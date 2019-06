Banda Urbana lança o disco "Relatos Suburbanos"

SÃO PAULO, 13 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Banda Urbana, big band paulistana de música instrumental, lança seu terceiro álbum, "Relatos Suburbanos", com dois shows na cidade de São Paulo: dia 25 de junho no Jazz nos Fundos (jazznosfundos.net) e 06 de outubro no Blue Note São Paulo(fidelidadebluenotesp.com.br).