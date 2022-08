Bank of America presenta Community Affordable Loan Solution™ para ampliar oportunidades de acceso a vivienda en comunidades afroamericanas e hispanas-latinas

La hipoteca sin pago inicial ni costos de cierre promueve el esfuerzo de ampliar el acceso a tener casa propia y se suma al compromiso actual de $15,000 millones de dólares del Programa para Comprar Casa Propia.

CHARLOTTE, N.C., 31 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- BankofAmerica anunció hoy una nueva solución de hipoteca sin pago inicial ni costos de cierre para quienes buscan comprar una casa por primera vez, la cual estará disponible en comunidades afroamericanas e hispanas-latinas, definidas por el Censo 2020 en EE. UU., Charlotte, Dallas, Detroit, Los Angeles y Miami. CommunityAffordable Loan Solution™ tiene como objetivo ayudar a las personas y familias a que califiquen para obtener un préstamo asequible para acceder a la vivienda.

El Community Affordable Loan Solution es un Programa de crédito con propósito especial, que utiliza pautas de crédito basadas en factores como pagos de alquiler oportunos, facturas de servicios públicos, de teléfono y de seguro de auto. No se requiere tener seguro hipotecario ni puntaje de crédito mínimo. La calificación individual se basa en los ingresos y la ubicación de la vivienda. Antes de presentar la solicitud, los posibles compradores deben completar un curso de certificación para compradores de casa proporcionado por determinados asesores de vivienda aprobados por Bank of America y por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD).

Este nuevo programa complementa y se suma alcompromiso actual de $15,000 millones del Programa para Comprar Casa Propia de Bank of America® para ofrecer hipotecas asequibles, subsidios líderes en la industria y oportunidades educativas para ayudar a 60,000 personas y familias a comprar una casa asequible para 2025. A través de este compromiso, Bank of America ya ha ayudado a más de 36,000 personas y familias a convertirse en dueños de casa, al proporcionar más de $9,500 millones en préstamos con pago inicial bajo y más de $350 millones en subsidios que no requieren reembolso de pago inicial ni de costos de cierre. Hasta la fecha, dos tercios de los préstamos y subsidios otorgados a través del Programa para Comprar Casa Propia han ayudado a clientes multiculturales a convertirse en dueños de casa.

Bank of America también tiene una relación de 26 años con Neighborhood Assistance Corporation of America (NACA), una organización sin fines de lucro a través de la cual el banco se ha comprometido a destinar hasta $15,000 millones en hipotecas para compradores de casa hasta mayo de 2027, con un enfoque en prestatarios de ingresos bajos y moderados.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, hoy en día existe una brecha de casi 30 puntos porcentuales entre los compradores de casa estadounidenses blancos y negros; para los compradores hispanos, la brecha es casi del 20 por ciento. Además, la competencia en el mercado inmobiliario ha dificultado aún más que los posibles compradores de casa logren convertirse en dueños de casa, especialmente las minorías.

"Tener casa propia fortalece a nuestras comunidades y puede ayudar a las personas y familias a crear un patrimonio con el paso del tiempo", dijo AJ Barkley, directora de préstamos para la comunidad de Bank of America. "Nuestra hipoteca Community Affordable Loan Solution™ ayudará a que más familias afroamericanas e hispanas puedan alcanzar el sueño de comprar casa de manera sostenible, y es parte de nuestro compromiso más amplio con las comunidades a las que servimos".

Además de expandir el acceso al crédito y a la ayuda para el pago inicial, Bank of America ofrece recursos educativos para ayudar a los compradores de casa en el proceso de la compra de una vivienda, que incluyen:

La Edu-Serie en Línea para Comprar Casa por Primera Vez de Bank of America®, una serie de videos fáciles de entender que consta de cinco partes, con información disponible en inglés y en español sobre cómo comprar y financiar una vivienda.

of America®, una serie de videos fáciles de entender que consta de cinco partes, con información disponible en inglés y en español sobre cómo comprar y financiar una vivienda. El contenido gratuito de educación financiera de MejoresHabitosFinancieros.com, que incluye videos sobre cómo administrar las finanzas y cómo prepararse para comprar una nueva casa.

El Centro de pago inicial de Bank of America, un sitio web para ayudar a los compradores de casa a encontrar programas estatales y locales de ayuda para el pago inicial y los costos de cierre en su área. Bank of America participa en más de 1,300 programas estatales y locales de ayuda para el pago inicial y los costos de cierre.

pago inicial de Bank of America, un sitio web para ayudar a los compradores de casa a encontrar programas estatales y locales de ayuda para el pago inicial y los costos de cierre en su área. Bank of America participa en más de 1,300 programas estatales y locales de ayuda para el pago inicial y los costos de cierre. El Centro de bienes raíces Bank of America - , un sitio web para ayudar a los compradores de casa a encontrar propiedades que podrían calificar para los programas de subsidios de Bank of America y Community Affordable Loan Solution™.

Algunos materiales podrían no estar disponibles en español.

Para obtener más información, comuníquese con Bank of America al 1-800-641-8362.

En noticias relacionadas con este tema, Bank of America anunció hoy el lanzamiento de un Programa de pago inicial para pequeñas empresas para impulsar el crecimiento empresarial y ayudar a crear oportunidades de patrimonio para mujeres y minorías dueñas de negocios. Este programa de crédito con propósito especial ofrecerá crédito a prestatarios de pequeñas empresas históricamente desfavorecidos y les permitirá adquirir bienes raíces comerciales a través de subsidios. El lanzamiento del programa se realizará en mercados selectos (Atlanta, Chicago, Charlotte, Dallas y Los Angeles) con planes de expansión en 2023.

