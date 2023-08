Banco do Nordeste (BNB) divulga resultados do 1º semestre de 2023

FORTALEZA, Brasil, 14 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco do Nordeste (BNB) fechou o primeiro semestre de 2023 com volume de operações de crédito que somaram R$ 29,23 bilhões (acréscimo de 30,7% em relação ao mesmo período de 2022), enquanto seu lucro líquido acumulado do período alcançou R$ 918,78 milhões, o que representou um aumento de 31,0% em relação aos R$ 701,34 milhões apurados no mesmo período de 2022.

Clique aqui para ter acesso ao balanço financeiro completo que está disponível no site do Banco do Nordeste.

Apresentação de resultados

Os resultados financeiros e sociais serão apresentados pela administração do Banco nesta quarta-feira, 16, aos profissionais do mercado financeiro, investidores, acionistas e clientes. A reunião do Banco do Nordeste terá o apoio da Apimec Brasil e será transmitida, a partir das 10h, pelo canal do BNB no YouTube.

Participam do evento o presidente do BNB, Paulo Câmara, o diretor financeiro,de crédito e de relações com investidores, Wanger Rocha, o economista-chefe, Luiz Alberto Esteves, e o vice-presidente executivo da Apimec Brasil, Célio Fernando Melo.

Os acionistas e investidores que eventualmente desejam participar da sessão de Perguntas e Respostas devem entrar em contato com a o atendimento ao acionista do Banco para receber o link de inscrição.

Sobre o Banco do Nordeste (BNB)

O Banco do Nordeste é a maior instituição financeira de desenvolvimento regional da América Latina. Com 292 agências, está presente em mais de dois mil municípios de sua área de atuação, que abrange os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O BNB tem como principal fonte de recursos o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Acesse o site de Relações com Investidores para mais informações:

https://www.bnb.gov.br/web/guest/relacao-com-acionistas-e-investidores

Contato:

Diretoria Financeira e de Crédito

Relações com Investidores

Atendimento ao Acionista

E-mail: [email protected].br

SAC: 0800 728 3030

Site: bnb.gov.br

Assessoria de Imprensa do Banco do Nordeste, no Telefone/WhatsApp +55(85) 99965-0339

FONTE Banco do Nordeste

SOURCE Banco do Nordeste