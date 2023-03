Banco BV é líder no financiamento de equipamentos fotovoltaicos, segundo pesquisa da Greener

SÃO PAULO, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O banco BV, um dos maiores bancos do país aparece, pela quarta vez consecutiva, em primeiro lugar no Estudo Estratégico de Geração Distribuída relacionado ao Mercado Fotovoltaico, realizado pela Greener nas categorias "vendas financiadas de energia solar" e "empresas que utilizaram linhas de financiamento de energia fotovoltaica".

O BV ficou à frente de 57 instituições financeiras na categoria vendas financiadas. A pesquisa aponta que cerca de 21% das empresas tiveram pelo menos um financiamento realizado pelo banco. Já o segundo item em que o BV aparece na liderança, que teve outras 13 empresas mencionadas, mostra que 22% dos entrevistados escolheram o banco como instituição para realizar o financiamento em energia solar.

Para os participantes da pesquisa, o que conta mais como escolha da empresa para realizar os serviços de financiamento é a indicação dos clientes satisfeitos. Essa foi a escolha de 55% das pessoas que opinaram no estudo.

"Para nós é muito importante estar na liderança nesta pesquisa da Greener. O resultado reflete o trabalho que estamos fazendo nos últimos anos, que é o de conscientizar as pessoas que o uso da energia solar está disponível para todos. Basta planejar", diz Mariana Granata, Superintendente de Solar do banco BV.

Uma outra pesquisa, realizada pelo BV em 2022, indicou que quase 70% dos consumidores brasileiros já pensaram em ter energia solar em suas residências, o que mostra que existe demanda para investimentos na área, que já é a segunda matriz energética do país desde o ano passado.

A estratégia do banco BV de diversificar sua carteira e ampliar os investimentos, inclusive no setor de energia solar, vem dando bons resultados financeiros. A linha de financiamento para painéis solares ficou em R$ 4,6 bilhões no quarto trimestre de 2022, aumento de 85% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de Varejo e Corporate & Investment Banking. Em sua estratégia de negócios, reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O banco é um dos líderes no financiamento de placas solares, especialista no financiamento de veículos usados leves e a primeira instituição a neutralizar a emissão de poluentes dos automóveis que financia. Conhecida pelas parcerias com startups, a instituição apresenta soluções inovadoras para o mercado. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público "Compromissos para um futuro mais leve 2030".

