Banco Hyundai Capital Brasil consolidou com sucesso suas operações em apenas cinco meses no Brasil

SEUL, Coréia do Sul, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Banco Hyundai Capital Brasil (BHCB), uma joint venture entre a Hyundai Capital, o braço financeiro da Hyundai Motor Group, e o Santander Brasil, o maior banco internacional com presença em nosso país, estruturou com sucesso seus negócios em uma rede de concessionárias composta por 210 pontos de venda em menos de seis meses, consolidando suas atividades e garantindo uma operação estável no Brasil.

O BHCB iniciou suas operações em maio e conduziu seus negócios com a rapidez necessária a um banco de montadora. A agilidade no desenvolvimento de relacionamento e presença na rede de concessionárias foi um dos fatores primordiais ao Banco Hyundai Capital Brasil para consolidação de sua operação.

A atuação comercial do BHCB foi dividida em três regiões – norte/nordeste/centro-oeste, sudeste e sul, e estabeleceu estratégias de comunicação e produtos específicos em cada região, atendendo as características locais. Ao oferecer diversas opções em termos de prazo e taxa de juros, os clientes podem escolher as opções financeiras que atendam melhor às suas necessidades.

Alinhado a estratégia da Hyundai Motor, que se concentrou recentemente no fortalecimento do mercado brasileiro, reformando suas concessionárias e lançando o HB20 Nova Geração, o BHCB tem desenvolvido produtos feitos sob medida para o Brasil, incluindo os que oferecem taxas especiais e também o 'Compra Certa Hyundai', um produto financeiro com recompra garantida, disponibilizado para dar suporte ao lançamento do novo veículo da Hyundai Motor Brasil. Um colaborador da Hyundai Capital comenta: "O Brasil é um lugar muito importante para a Hyundai Capital. Combinaremos os conhecimentos da Hyundai Motor, que possui alto desempenho no mundo, incluindo o Brasil e o Santander".

A Hyundai Capital é uma empresa global de serviços financeiros no setor de financiamento de automóveis, presente em 11 países no mundo. O Banco Hyundai Capital Brasil é a 11ª entidade global criada como uma joint venture com o Santander Brasil. A Hyundai Capital possui bem-sucedidas parcerias com o Santander no Reino Unido (desde 2012), Alemanha (desde 2016) e Brasil (em 2019). Sua estratégia dinâmica de entrar em novos mercados no exterior é aclamada com base em critérios padronizados, utilizados para avaliar outras empresas de financiamento de automóveis. A estratégia global de negócios da Hyundai Capital pode ser resumida em três pilares: localização, parceria global e 'Global One Company'.

Todas as suas entidades ao redor do mundo compartilham a mesma cultura corporativa global, o que lhes permite seguir de maneira justa e unificada às mudanças globais. E, com base nas diretrizes globais, cada entidade tem espaço para desenvolver sua própria cultura corporativa, bem como a estratégia de produtos. Isso se dá em função de características e circunstâncias locais. O recrutamento se concentra na nacionalização, no Banco Hyundai Capital Brasil 90% dos colaboradores são talentos locais. A medida que a Hyundai Capital aumenta sua atuação em mais mercados, o número de programas de colaboração global também cresce, um exemplo dessa iniciativa é o 'Purple Project', importante característica da cultura corporativa do BHCB, que utiliza a cor roxa como simbologia para retratar a mistura do azul da Hyundai Capital e o vermelho do Santander Brasil.

Cezar Janikian, CEO do BHCB, declara: "Estamos fazendo um esforço para criar uma cultura corporativa em que nossos colaboradores desfrutem de uma remuneração justa e produzam resultados criativos combinando o DNA dinâmico e inovador da Hyundai Capital e o valor do Santander como Simples, Pessoal e Justo".

