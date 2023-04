Banco BV inova e lança demonstrativo de emissões de CO² a partir dos dados de Open Finance

Saldo será calculado tendo como base o quanto foi gasto e o fator de emissão médio do estabelecimento que realizou a venda

SÃO PAULO, 5 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O banco BV, um dos maiores do país, passa a oferecer aos seus clientes de cartões uma comunicação por e-mail, com o valor total de emissões de CO², dióxido de carbono, associadas aos dados de compras do último mês. Será a primeira vez no mercado financeiro brasileiro que uma instituição irá utilizar dados de Open Finance para cálculo da difusão de gases nocivos ao meio ambiente, reafirmando o compromisso da instituição com a agenda de Inovação e ESG. O envio dos avisos será gradual e os titulares serão informados aos poucos sobre o saldo.

"O objetivo desse projeto é oferecer aos nossos clientes dados e insights para ajudá-los a consumir de forma mais consciente e engajá-los na causa ambiental. Essa iniciativa é inédita no mercado brasileiro e foi desenvolvida porque era um pleito de nossos clientes.", diz Daniel Monteiro, diretor de Seguros e Cartões do banco BV.

A fim de engajar o cliente ainda mais sobre o tema e trazer maior abrangência na visibilidade das emissões a partir das compras em cartões de crédito, o banco irá utilizar os dados compartilhados a partir do Open Finance para medir as emissões associadas a cartões de outras instituições. A "pegada de carbono" das compras será calculada sobre o valor total do ticket e o fator de emissão médio para o setor econômico do estabelecimento que realizou a venda.

"A nova infraestrutura de Open Finance que está sendo construída no Brasil abre um leque enorme de novas possibilidades de inovação para as instituições participantes. Aqui no BV temos pessoas pensando o tempo todo em criar novas soluções para tornar mais leve a vida dos nossos clientes" Jimmy Lui, superintendente de Inovação e Open Finance do banco BV.

De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa (SEEG), em 2021, o Brasil emitiu 2,42 bilhões de toneladas brutas de gases do efeito estufa. O dado representa um aumento de pouco mais de 12% em relação à quantia registrada em 2020. Segundo o relatório, a maior alta só foi verificada em 2003, ano em que o país atingiu o recorde histórico de emissões, com 3,02 bilhões de toneladas.

Segundo Claudia Furini, diretora de Marketing e ESG do banco BV, o objetivo complementar deste projeto é fazer uma comunicaçãBo educativa, trazendo o entendimento do impacto do consumo individual no meio ambiente.

"Em breve vamos viabilizar a opção de o cliente realizar a compensação dessas emissões com a compra de créditos de carbono porque acreditamos que investir tempo e dinheiro para evitar o aumento da temperatura do planeta sempre compensa", completa Claudia.

Essa iniciativa vai ao encontro com a crescente preocupação em relação ao tema. Uma pesquisa realizada pela Mambu, empresa de tecnologia bancária, mostra que oito em cada dez consumidores brasileiros (78%) querem que seus bancos e instituições financeiras se tornem mais sustentáveis. Além disso, 63% dos consumidores do país considerariam mudar para um fornecedor mais comprometido com a sustentabilidade e 48% estariam dispostos a pagar mais por isso.

FONTE banco BV

SOURCE banco BV