Banco Safra anuncia el lanzamiento de SafraWallet

SÃO PAULO, 28 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Banco Safra acaba de presentar un monedero digital que permite realizar compras en establecimientos mediante código QR, NFC y, próximamente, reconocimiento facial, además de transferencias y retiros mediante código QR. A partir de hoy, ya se puede descargar la aplicación de SafraWallet en AppStore y Google Play.

Para utilizar el servicio no es necesario ser cliente de Banco Safra, y el proceso de registro es gratuito, simple y rápido. No es obligatorio presentar comprobante de ingresos. Con un modelo diferente al de los medios tradicionales, las transferencias, los retiros y los pagos por SafraWallet no tendrán cargo alguno.

El consumidor puede cargar SafraWallet de tres maneras: transferencia de fondos desde otra cuenta, vinculación con el sueldo y vinculación de tarjetas de crédito de cualquier banco. En el momento de la compra, el cliente puede utilizar el saldo de su monedero o alguna de sus tarjetas de crédito vinculadas, sin que se requiera el plástico.

En el lanzamiento, Banco Safra ofrece descuentos especiales a los clientes, por ejemplo, quienes tengan tarjetas vinculadas con el monedero digital recibirán bonificación por tarjeta vinculada, y quienes tuvieran sus sueldos vinculados recibirán bonificación de un valor predeterminado durante tres meses, entre otros premios.

SafraWallet llegará al mercado con una serie de prestaciones y beneficios para compradores y vendedores. "El lanzamiento de SafraWallet es un hito en la historia del banco. Es una nueva forma de pagar y recibir, dirigida a todos los brasileños que quieren contar con un medio de pago móvil, simple y sin complicaciones", afirma Banco Safra.

La solución también está integrada en SafraPay, la tarjeta del banco que viene experimentando un gran crecimiento, basado en un modelo innovador de posnet a través de autónomos, equipos propios y venta digital. "Banco Safra tiene un plan agresivo de crecimiento del monedero digital. Para ello, durante el segundo semestre de este año, incorporaremos una "SuperApp" a SafraWallet en la que se ofrecerán diversos productos y servicios a través de una plataforma abierta que brindará una experiencia integral", dice el Banco.

En una innovación presentada exclusivamente por Banco Safra, si un cliente necesita dinero en efectivo, puede hacer retiros en más de 20.000 cajeros automáticos y en los cajeros del banco usando el código QR. Además, con SafraWallet, utilizando tan solo el móvil, podrá comprar en miles de establecimientos y recibir ventajas; pagar y emitir boletos, y transferir y recibir dinero de sus contactos.

"Creemos que, dada su facilidad de uso, SafraWallet contribuirá a aumentar el flujo de clientes en los establecimientos, lo que también estimularemos utilizando tecnologías de geolocalización y añadiendo servicios y beneficios a la aplicación", acotó finalmente Banco Safra.

Lo que depara el futuro. El objetivo de la institución es competir, de igual a igual, con los grandes bancos minoristas en un nuevo mercado y consolidarse entre los cuatro bancos privados más grandes del segmento a través de su plataforma digital. Safra tiene como estrategia transferir el bajo costo de su red de agencias al cliente con productos y servicios de condiciones más competitivas, además de ampliar la oferta de productos financieros y de consumo con una plataforma abierta.

Teléfono: + 55 11 3165-9596.

FUENTE Banco Safra

SOURCE Banco Safra