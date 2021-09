Bank of America supera la meta de cinco años de contratar a 10,000 personas de comunidades de ingresos bajos y moderados

CHARLOTTE, N.C., 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Bank of America anunció hoy que superó su meta de cinco años, dos años antes de lo previsto, de contratar a 10,000 compañeros provenientes de comunidades de ingresos bajos y moderados a través de su programa Pathways. El banco también anunció que Pathways se está expandiendo en toda la compañía debido a su éxito, y se ha comprometido a contratar 10,000 adicionales personas de comunidades de ingresos bajos y moderados para 2025 a través de la ampliación de la colaboración con centros universitarios comunitarios y organizaciones locales como Year Up, UnidosUS y National Urban League.

"Desde 2018, Pathways ha aumentado nuestra cartera de talento al brindar oportunidades profesionales a largo plazo para personas de comunidades de ingresos bajos y moderados que a menudo enfrentan obstáculos para encontrar un empleo", dijo Sheri Bronstein, directora de recursos humanos de Bank of America. "Este trabajo promueve aún más el compromiso de larga trayectoria del banco de crear igualdad de oportunidades de empleo para todos, mediante la creación de una cartera de talento sólida y diversa a través de la contratación y el reclutamiento, incluso de comunidades de ingresos bajos y moderados, como continuación de nuestra labor de reflejar los clientes y las comunidades a las que servimos".

"El trabajo conjunto de Bank of America con Year Up nos permite ofrecer pasantías cada año a cientos de jóvenes talentosos y motivados que forman parte de poblaciones de baja representación", dijo Gerald Chertavian, fundador y director ejecutivo de Year Up. "El programa Pathways ayuda a garantizar que estos jóvenes adultos tengan los recursos y el apoyo para no solo poder iniciar una carrera profesional en Bank of America, sino también seguir progresando a largo plazo".

Los participantes de Pathways reciben capacitación a través de The Academy (solo se ofrece en inglés) en Bank of America, un enfoque de aprendizaje de primera clase diseñado para prepararlos para el éxito a lo largo de su carrera profesional. El banco ofrece una gama completa de programas de desarrollo profesional continuo con innovación líder en la industria, incluidos simuladores de participación del cliente, realidad virtual, laboratorios interactivos, campamentos de capacitación y cursos dictados por instructores.

Desde el inicio de Pathways, Bank of America ha centrado sus esfuerzos en los principales mercados con una gran concentración en necesidades de contratación, que incluyen:

Dallas / Ft. Worth, Texas

Los Angeles, Calif.

Ciudad de Nueva York , N.Y.

, N.Y. Orange County, Calif.

Phoenix, Ariz.

Pathways es solo una de las maneras en que Bank of America ayuda a crear una línea de contratación más sólida en las comunidades de todo el país. En diciembre, el banco se unió a una alianza de líderes empresariales para capacitar, contratar y promover a un millón de afroamericanos a través de OneTen (solo se ofrece in inglés). Adicionalmente en marzo, Bank of America amplió su compromiso de mil millones de dólares para promover la igualdad racial y las oportunidades económicas a 1,250 millones de dólares en cinco años (solo se ofrece en inglés). Se destinan $25 millones (solo se ofrece en inglés) para mejorar la formación y el desarrollo de habilidades de los estudiantes hispanos y afroamericanos. A través de asociaciones iniciales con 21 instituciones de educación superior, incluidos instituciones que sirven a hispanos (HSI), centros universitarios comunitarios y universidades históricamente afroamericanas (HBCU), Bank of America está donando $1 millón a cada una de las 21 instituciones seleccionadas en los EE. UU. para ayudar a los estudiantes de grupos minoritarios a completar exitosamente la educación y la capacitación necesarias para tener éxito en la fuerza de trabajo actual.

En Bank of America, nos regimos por el propósito en común de ayudar a mejorar las vidas financieras, a través del poder de cada conexión. Lo estamos logrando a través de un crecimiento responsable con un enfoque en nuestro liderazgo ambiental, social y gerencial (ESG). ESG está integrado en nuestras ocho líneas de negocio y refleja cómo ayudamos a impulsar la economía global, la confianza y la credibilidad, y representa una compañía en la que las personas quieren trabajar, invertir, y con la cual quieren hacer negocios. Queda demostrado en el lugar de trabajo de inclusión y apoyo que creamos para nuestros empleados, los productos y servicios responsables que ofrecemos a nuestros clientes, y el impacto que ejercemos en todo el mundo al ayudar a que la economía local prospere. Una parte importante de este trabajo está formando sociedades sólidas con organizaciones sin fines de lucro y grupos de apoyo, como organizaciones comunitarias, para el consumidor y el ambiente, para unir nuestras redes colectivas y experiencia para lograr un mayor impacto. Comuníquese con nosotros en Twitter (@BofA_News).

Para obtener más noticias acerca de Bank of America, incluyendo anuncios de dividendos y otra información importante, visite el centro de noticias de Bank of America e inscríbase para recibir alertas de noticias por correo electrónico (solo se ofrece en inglés).

