Banco BV utiliza o Whatsapp para oferecer seguros para cartão de crédito

Operação do Seguro Cartão Protegido será feita totalmente pela plataforma, sem a necessidade de instalação de qualquer outro aplicativo

SÃO PAULO, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O banco BV passa a oferecer aos seus clientes a contratação do Seguro Cartão Protegido através do Whatsapp. A novidade vai permitir um atendimento de forma mais segura e personalizada, atingindo dois públicos: quem tem o cartão de crédito BV, mas ainda não possui o seguro e para quem já possui o seguro, e quer fazer um upgrade na contratação.

"A oferta do seguro Cartão Protegido pelo Whatsapp simplifica a contratação do produto, focando na proteção dos bens do cliente. Ampliamos a oferta para mais um canal de distribuição", afirma Daniel Monteiro, diretor de Seguros e Cartões do BV.

O atendimento começa com um contato do banco pelo WhatsApp, via Chatbot de forma personalizada, com a oferta da modalidade do seguro (Clássico, Especial e Premium) indicada para cada categoria de cliente. Caso o consumidor decida contratar ou fazer um upgrade do plano, ele será direcionado para um atendente que completará o processo pela própria plataforma, sem a necessidade de instalação de qualquer outro aplicativo.

"O diferencial na oferta do Seguro Cartão Protegido por WhatsApp é que o BV mapeia os clientes, de acordo com o perfil no banco, para atendê-los da melhor forma possível", finaliza Monteiro.

O Seguro Cartão Protegido tem três planos - Clássico, Especial e Premium. A diferença entre os planos, além do valor mensal de R$ 6,90 até R$ 19,90, são os serviços ofertados. Uma das opções é a cobertura de Bolsa Protegida, em caso de roubo ou furto qualificado da bolsa ou mochila do titular, se o cartão BV estiver junto.

Há também a possibilidade de restituição dos valores para itens como carteira, celular e óculos. O Seguro Cartão Protegido conta ainda com uma exclusividade BV, a cobertura de Transações Eletrônicas que cobre PIX, TED e DOC. Esta cobertura, garante a indenização quando há transferência indevida de dinheiro ou em situações em que a pessoa é coagida a enviar valores por meio desse tipo de pagamento, mesmo se a transação indevida ocorrer em outros bancos.

FONTE banco BV

