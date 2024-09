Bank of America aumenta el salario mínimo a $24 por hora en EE. UU., incrementando el salario inicial a casi $50,000

El banco se ha comprometido a alcanzar un salario de $25 por hora en 2025

CHARLOTTE, N.C., 10 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Bank of America anunció hoy que aumentó el salario mínimo a $24 por hora en EE. UU., el paso más reciente en el compromiso de la empresa de llegar a $25 en 2025. Con el aumento, el salario mínimo anualizado de los empleados a tiempo completo en EE. UU. ascenderá a casi $50,000. El aumento se aplica a todos los puestos de trabajo por hora a tiempo completo y a tiempo parcial en EE. UU.

Esta medida forma parte de la trayectoria del banco como líder nacional en establecer un pago mínimo para los empleados que trabajan por hora en Estados Unidos.

En los últimos siete años, Bank of America aumentó el salario mínimo por hora de $15 a $24 en 2024.

a en 2024. Con el aumento a $24 , el salario inicial de los empleados en EE. UU. de tiempo completo en el banco habrá subido casi $20,000 desde 2017.

Salario competitivo, beneficios líderes en la industria

"Ofrecer un salario mínimo competitivo es fundamental para ser uno de los mejores sitios donde trabajar, y me enorgullece que Bank of America lidere con el ejemplo", dijo Sheri Bronstein, Chief Human Resources Officer.

Como una inversión más en el equipo, el 97% de los empleados de Bank of America han recibido premios además de la compensación regular, la mayoría en forma de acciones comunes restringidas de Bank of America. Desde que comenzó el programa en 2017 se han distribuido más de $4,800 millones.

Bank of America también ofrece beneficios líderes en la industria y programas para todos los empleados. Los beneficios adicionales incluyen, entre otros:

16 semanas de permiso parental remunerado.

Un programa sabático líder en la industria.

Apoyo personalizado a los empleados que atraviesan situaciones de vida cruciales a través de nuestro Equipo de servicios para acontecimientos de vida.

Fomentar el crecimiento profesional y la formación continua

Para ayudar a los empleados a aprender nuevas habilidades y avanzar en sus carreras, Bank of America cuenta con una organización de incorporación, educación y desarrollo profesional galardonada llamada The Academy at Bank of America. Partiendo de este recurso para empleados, The Academy también ofrece educación gratuita a personas de comunidades locales para ayudarles a avanzar en su crecimiento y éxito profesional.

El liderazgo de Bank of America como empleador global ha sido premiado por muchas organizaciones externas, entre las que figuran JUST Capital con "Empresa #1 para trabajadores", LinkedIn con "Principales empresas de EE. UU.", Fortune con la lista de las "100 mejores empresas para trabajar" por sexto año consecutivo y la lista "100 Companies That Care" de la revista People. Este reconocimiento es un reflejo del enfoque continuo de Bank of America para ofrecer un excelente lugar de trabajo para todos sus compañeros de trabajo.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 69 millones de clientes y pequeñas empresas, cerca de 3,800 centros financieros, aproximadamente 15,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con más de 58 millones de usuarios verificados de banca digital. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 4 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en cerca de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

