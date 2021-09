Banggood 15e anniversaire Vente Aperçu: retrouvez des milliers d'offres éclair pendant 48 heures dès le 8 septembre

CANTON, Chine, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Banggood, une boutique en ligne leader mondial, a publié des détails sur certaines des offres massives disponibles pour tous les utilisateurs pendant les 48 heures de la vente de son 15e anniversaire qui aura lieu très bientôt. A partir de 16h00 (UTC+8) le 8 septembre à 15h59 (UTC+8) le 10 septembre, Banggood lancera des millions d'articles - des nouveaux gadgets et appareils électroniques aux essentiels et vêtements pour la maison et la cuisine - avec des remises et des coupons importants. De plus, pendant cette période, les utilisateurs qui ont pré-réservé leurs produits préférés avec un acompte de 1$ pourront payer le montant restant et bénéficier du prix le plus bas.

Offres éclair

Pour fêter l'anniversaire le 9 septembre, Banggood proposera une offre éclair « Bonnes affaires à 9,9 $ » sur des marques, catégories de produits et des produits de premier plan. De plus, les clients ont une chance de gagner un Xiaomi Redmi Note 8 2021 pour seulement 0,01 $. Les offres peuvent s'envoler en quelques secondes, alors visitez le centre de remise de Banggood et créez une alerte avant qu'elles ne soient épuisées.

Hot Seller Must-Buy

Les articles Hot Seller Must-Buy de Banggood sont de retour : plus de 100 000 articles populaires de grandes marques comme Xiaomi et DJI. Les acheteurs n'ont qu'à verser un acompte de 1 ou 3 dollars pour réserver leurs articles préférés, puis à payer le reste pour obtenir le prix le plus bas. Les acomptes sont disponibles depuis le 25 août, et le solde peut être payé entre 16 h (UTC+8) le 8 septembre et 15 h 59 (UTC+8) le 10 septembre pour obtenir jusqu'à 80 % de réduction.

Journée VIP

Pour remercier comme il se doit les clients fidèles, les membres VIP de Banggood bénéficieront d'avantages exclusifs pendant ces 48 heures. Des remises de 50 % peuvent être échangées contre des points VIP. Des bonus d'achats et la livraison gratuite sont également disponibles. Tout le monde peut s'inscrire pour devenir membre VIP de Banggood et participer à la journée VIP afin d'accéder à des offres exclusives.

Depuis 2006, des millions de clients se sont tournés vers Banggood pour trouver les derniers produits, y compris les articles rares pour lesquels ils se passionnent. Banggood, l'une des boutiques en ligne les plus populaires au monde, optimise en permanence sa chaîne d'approvisionnement, en s'approvisionnant directement auprès de fabricants choisis avec soin et en travaillant en étroite collaboration avec plus de 3 000 marques de qualité. Pour célébrer son 15e anniversaire, presque toutes ces marques populaires participent à la vente pour que les clients puissent assouvir leur passion à des prix abordables sur Banggood.

https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

SOURCE Banggood