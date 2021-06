Banggood lancia la promozione estiva globale più lunga della sua storia

GUANGZHOU, Cina, 24 giugno 2021 /PRNewswire/- - Banggood ha ufficialmente lanciato i primi saldi estivi globali a tema "Shop Your Passion" lo scorso 21 giugno, cui seguiranno quattro giorni di prezzi pazzi tra il 7 e il 10 luglio. Si tratta della promozione più lunga nella storia dell'azienda. I membri VIP di Banggood potranno usufruire dell'esclusivo sconto globale a partire dal 5 luglio.

Oltre agli articoli per l'estate e le vacanze che sono in cima alla lista degli acquisti di tutti i clienti, durante questa promozione Banggood offrirà anche marchi e prodotti popolari tra cui i telefoni cellulari Xiaomi, i droni DJI e le stampanti 3D Creality. A partire dal 28 giugno, verranno messi a disposizione degli acquirenti 999.999 dollari in sconti.

Promozione estiva extra-lunga, con fantastiche anticipazioni

Il 21 giugno Banggood ha lanciato la promozione estiva di quest'anno con una prevendita con deposito, un elenco di raccomandazioni ufficiali di Banggood e saldi estivi anticipati.

Con la prevendita con deposito gli acquirenti Banggood possono prenotare le voci disponibili per la pre-vendita effettuando un deposito di $1 o $3 a partire dalle 16:00 (UTC+8) del 21 giugno. Gli acquirenti che hanno effettuato un deposito avranno diritto a sconti aggiuntivi, che saranno accreditati al momento del pagamento completo dell'articolo.

I dati di vendita di Banggood relativi allo scorso anno mostrano che le vendite nelle categorie cura personale e salute, tecnologia, smart home e outdoor sono state ben al di sopra delle aspettative, con cura personale e salute che hanno registrato una crescita particolarmente significativa. Di conseguenza, gli elenchi di raccomandazioni ufficiali Banggood continueranno a consigliare prodotti con valutazioni positive di queste popolari categorie. In particolare, la classifica dei prodotti più amati riunirà prodotti nuovi, più venduti e con recensioni positive sulla base dei dati e dei commenti degli utenti, con l'obiettivo di fornire agli acquirenti consigli mirati.

I saldi anticipati offrono la possibilità di accedere con largo anticipo agli articoli più venduti a un ottimo prezzo dal 21 al 24 giugno. I marchi più apprezzati, tra cui Xiaomi, Blitzwolf e Eachine, offriranno vantaggi esclusivi durante i saldi.

Offerte regionali speciali con promozioni sincronizzate a livello globale

Con oltre dieci anni di crescita nei mercati globali, Banggood non solo ha creato un solido sistema di logistica e assistenza locale, ma ha anche imparato a conoscere le aspettative degli acquirenti locali in tutto il mondo. Nell'intento di ottimizzare completamente l'esperienza di acquisto indipendentemente dal luogo in cui si trova l'acquirente, oltre a raccomandazioni basate sui loro profili, Banggood lancerà offerte speciali con caratteristiche locali. Ad esempio, per Italia, sarà disponibile una spedizione gratuita a tempo limitato, Allo stesso tempo, guarda la Live Streaming di Banggood poi hai l'opportunità di godere dei prezzi esclusivi super scontato (prenota la Live di Youtuber sulla homepage di Banggood), anche Banggood Italia su Faceook ha preparato un'attività per i fan, è possibile ottenere un tablet gratuito o altri premi dopo aver completato i compiti piccoli!

Il programma di affiliazione Banggood terrà il concorso 2021 Summer Prime Sale Affiliate Honor Partners Contest, i cui primi 10 vincitori potranno aggiudicarsi trofei, premi e commissioni. Iscriviti per saperne di più e guadagnare fantastiche commissioni qui.

Informazioni su Banggood

Banggood è un punto vendita online leader a livello globale che offre milioni di prodotti attentamente selezionati. Dall'elettronica di consumo a utensili, articoli per la casa, giocattoli, sport, abbigliamento, tutto può arrivare a casa vostra con pochi clic.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

SOURCE Banggood