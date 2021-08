Banco RCI Brasil concede cashback de até 1,5% para quem investir nos seus CDBs no mês de agosto

Na campanha Loucos por Cashback, todos os CDBs do Banco RCI Brasil são contemplados nessa ação que tem tempo limitado. "Essa é uma grande oportunidade para os atuais e os novos clientes. Recentemente, aumentamos as taxas de todos os CDBs, o que os colocam entre os mais rentáveis do mercado. Com essa ação, a rentabilidade será ainda maior", destaca o gerente-executivo de Tesouraria do Banco RCI Brasil, Rosano Ouriques.

O percentual de cashback altera conforme o produto. Para os produtos de liquidez diária, como o CDB tradicional, cuja taxa é de 116% do CDI, e para o CDB com taxas escalonadas, cuja rentabilidade vai de 112% até 133% do CDI em dois anos (rendimento médio acumulado de 119,2%), o índice do cashback é de 0,75%.

"Esses dois investimentos são ideais para reserva de emergência ou de oportunidade e estão entre as taxas mais competitivas do mercado. Lembrando que esses são produtos efetivamente para reserva, já que não limitam valores máximos de aplicação. Para quem quer investir mais de R$ 5 mil e busca um investimento com alta rentabilidade, segurança e liquidez, este é o momento ideal, considerando que em agosto ainda teremos cashback", ressalta o executivo.

Para os produtos com liquidez no vencimento, a remuneração do cashback é ainda maior. O CDB com vencimento em um ano (rentabilidade de 121% do CDI) tem cashback de 1%; o produto com prazo de dois anos (taxa 135% do CDI) conta com 1,25% de cashback; já o CDB com vencimento em três anos (taxa de 140% do CDI) tem cashback de 1,5%. "São produtos mais adequados para quem busca planejamento para objetivos de médio e longo prazo com rentabilidade superior", diz Rosano, ao acrescentar que se o cliente investir R$ 50 mil em cada um dos sete produtos do Banco (totalizando R$ 350 mil), ele receberá um cashback de R$ 4 mil.

Ganhe ainda mais

O cliente do Banco RCI Brasil pode ganhar ainda mais com a campanha Indique e Ganhe. Com a ação, o atual investidor terá direito a compartilhar seu código para amigos e poderá ganhar um bônus de 1% a cada R$ 5 mil investidos pelos seus amigos indicados nos CDBs com liquidez no vencimento. O cliente pode indicar quantas pessoas quiser e se os indicados investirem um total de R$ 10 mil, por exemplo, receberá R$ 100.

Os indicados também podem ganhar um bônus de 1% ao realizarem uma primeira aplicação superior a R$ 5 mil no Banco RCI Brasil. A campanha é válida apenas para aplicações realizadas nos CDBs com liquidez no vencimento, que chegam a render até 140% do CDI. Os valores de bônus do Indique e Ganhe são creditados na forma do produto de liquidez diária do Banco.

Baixo investimento inicial e segurança

Para começar a investir nos CDBs do Banco RCI Brasil, o valor mínimo de aplicação é de apenas R$ 50,00, o que torna o produto, que é isento de tarifas, acessível a um número maior de investidores.

Além de ter uma das taxas mais atrativas do mercado, os CDBs do Banco RCI Brasil têm um dos melhores ratings do Brasil, classificação de risco concedida pela agência Moody's (AA+.br). Ao mesmo tempo, os valores são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Para investir é muito fácil. O Banco RCI Brasil conta com o aplicativo CDB Banco RCI, disponível nas lojas App Store e Google Play, especialmente desenvolvido para as pessoas físicas o que garante uma experiência fácil e segura aos clientes. Basta baixar o app, se cadastrar, aguardar a análise e começar a investir.

Fora do Brasil, os produtos de depósito do RCI Bank and Services, controlador do Banco RCI Brasil, têm sucesso em países como França, Alemanha, Áustria, Inglaterra, Espanha e Holanda.

Sobre o Banco RCI Brasil

O RCI Bank and Services é o braço financeiro da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi no mundo e está presente em 36 países.

O Banco RCI Brasil, filial brasileira, tem como principal papel atuar junto às marcas Renault e Nissan e suas redes de concessionárias com a oferta de produtos financeiros competitivos e atrativos que se adaptem aos perfis mais exigentes, com o máximo de agilidade e eficiência. As empresas do grupo iniciaram suas atividades operacionais em 2000 e ocupam a liderança entre os bancos que financiam os veículos Renault e Nissan zero quilômetro no Brasil. https://www.bancorci.com.br/

