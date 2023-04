Banco BV registra crescimento de 900% nos financiamentos de veículos híbridos e elétricos em três anos

SÃO PAULO, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições do país, registrou crescimento de 900% no financiamento de veículos híbridos e elétricos nos últimos três anos. Os números refletem a forte atuação do BV no segmento e reforça a liderança no financiamento de veículos usados leves.

"O BV cresce na oferta de linhas de crédito pois está atento às necessidades dos consumidores e se antecipa às novidades do mercado. Estamos trabalhando em várias frentes de inovação, como por exemplo, ofertas de seguro por Whatsapp", diz Jamil Ganan, superintendente de varejo do banco BV.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou o balanço mensal do mercado automotivo no Brasil de fevereiro. As vendas como um todo cresceram 5,4% no bimestre em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o segmento de eletrificados (híbridos e elétricos) avançou expressivos 45% na mesma base de comparação. Somado a estes números, o segmento de modelos eletrificados continua avançando, impulsionado pela crescente oferta de modelos e maior procura por veículos elétricos e híbridos.

A frota de carros elétricos do Brasil deve ultrapassar 1 milhão de unidades em 2030, de acordo com a projeção da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O dado contempla veículos leves híbridos e a bateria (BEV).

FONTE banco BV

