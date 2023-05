BANDA MS NOS PRESENTA ¿CUÁLES FRONTERAS? CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE ICE CUBE

Una canción que nuevamente revolucionará a la industria musical

Dos estilos y dos culturas unidas a través de la música

Una fusión en la que las fronteras no existen

Nuevamente haciendo historia

LOS ÁNGELES, 5 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿CUÁLES FRONTERAS? Es el título del tema que el día de hoy da a conocer BANDA MS en colaboración con el rapero ICE CUBE, que seguramente revolucionará a la industria musical de México, Estados Unidos y el mundo.

Esta canción hará historia por varios motivos. En primer lugar, porque nuevamente se conjuntan dos estilos, dos culturas y dos personalidades diferentes bajo un mismo común denominador: la música. En segundo lugar, porque la letra de esta canción aborda un tema de actualidad y finalmente, porque cuenta con la participación de dos exponentes musicales que han hecho historia, cada uno de ellos en el género que representa: BANDA MS y ICE CUBE.

¿CUÁLES FRONTERAS?, es una canción que, como su nombre lo indica, es un himno a la unidad y a la solidaridad. La letra de esta canción es motivadora y nos invita a reflexionar: "¿Cuáles fronteras?, si somos de los mismos, aquí ya no hay banderas, más bien hay un equipo…" Es la frase que atiende al inicio de esta canción que indudablemente vale la pena escuchar.

Recordemos que no es la primera ocasión que la BANDA MS nos presenta este tipo de colaboraciones. En el mes de Mayo del 2020, la agrupación sinaloense trascendió y dio mucho de qué hablar con el tema "QUÉ MALDICIÓN" (Fest. Snoop Dogg), canción que a la fecha reporta más de 128 millones de reproducciones en Spotify y el video suma más 85 millones de reproducciones.

BANDA MS y ICE CUBE, juntos en un tema que trascenderá: "¿CUÁLES FRONTERAS?". Una canción con la que se reafirma que para la música no hay imposibles.

Algunas cifras representativas:

BANDA MS

Spotify. - 14 millones de oyentes mensuales

YouTube. - 3.8 millones de suscriptores

Instagram. - 3.6 millones de seguidores

Facebook. - 17 millones de seguidores

TikTok. - 3 millones de seguidores

ICE CUBE

Spotify. - 15 millones de oyentes mensuales

YouTube. - 2.9 millones de suscriptores

Instagram. - 29 millones de seguidores

Facebook. - 17 millones de seguidores

Más sobre Banda MS

Surge en el año 2003 en Mazatlán, Sinaloa tomando las iniciales de su tierra natal para darle el nombre al grupo. BANDA MS es sinónimo de estabilidad y proyección internacional. Siempre con los objetivos firmes, la agrupación se ha ganado el apelativo de "la banda mas taquillera", un slogan que refleja el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de más de 16 años de trayectoria musical.

BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, está catalogada por la prensa especializada como la agrupación más influyente en su género. La banda esta catalogada por la plataforma Spotify como el artista mexicano más escuchado, una prueba de ello son los 872 millones de reproducciones que logró a lo largo del año 2020. El más reciente álbum de la MS se titula "PUNTO Y APARTE". Ha logrado posicionar de manera consecutiva 20 temas en el primer lugar de popularidad radial: "EL MECHÓN", "MI RAZÓN DE SER", "HERMOSA EXPERIENCIA", "NO ME PIDAS PERDÓN", "HÁBLAME DE TI", "A LO MEJOR", "PIENSÁLO", "SÓLO CON VERTE", "ME VAS A EXTRAÑAR", "TENGO QUE COLGAR", "ES TUYO MO AMOR" , "LAS COSAS NO SE HACEN ASÍ", "EL COLOR DE TUS OJOS", "TU POSTURA", "MEJOR ME ALEJO", "POR SIEMPRE MI AMOR" , "POR MI NO TE DETENGAS", "NO ELEGÍ CONOCERTE", "CERRANDO CICLOS", "LA CASITA" y "OJOS CERRADOS".

