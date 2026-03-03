Bancrédito Holding busca recuperar sus activos y establecer responsabilidades tras cierre del caso contra su fundador.

MIAMI, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Luego del cierre definitivo del caso contra el banquero ítalo-venezolano Julio Herrera Velutini tras el indulto pleno e incondicional concedido por el presidente Donald J. Trump, Bancrédito Holding Corporation (BHC) busca establecer responsabilidades y esclarecer el manejo de los activos de Bancrédito International Bank & Trust Corporation durante su proceso de liquidación, según informa MP Publishing.

BHC, accionista único del banco, activó procesos judiciales en Puerto Rico y Florida relacionados con el manejo de activos y la asesoría legal recibida durante las negociaciones con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). BHC estima que dichas actuaciones derivaron en medidas innecesarias e infundadas que han perjudicado a la institución.

Luis Zapata, CEO de BHC, afirmó que la empresa confía en que los tribunales actúen con rigor en este proceso. "Con el cierre del caso penal y el indulto presidencial que restablece plenamente la situación jurídica de nuestro fundador, confiamos en que de nuevo la justicia prevalezca y los bienes regresen a sus verdaderos dueños".

El pasado enero, la jueza federal Silvia L. Carreño desestimó el caso tras la aceptación del indulto por parte de los coacusados. El expediente, que inició con acusaciones de corrupción pública, fue reducido a una infracción menor de financiamiento electoral y quedó sin efecto jurídico tras la clemencia presidencial. Fuentes de la Casa Blanca señalaron a Fox News que este caso es un claro ejemplo de persecución política.

Demandas por mala praxis

BHC presentó recientemente una demanda contra los bufetes McConnell Valdés LLC, Holland & Knight LLP y McDermott Will & Schulte LLP, por negligencia y mala praxis profesional durante las negociaciones con FinCEN. La querella sostiene que los abogados habrían aconsejado aceptar una Orden de Consentimiento que derivó en una multa millonaria infundada, a pesar de que en evaluaciones previas afirmaban que los programas de cumplimiento de la institución eran adecuados. Según la demanda, los abogados omitieron argumentos disponibles y aconsejaron al banco aceptar hechos sabiendo que eran inexactos, lo cual afectó su situación regulatoria.

"Nuestro objetivo es proteger los activos y el legado institucional que fueron comprometidos durante este proceso", agrega Zapata. Las demandas buscan determinar si el proceso fue ejecutado conforme a derecho o si, como alega BHC hubo actuaciones que necesitan ser reparadas judicialmente.

En 2023, BHC presentó una querella contra Driven Administrative Services, síndico designado en Puerto Rico para supervisar la liquidación. El escrito sostiene que la venta de activos y de obras de arte patrimonio del Trust al que pertenece el banco, valoradas en más de 22 millones de dólares, fue inconsulta e innecesaria ya que según informes del propio síndico, el banco estaba solvente luego de haber liquidado a todos sus depositantes. Los activos restantes, según el acuerdo de liquidación, debían regresar a los accionistas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924243/Bancredito_Botero_Horse.jpg

FUENTE MP Publishing