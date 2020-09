Banco Original adota plataforma de decisão da Serasa Experian para área de Cobranças e Recuperação de Créditos

SÃO PAULO, 16 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Original, o primeiro banco no Brasil a proporcionar abertura de conta corrente 100% digital, acaba de firmar uma nova parceria com a Serasa Experian para transformar seus processos de Cobrança como parte de uma estratégia de crescimento exponencial. Com a plataforma de decisão PowerCurve Collections, a instituição terá uma visão única do cliente integrando todo o seu portfólio de produtos para suportar a tomada de decisões mais eficientes e ágeis para o negócio e otimizar sua carteira de recuperação.

A ferramenta PowerCurve Collections é uma plataforma de cobrança completa, que atende as necessidades especificas de cada cliente e cada área, como, por exemplo, motor estratégico de parâmetros, planejamento de ações, finanças, BackOffice. Além disso, oferece relatórios integrais de carteira, performance e indicadores de resultados.

"O Banco Original tem o cliente como centro de toda a sua estratégia. E, com essa parceria, será possível fazer uma análise e gestão completa do ciclo de vida do cliente em Cobrança, o que nos possibilita desenvolver ainda mais produtos e serviços pensando na jornada dos nossos consumidores e proporcionar uma experiência ainda mais assertiva", afirma Ewerton Gonçalves Chaves, Superintendente de Crédito, Varejo e Cadastro do Banco Original.

Além de atuar na transformação tecnológica e de processos atrelados à implementação do PowerCurve Collections, a Serasa Experian também vai desenvolver para o Original um modelo de score de cobrança baseado em machine learning a ser utilizado nas estratégias configuradas no PowerCurve com o objetivo de ampliar as oportunidades de recuperação e tornar as ações mais assertivas e eficientes.

"Estamos felizes em contribuir com essa jornada de transformação do Banco Original, cada vez mais baseada numa visão integrada do cliente e buscando sempre mais agilidade e eficiência no processo de decisão. O PowerCurve Collections vai trazer a escalabilidade e a flexibilidade necessárias para que a instituição financeira acelere sua expansão incrementando a qualidade do relacionamento com o cliente e otimizando seus resultados de recuperação", diz Beatriz Raulino, Diretora de Decisioning Analytics e Marketing Services da Serasa Experian. "A parceria com o banco reforça a capacidade da Serasa Experian de levar soluções inovadoras de cobrança ao mercado, com plataformas que proporcionam melhor desempenho dos processos e negócios com menor custo operacional", complementa Beatriz.

Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br/produtos/powercurve-collections

