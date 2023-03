Banco Hyundai lança o Hyundai Novo, de Novo, programa de retenção de clientes

Em seu terceiro ano, empresa cria ação para beneficiar os primeiros clientes da marca a financiarem um novo Hyundai

SEUL, Coreia do Sul, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco Hyundai Capital Brasil (BHCB) lançou o programa Hyundai Novo, de Novo (Exchange Program 2.0) para veículos Hyundai (Novo HB20 e Creta), que consiste em uma oferta de um veículo 0KM com o mesmo valor da parcela de financiamento paga pelo cliente atualmente, visando sua retenção na marca.

Além disso, o cliente ganha um pacote com três benefícios: 10% de desconto no seguro auto do seu novo veículo, 90 dias de carência para pagar a primeira parcela e R$ 500 em vale combustível pelo APP Shell Box.

"Desde o lançamento do CRM em setembro de 2022, Retenção é um tema chave para o Banco Hyundai, por isso, reunimos esforços para oferecer os melhores benefícios para os nossos clientes na troca do seu seminovo por um 0km, especialmente o Novo HB20 lançado em agosto de 2022 no mercado. Essa é uma ação em cooperação com a Hyundai Motor Brasil e que estimula os negócios para nossa rede de concessionárias", comenta Jason Jeongjae Oh, CCO do Banco Hyundai Capital Brasil.

O Diretor Comercial do Banco, Aldinei Roling, pontua que a ação foi pensada avaliando o valor potencial de venda do seminovo para quitação do financiamento anterior e a entrada do próximo veículo. "O Hyundai Novo, de Novo foi estruturado pelo programa Compra Certa Hyundai, que permite uma pequena entrada e parcelas reduzidas com recompra garantida no fim do contrato, por isso, o cliente pode ter um carro novo pagando o mesmo valor mensal que já cabe em seu orçamento."

Os clientes do Banco Hyundai estão recebendo suas ofertas personalizadas por e-mail e SMS, além de receberem o contato dos Concessionários da marca para comprarem seu Hyundai novo.

