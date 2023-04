Banco BV concede primeiro crédito no âmbito do Programa de Eficiência Energética do BNDES

Financiamento pioneiro com garantia do Programa de Garantia a Créditos para Eficiência Energética do BNDES (FGEnergia) tem como principais objetivos: promover a eficiência energética para as Micro, Pequenas e Médias Empresas e apoiá-las na constituição de garantias exigidas pelos agentes financeiros.

SÃO PAULO, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O BV, um dos maiores bancos do país, formalizou a primeira operação do Programa de Garantia a Créditos para Eficiência Energética (FGEnergia), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A operação foi realizada para uma empresa de tecnologia com foco no desenvolvimento de negócios relacionados à geração e ao uso racional e eficiente de recursos hídricos, energéticos e insumos em geral, ou Energy Saving Company (Esco), com sede em Brasília. O Programa é uma grande oportunidade para as empresas que querem gerar um impacto socioambiental positivo.

"Esse produto está alinhado com dois pilares relevantes do nosso planejamento estratégico: a expansão do segmento de pequenas e médias empresas por meio de operações de empréstimos com garantias de alta mitigação de risco; e as operações com impacto socioambiental positivo, por meio de financiamento de projetos que promovam a eficiência energética", disse Rogério Monori, diretor executivo de Atacado do banco BV.

Os recursos foram utilizados para realizar investimentos em um projeto desenvolvido pela Esco, que visa reduzir 27% do consumo de energia de um hospital por meio da substituição da iluminação, do ar-condicionado e outros equipamentos com maior eficiência além da instalação de uma usina solar de 100kWp, com capacidade para suprir 37% do consumo energético atual da Companhia.

"O FGEnergia foi criado para induzir que as pequenas e médias empresas possam ter crédito para investir em eficiência energética e, com isso, também sejam inseridas no processo de transição energética. Acreditamos no engajamento dos bancos parceiros para o sucesso do produto, considerando todo o benefício que a redução no consumo de energia pode trazer para a sociedade", disse Luciana Costa, diretora da área de transição energética e clima do BNDES.

O FGEnergia é um programa criado pelo BNDES que tem como principal objetivo ajudar MPMEs a financiar iniciativas que promovam a eficiência energética, garantindo aos bancos 80% do principal do financiamento.

Para iniciar as operações do FGEnergia, o BNDES recebeu R$ 40 milhões do Procel, gerido pela Eletrobrás, recursos que podem viabilizar cerca de R$ 300 milhões em financiamentos para projetos de eficiência energética.

