Banggood startet Black Friday-Werbeaktion und bietet Ratenzahlungslösungen in Grossbritannien und Deutschland an

GUANGZHOU, China, 17. November 2020 /PRNewswire/ -- Banggood, ein führender grenzüberschreitender E-Commerce-Einzelhändler, hat heute den Start seiner Black Friday Werbeaktion angekündigt, die bis Ende November andauern wird. Um ein schnelles und nahtloses Einkaufserlebnis zu gewährleisten, hat Banggood zudem eine neue Partnerschaft mit dem Anbieter von Online-Zahlungslösungen Klarna geschlossen, um Ratenzahlungen in den USA, Großbritannien und Deutschland einzuführen.

Mit Millionen von Coupons und Produkten mit einem Preisnachlass von bis zu 80 % führt Banggood mehrere neue, aufregende Features ein, wie z. B. Banggood Official Recommendations und die Vorverkaufsaktivität Price Storm, um das Einkaufen noch unterhaltsamer zu machen.

Die Werbeaktion von Banggood wird drei Hauptphasen durchlaufen:

Phase 1: 12.11. 16.00 Uhr - 24.11. 15.59 Uhr (UTC+8)

Während dieser Zeit werden die Banggood Official Recommendations Produktvorschläge an die Benutzer versenden, die die breite Palette der Auswahlmöglichkeiten hervorheben und ihnen helfen, ihren Einkauf im Voraus zu planen.



Price Storm startet am 18. November um 16.00 Uhr und ermöglicht es Käufern, Artikel zum niedrigsten Preis des Jahres vor dem Verkauf zu bestellen, indem sie eine Anzahlung von 1 oder 3 US-Dollar leisten.





Mitgliedsvorteile sind aktiviert! Mitglieder des Banggood VIP-Clubs haben die Möglichkeit, am 24. November im Voraus einzukaufen, während limitierte Mitgliederangebote und Liefercoupons erhältlich sind und an der Kasse eingelöst werden können, was einen unschlagbaren Wert schafft. Weitere Informationen über Mitgliedervorteile finden Sie unter Banggoods VIP-Club.





In dieser letzten Phase können Benutzer in einem begrenzten Zeitfenster von nur 72 Stunden Produkte zu ihrem besten Preis kaufen, wobei Millionen von Artikeln mit einem Preisnachlass von bis zu 80 % angeboten werden! Das Wichtigste ist, zinsfreie Ratenzahlung bis zu 24 Raten für die deutsche Kunde! Darüber hinaus werden Millionen von Coupons herausgegeben, und die Benutzer können bis zu 999 $ in Coupons gewinnen, die an der Kasse eingelöst werden können.

Um der starken Verbrauchernachfrage auf dem europäischen und amerikanischen Markt während des speziellen Einkaufstags Black Friday gerecht zu werden, hat Banggood das Logistiknetzwerk von Banggood Express, das Mitte 2020 gestartet wurde, kontinuierlich erweitert. Das Unternehmen hat seine Betriebsabläufe erheblich optimiert und die Lieferzeiten verkürzt, so dass die Lieferung in Länder in ganz Europa in nur sechs Tagen und die Lieferung in die USA in acht Tagen erfolgt.

Über Banggood

Banggood wurde 2006 gegründet und ist ein weltweit führender Online-Direktvertriebshändler, der 66 Millionen registrierten Benutzern mehr als 1.000.000 Produkttypen anbietet, die von Unterhaltungselektronik bis hin zu Kleidung reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html.

