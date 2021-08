Banggood célèbre son 15e anniversaire avec une vente massive

GUANGZHOU, Chine, le 25 août 2021 /PRNewswire/ -- Banggood, une grande boutique en ligne mondiale, célébrera son 15e anniversaire le 9 septembre 2021, sur le thème « Banggood : Infinite 15 Years » et une vente massive spéciale 15e anniversaire sera organisée du 25 août au 13 septembre pour fêter avec tous les amoureux de Banggood.

Banggood : Infinite 15 Years

Fondée en 2006, Banggood est devenue petit à petit l'un des acteurs les plus importants du secteur du commerce électronique, proposant des millions de produits bien sélectionnés dans un large éventail de catégories, allant de l'électronique grand public, des outils et de l'électroménager aux jouets, au sport et aux vêtements. En 2012, Banggood a atteint 10 millions d'utilisateurs enregistrés et ce nombre a encore augmenté pour atteindre 66 millions aujourd'hui.

Aaron Chen, PDG de Banggood, a remarqué : « En tant que l'une des boutiques en ligne les plus populaires au monde, Banggood fait toujours de l'expérience des clients sa priorité absolue. Pour optimiser notre service et faire en sorte que nos clients reçoivent les produits souhaités à temps, Banggood a consacré tous ses efforts à la mise à niveau du système de logistique et d'entreposage dès les premières étapes. »

En 2010, Banggood a mis en place son premier entrepôt local aux États-Unis et dispose actuellement d'un total de 37 entrepôts locaux couvrant toutes les régions du monde, ce qui permet aux clients de bénéficier d'une option de livraison en une semaine. En 2019, Banggood a lancé une ligne de fret aérien autogérée, Banggood Express, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique et dans d'autres pays.

« Rétrospectivement, Banggood a toujours proposé des produits de haute qualité à des prix abordables et un service clientèle professionnel. Nous n'aurions pas pu devenir une boutique en ligne aussi dynamique sans le soutien de nos clients. En levant un verre à l'avenir, nous pensons que nos 15 prochaines années sont infinies et seront alimentées par nos chers clients, et nous nous engageons à être votre magasin de choix » a ajouté M. Chen.

Une vente massive pour le 15e anniversaire de l'entreprise

Pour célébrer ce 15e anniversaire et remercier les utilisateurs fidèles, Banggood propose une vente massive qui débutera le 25 août 2021 à 16h00 (UTC+8) et se terminera le 13 septembre 2021 à 16h00 (UTC+8). Des coupons permettant de réaliser jusqu'à 50 % d'économies et un prix de 9,9 dollars, soit une offre éclair, seront proposés aux clients. Les populaires activités « Hot Sellers Must Buy » de Banggood, qui permettent aux utilisateurs de réserver leurs articles préférés en versant un dépôt de 1 ou 3 dollars, seront également prêts au même moment. « Nous espérons que ces offres permettront à davantage de clients de profiter de produits bien sélectionnés et d'introduire une nouvelle génération d'utilisateurs dans notre écosystème » a déclaré Winna Qiu, responsable des opérations de la campagne.

À propos de Banggood

Banggood est une boutique en ligne de premier plan au niveau mondial, qui propose des millions de produits bien sélectionnés. De l'électronique grand public aux outils, en passant par les appareils ménagers, les jouets, les articles de sport et les vêtements, tout peut être livré à domicile en quelques clics. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

SOURCE Banggood