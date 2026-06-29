Bank of America lanza una nueva ronda de adornos para las populares pulseras gratuitas BofA Fan Bands

Desde el inicio del torneo, se han distribuido más de 700,000 pulseras BofA Fan Bands en todo el país. Los nuevos adornos estarán disponibles en los FIFA Fan Festivals los días de partido, con colores personalizados para cada ciudad anfitriona. Estos nuevos "charms" se suman a una variada colección, que les permite a los aficionados rendir homenaje a la cultura, la energía y el espíritu de las ciudades anfitrionas estadounidenses que le dan la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"La emoción por las pulseras BofA Fan Bands ha sido increíble", dijo David Tyrie, presidente de mercadeo y soluciones digitales especializadas para clientes personales. "Nuestra meta era ofrecer a los aficionados una nueva manera de conectar con el torneo y celebrar a los equipos y a las ciudades anfitrionas que tanto aprecian. Ha sido emocionante ver la creatividad detrás de los diseños, y los adornos de esta nueva fase aprovechan ese impulso a medida que la competencia se intensifica".

Cómo reservar tu turno para crear un brazalete BofA Fan Band

La demanda de las pulseras BofA Fan Bands no tiene precedentes. Para garantizar que todos los aficionados vivan la mejor experiencia posible en las activaciones del BofA Fan Fest, Bank of America ha implementado un nuevo sistema de acceso que les permitirá reservar una hora para crear su propio brazalete BofA Fan Band personalizado.

Al llegar a la zona de BofA Fan Experience, los aficionados recibirán un brazalete correspondiente a uno de los turnos disponibles para personalizar su pulsera BofA Fan Band. Esta nueva alternativa permite a los aficionados más tiempo para disfrutar plenamente del FIFA Fan Festival.

Dónde obtener los brazaletes BofA Fan Bands

Los aficionados pueden encontrar las pulseras BofA Fan Bands en todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los días de partido, en los FIFA Fan Festivals y en las ubicaciones del BofA Mobile Tour. Los detalles más recientes sobre las oportunidades para obtener una pulsera BofA Fan Band se pueden consultar en la sala de prensa de Bank of America.

Para las etapas finales del torneo, Bank of America también presentará su experiencia BofA Fan Band en el Fan Village de Nueva York/New Jersey de la Copa Mundial 26 y Telemundo en el Rockefeller Center. Los visitantes del Fan Village, que abrirá desde el lunes 6 de julio hasta el partido final el domingo 19 de julio, tendrán la oportunidad de crear sus pulseras BofA Fan Bands personalizadas en pleno corazón de la ciudad de Nueva York.

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué son las pulseras BofA Fan Bands?

Respuesta: Los BofA Fan Bands son brazaletes coleccionables que están disponibles en rojo, azul y negro, incluyen 140 adornos con diseños personalizados inspirados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los lugares emblemáticos de las ciudades anfitrionas y los colores de las selecciones nacionales. Bank of America entregará más de 10 millones de adronos (charms ) y más de 2 millones de pulseras.

Pregunta: ¿Cuántos adornos y pulseras se han distribuido hasta ahora?

Respuesta: Desde su lanzamiento el 11 de junio, Bank of America ha distribuido más de 700,000 pulseras BofA Fan Bands.

Pregunta: ¿Cómo son los nuevos diseños de los adornos?

Respuesta: Los adornos vienen en colores que combinan con la sede anfitriona y que, al mismo tiempo, representan la fase del torneo.

Pregunta: ¿Dónde pueden obtener los aficionados los nuevos adornos?

Respuesta: Los nuevos adornos estarán disponibles en las ciudades anfitrionas los días de partido en las zonas Stadium Fan Experiences, los FIFA Fan Festivals y las ubicaciones de la gira móvil BofA Fan Band Mobile Tour.

Pregunta: ¿Cómo funciona el nuevo sistema de reserva en los FIFA Fan Festivals?

Respuesta: Para agilizar el acceso, ahora puede visitar un puesto de BofA Fan Band y obtener un brazalete que reserva una franja horaria específica. Esto le permite recorrer el festival y regresar a la hora asignada para crear su pulsera.

Pregunta: ¿Es la entrada al Fan Village del Rockefeller Center gratis?

Respuesta: Sí. La entrada al Fan Village en el Rockefeller Center es gratis y está abierto al público. Ofrecerá la transmisión de los partidos, programación en vivo y la oportunidad de crear una pulsera BofA Fan Band personalizada, desde el lunes 6 de julio hasta la final, el domingo 19 de julio.

Pregunta: ¿Cómo puedo saber dónde será la próxima parada de la gira móvil del BofA Fan Band Mobile Tour?

Respuesta: La gira móvil BofA Fan Band Mobile Tour recorre Los Angeles, Nueva York/Nueva Jersey, San Francisco y Seattle para llevar la celebración directamente a las comunidades locales. Para consultar el calendario más reciente de la gira, las paradas y la información sobre dónde puede crear su brazalete, visite la sala de prensa de Bank of America.

Acerca del compromiso de Bank of America con el deporte

Más allá de su creciente cartera de alianzas relacionados al fútbol, Bank of America colabora con marcas deportivas emblemáticas que comparten una visión de excelencia y logros. A través de estas alianzas, el banco trabaja para estrechar la relación con sus clientes, inspirar y destacar a su equipo de trabajo, generar un impacto económico duradero en las comunidades e impulsar el crecimiento local y global mediante el poder unificador del deporte.

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FUENTE Bank of America Corporation