direcionadas para impulsionar a inscrição no débito automático entre os atuais titulares de cartões de crédito do banco", diz.

O estudo dividiu os titulares de cartões de crédito do BV em grupos, que receberam mensagens diferenciadas em seus aplicativos buscando engajá-los a adotar o serviço de débito automático do cartão de crédito. Foi traçado um plano de experimentação com 18 soluções. Cinco delas foram priorizadas, e duas tiveram melhores resultados: uma definia o melhor momento para enviar uma comunicação e outra provocava o usuário a fazer uma escolha ativa do débito automático. No segundo caso, a taxa de conversão foi mais significativa.

A pesquisa foi realizada com metodologias que levam a um conhecimento maior dos hábitos de consumo, avaliando o comportamento dos tomadores de crédito para intensificar o engajamento na conta digital e, consequentemente, diminuir a inadimplência.

"Nossa avaliação foi baseada nas três etapas do design comportamental: identificar a conduta, reduzir as barreiras projetando o caminho de menor resistência e impulsionar os benefícios aos clientes, com uma abordagem científica para projetar e desenvolver soluções que estimulam a mudança de comportamento dos consumidores", diz Kristen Berman, co-fundadora e CEO da Irrational Labs. "O trabalho com o BV foi uma oportunidade de alavancar nossa experiência no mercado financeiro e na economia comportamental."

FONTE Banco BV

