Banco XCMG S.A. conclui a primeira liquidação de contrato de câmbio e transação de venda com a aprovação da licença de câmbio recém-adquirida no Brasil

O Banco XCMG S.A., inaugurado em julho de 2020 em Pouso Alegre, é o primeiro banco do setor de fabricação chinesa no exterior e o primeiro banco empresarial de investimento chinês no Brasil. Ao receber a licença, o banco poderá economizar custos de câmbio para a XCMG Brasil a taxas de câmbio mais favoráveis, o que é de grande importância para melhorar a eficiência operacional geral das duas empresas da XCMG no Brasil.

"O próximo passo do Banco XCMG S.A. consiste em gradualmente realizar operações para proteger nossa taxa de câmbio para ajudar a XCMG Brasil a conter custos operacionais, evitar os riscos da variação cambial do mercado, concentrar-se no desenvolvimento integrado de nossos principais negócios no mercado de maquinários de construção e, em última análise, oferecer serviços mais inovadores e localizados para nossos parceiros brasileiros", disse Wang Min, CEO da XCMG.

A licença de câmbio expandirá os recursos de serviço inovadores do Banco XCMG S.A. com base nas necessidades reais dos clientes. O objetivo é oferecer soluções de "fabricação de equipamentos e financiamento de equipamentos" aos clientes por meio da operação integrada com a XCMG Brasil, combinadas com uma política de crédito ajustada. Uma das três maiores empresas de locação de equipamentos do Brasil já adquiriu 42 unidades de escavadeiras da XCMG por meio do Banco XCMG S.A.

Desde a abertura, o Banco XCMG S.A. tem enfrentado desafios, incluindo canais insuficientes para expandir as fontes de financiamento, porém, atualmente está trabalhando com oito instituições financeiras externas para obter uma linha de crédito sem garantia de 225 milhões de reais. O custo do capital foi muito reduzido, as variedades de financiamento foram proveitosas e o período máximo de financiamento chegou a três anos.

O banco também se concentrou na construção de equipes e intercâmbios interculturais entre a China e o Brasil, incentivando os funcionários a apresentar sugestões para o desenvolvimento futuro do banco, e oferecendo-lhes uma sensação de pertencimento.

