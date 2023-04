Bank of America divulga resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Bank of America divulgou hoje seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023. O comunicado à imprensa, o registro complementar e a apresentação do investidor podem ser acessados no site de Relações com Investidores do Bank of America em https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Informações sobre a teleconferência com investidores:

o diretor executivo Brian Moynihan e o diretor financeiro Alastair Borthwick discutirão os resultados financeiros em uma teleconferência às 8h30 (horário da costa leste dos EUA). Para acessar uma conexão somente por áudio, ligue para 1.877.200.4456 (EUA) ou 1.785.424.1732 (internacional), com o código de ID 79795 da conferência. Ligue 10 minutos antes do início da chamada.

Os investidores também podem ouvir o áudio ao vivo da teleconferência e visualizar os slides da apresentação visitando a seção Eventos e Apresentações do site de Relações com Investidores da empresa.

Reprise de informações sobre a teleconferência com investidores:

os investidores podem acessar as reprises da teleconferência visitando o site de Relações com Investidores ou ligando para 1.800.934.4850 (EUA) ou 1.402.220.1178 (internacional) do meio-dia de 18 de abril às 23h59 até o dia 28 de abril (horário da costa leste dos EUA).

Bank of America

O Bank of America é uma das principais instituições financeiras do mundo, atendendo consumidores individuais, pequenas e médias empresas e grandes corporações com uma gama completa de serviços bancários, investimentos, gestão de ativos e outros produtos e serviços financeiros e de gestão de riscos. A empresa oferece conveniência incomparável nos Estados Unidos, atendendo aproximadamente 68 milhões de consumidores e clientes de pequenas empresas com aproximadamente 3.900 centros financeiros de varejo, aproximadamente 15.000 caixas eletrônicos e banco digital premiado com aproximadamente 56 milhões de usuários digitais verificados. O Bank of America é líder global em gestão de patrimônio, banco corporativo e de investimento e negociação em uma ampla gama de classes de ativos, atendendo a corporações, governos, instituições e indivíduos em todo o mundo. O Bank of America oferece suporte líder do setor para aproximadamente 3 milhões de pequenos negócios familiares por meio de um conjunto de produtos e serviços on-line inovadores e fáceis de usar. A empresa atende clientes por meio de operações nos Estados Unidos, seus territórios e mais de 35 países. As ações do Bank of America Corporation (NYSE: BAC) estão listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (em inglês: New York Stock Exchange).

FONTE Bank of America Corporation

