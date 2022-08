Bank of America anuncia el Programa de subsidio de pago inicial para pequeñas empresas para impulsar el crecimiento de las empresas propiedad de mujeres y minorías

El nuevo programa de crédito de propósito especial ofrece subsidios de pago inicial para préstamos inmobiliarios comerciales 504 y 7(a) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para mujeres y minorías dueñas de negocios en Atlanta, Chicago, Charlotte, Dallas y Los Angeles

CHARLOTTE, N.C., 31 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Bank of America anunció hoy el lanzamiento de un Programa de subsidio de pago inicial para pequeñas empresas para impulsar el crecimiento empresarial y ayudar a crear oportunidades de patrimonio intergeneracional para mujeres y minorías dueñas de negocios.

El programa se lanzará en mercados determinados con planes de expansión en 2023 y otorgará crédito a prestatarios de pequeñas empresas históricamente desfavorecidos y brindará apoyo para que la compra de una propiedad de bienes raíces comercial sea más asequible.

"Hoy en día, muchos dueños de negocios de diversos orígenes carecen del acceso al capital y de la asistencia técnica necesarios para calificar para préstamos comerciales, lo que puede ayudar a asegurar activos transferibles que generen capital entre las generaciones", dijo Jill Calabrese Bain, ejecutiva de integración y transformación de pequeñas empresas en Bank of America. "Estamos comprometidos a abordar las desigualdades entre dueños de negocios, al brindar a los empresarios el acceso a la experiencia, recursos y capital necesarios para lograr sus metas financieras".

El programa estará disponible para mujeres y minorías dueñas de negocios que califiquen y que soliciten préstamos para bienes raíces comerciales 504 y 7(a) de la SBA. Las propiedades inmobiliarias comerciales deben estar ubicadas en zonas de oportunidad en Atlanta, Chicago, Charlotte, Dallas y Los Angeles, según lo establece el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los dueños de negocios que califican pueden solicitar subsidios de pago inicial, que cubren hasta el 50% de la inversión requerida (con un límite de $25,000).

Los requisitos de calificación del programa también requieren que el negocio sea un 51% propiedad de mujeres o de minorías y que esté ocupado por el propietario, y un pago inicial mínimo del 5% por parte del solicitante. Además, los especialistas en pequeñas empresas de Bank of America trabajarán con socios locales sin fines de lucro centrados en pequeñas empresas para brindar servicios de educación financiera.

Bank of America se compromete a ayudar a los dueños de pequeñas empresas en las comunidades locales de todo el país a través de una amplia gama de recursos, además del Programa de subsidio de pago inicial para pequeñas empresas, que incluyen:

Ofertas de crédito con garantía: la línea de crédito con garantía Business Advantage de Bank of America anunciada anteriormente se lanzó la semana pasada y ofrece una línea de crédito de $1,000 a $50,000 para dueños de negocios. A principios de este año, Bank of America también presentó la tarjeta de crédito con garantía Business Advantage Unlimited Cash Rewards Mastercard® como una nueva herramienta para ayudar a los dueños de negocios a establecer, fortalecer o reconstruir su crédito comercial, al mismo tiempo que ofrece a los titulares de tarjetas los beneficios más importantes para su negocio. La línea de crédito oscila entre $1,000 y $10,000 , y ofrece un reembolso ilimitado del 1.5% en todas las compras.

a para dueños de negocios. A principios de este año, Bank of America también presentó la tarjeta de crédito con garantía Business Advantage Unlimited Cash Rewards Mastercard® como una nueva herramienta para ayudar a los dueños de negocios a establecer, fortalecer o reconstruir su crédito comercial, al mismo tiempo que ofrece a los titulares de tarjetas los beneficios más importantes para su negocio. La línea de crédito oscila entre y , y ofrece un reembolso ilimitado del 1.5% en todas las compras. Directorio Access to Capital Directory: una base de datos integral diseñada junto con Seneca Women para ayudar a mujeres y a minorías dueñas de negocios a aprender más sobre cómo manejar el panorama del capital e identificar posibles fuentes de financiamiento, como capital, deuda y subsidios.

para ayudar a mujeres y a minorías dueñas de negocios a aprender más sobre cómo manejar el panorama del capital e identificar posibles fuentes de financiamiento, como capital, deuda y subsidios. Centro para iniciar un negocio: un recurso de contenido consolidado para ayudar a posibles y nuevos dueños de negocios a obtener información sobre cómo iniciar o hacer crecer su negocio. La experiencia digital ofrece recursos como plantillas de planes de negocios, socios para servicios esenciales y acceso a los especialistas en pequeñas empresas de Bank of America. Los clientes pueden tener acceso a consejos y consideraciones sobre temas como la elaboración de un plan de negocio, estructuras legales comerciales, estrategia de mercadotecnia y opciones de financiamiento comercial.

Recursos para pequeñas empresas: como parte del compromiso continuo de Bank of America de apoyar a nuestros clientes de pequeñas empresas y sus prioridades financieras, continuamos ampliando nuestro contenido educativo digital. El sitio web presenta herramientas, conocimientos y consejos de expertos para ayudar a los empresarios a administrar y hacer crecer su negocio. El centro educativo brinda consejos y soluciones para todos los aspectos de la propiedad de un negocio, cubriendo temas que incluyen estrategia comercial, relaciones con los clientes, opciones de financiamiento, optimización de operaciones, administración del flujo de caja y más.

Para obtener más información sobre nuestros recursos para pequeñas empresas, descargue la aplicación de Bank of America o visite bankofamerica.com/smallbusiness.

En noticias relacionadas con este tema, Bank of America también anunció hoy que ofrece una solución de hipoteca sin pago inicial ni costos de cierre en determinados mercados. La nueva hipoteca Community Affordable Loan Solution™ tiene como objetivo ayudar a las personas y familias que califiquen a obtener un préstamo asequible para comprar casa. Ahora está disponible para compradores de casa por primera vez en determinadas comunidades afroamericanas y/o hispanas-latinas en Charlotte, Dallas, Detroit, Los Angeles y Miami. Este nuevo programa complementa al actual Programa para Comprar Casa Propia de Bank of America® de $15,000 millones que proporciona hipotecas asequibles, subsidios y oportunidades educativas con el objetivo de ayudar a 60,000 personas y familias de ingresos bajos y moderados a encontrar viviendas asequibles para el 2025.

Algunos materiales podrían no estar disponibles en español.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 67 millones de clientes y pequeñas empresas, con cerca de 4,000 centros financieros, aproximadamente 16,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con aproximadamente 55 millones de usuarios digitales verificados. Bank of America es un líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 3 millones de dueños de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en cerca de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

Para obtener más noticias acerca de Bank of America, incluidos anuncios de dividendos y otra información importante, inscríbase para recibir alertas de noticias por correo electrónico (solo se ofrece en inglés).

Contacto con los medios:

Don Vecchiarello, Bank of America

Teléphono: 980.387.4899

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1612970/Bank_of_America_Corporation_Logo.jpg

FUENTE Bank of America Corporation

SOURCE Bank of America Corporation