More about Ice Cube

ICE CUBE es un rapero y actor americano. Inició su carrera con el grupo N.W.A. Ice Cube esta catalogado por la critica especializada como uno de los mejores y mas influyentes raperos en la actualidad. Algunos de sus hits radiales son: "IT WAS A GOOD DAY", "CHECK YO SELF", "YOU KNOW HOW WE DO IT", y su N.W.A original 'STRAIGHT OUTTA COMPTON' y por supuesto "F THA POLICE". Se le considera el pionero en la industria musical en el denominado "gangster rap" y las letras de sus canciones son únicas y distintivas en el género. Es miembro del "Rock & Roll Fall Fame" y ha vendido mas de 10 millones de albums. ICE CUBE se carateriza por el poder y la influencia de las letras de sus canciones en la sociedad.

Desde 1990 ICE CUBE tambien ha incursionado activamente en la industria cimematografica. Escribió y actuó en la comedia "Viernes" este filme lo convirtió en una estrella de cine muy redituable para esa industria. Hasta el año 2020 ha participado en más de 40 peliculas y series entre las que destacan: "21 Jump Street", "22 Jump Street" y "Ride Along", "Barbershop". Como productor executivo en el 2015 realizó en "Straight Outta Compton".

Acerca de Lizos Music:

Fundada en el año 2014, LIZOS MUSIC, es una compañía que ha logrado dar de que hablar en el mundo discográfico actual. El corporativo LIZOS, tiene su sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México, con oficina alterna en San Diego, California. La empresa esta supervisada bajo la direccion general de Sergio Lizárraga, quien bajo la filosofía básica de "el trabajo en equipo", reconoce que quiere seguir funcionando siempre acompañado de personas que compartan su pasión por la música.

El elenco de la empresa, lo encabeza la BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, una agrupación que está haciendo historia y que se ha mantenido como una de las mejores en su género. LIZOS MUSIC, es un sello discográfico, dedicado esencialmente a la promoción y difusión de artistas del género regional mexicano. Aunado a ello, también se especializa en el manejo y la representación artística. El catálogo está conformado con artistas de características específicas, cada uno de ellos con un toque distintivo. LIZOS MUSIC, cuenta con un equipo de profesionales. Mentes jóvenes, complementadas con experimentados conocedores del medio musical. Todos, en conjunto, trabajan para ser un modelo de negocio diferente en la industria del entretenimiento.

Acerca de Bobby Dee Presents:

Bobby Dee Presents fue foundado por el Señor Bobby Dee en 1987, con la intención de ofrecer en bandeja una variedad musical a los diferentes mercados musicalizales y especializados en este rubro a todo el pais. Juntos; él y su hijo Bobby Dee hijo., Bobby Dee ofrece consistentemente "Llenos totales" al unir al artista y al espectador con su lugar favorito para disfrutar los conciertos. Nacido en el sur de California, Bobby Dee ha provocado olas a través de la nación. A través de Bobby Dee Presents, tu artista favorito se presentara en tu lugar favorito y más cercano. En la industria de la musica, Bobby Dee hijo, quien por cierto es socio de la agencia de Snoop Dogg, llamada; 'Snoop's Army', ha abierto las puertas para artistas de cualquier genero musical, tal es el caso de artistas como; "Peso Pluma", "Natanel y Junior H", "Fuerza Regida", "My 00's Playlist," "R&B Rewind," "Freestyle Festival," "Danzig Sings Elvis," "Morrissey," "Latin Legends," "Grupo Firme," "Banda MS" y muchos otros tantos, cuidadosamente han sido parte del cartel de presentaciónes de giras nacionales que han sido "Llenos totales" a través de todos los Estados Unidos.

FUENTE Bobby Dee Presents

SOURCE Bobby Dee Presents