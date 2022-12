Bank of Africa s'associe à dltledgers afin d'accompagner la digitalisation des opérations de commerce international au travers de la Blockchain.

SINGAPOUR and CASABLANCA, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- BANK OF AFRICA franchit une nouvelle étape dans l'accompagnement de ses clients dans la digitalisation des flux commerciaux internationaux à l'aide de la technologie blockchain de #dltledgers. La technologie est un facteur différenciateur dans l'environnement concurrentiel actuel, autant pour les entreprises que pour les banques. #dltledgers permettra à BANK OF AFRICA d'offrir à ses clients un nouveau canal digital pour le traitement des opérations de Trade Finance. Ce partenariat stratégique permettra au groupe bancaire de faciliter les échanges internationaux, d'améliorer la visibilité des flux sous-jacents et d'améliorer l'expérience client. En effet, la création de réseaux privés et sécurisés sur la blockchain permettra une collaboration et une confiance plus étroites entre la banque et ses clients. BANK OF AFRICA s'engage résolument à offrir une expérience client de pointe et à digitaliser les échanges documentaires des opérations de commerce international en utilisant la technologie blockchain de #dltledger ; la banque ouvre ainsi cette nouvelle voix en Afrique.

À propos de BANK OF AFRICA

Fondée en 1959, BANK OF AFRICA est un groupe panafricain de services financiers de premier plan. Capitalisant sur son appartenance au groupe O Capital, leader régional impliqué dans divers secteurs d'activité à fort potentiel de croissance, BANK OF AFRICA est une banque universelle dont les activités sont très diversifiées : banque de détail, commerciale, d'investissement et services financiers spécialisés tels que le leasing, l'affacturage, le crédit à la consommation et le recouvrement de créances. Présent dans 32 pays dont 21 en Afrique, le groupe se développe à travers une stratégie continentale tout en conservant une vocation internationale puisqu'il est bien positionné en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

À propos des dltledgers

dltledgers est une société technologique internationale dont le Siège social est basée à Singapour. Nous sommes une plate-forme centrée sur le client pour l'exécution des transactions transfrontalières. Plusieurs banques régionales et mondiales se sont inscrites et opèrent en tant que partenaires du réseau en offrant des services de financement du commerce sur la plateforme. Outre l'affectation de contrepartie dans la blockchain, nous mettons en réseau l'expédition, la logistique, les ports et d'autres partenaires de réseau dans un réseau commercial de confiance pour nos clients. Avec la digitalisation et la blockchain, le commerce transfrontalier se transforme comme jamais auparavant. La plateforme de blockchain #dltledgers est en tête du peloton avec plus de 4 milliards USD d'échanges exécutés dans le monde."

SOURCE dltledgers