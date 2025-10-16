Bank of America veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025

CHARLOTTE, N.C., 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Bank of America gab heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt. Die Pressemitteilung, die ergänzenden Unterlagen und die Investorenpräsentation können auf der Investor-Relations-Website der Bank of America unter https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings abgerufen werden.

Ein Formular 8-K mit den Finanzergebnissen der Bank of America ist auch auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter https://www.sec.gov verfügbar.

Informationen zur Investoren-Telefonkonferenz

Geschäftsführer Brian Moynihan und geschäftsführender Vizepräsident und Finanzleiter Alastair Borthwick werden heute um 8:30 Uhr ET in einer Investoren-Telefonkonferenz die Finanzergebnisse erläutern. Wenn Sie sich als Zuhörer in die Telefonkonferenz einwählen möchten, wählen Sie 1.877.200.4456 (USA) oder 1.785.424.1732 (international). Die Konferenz-ID lautet 79795. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Investoren können sich die Telefonkonferenz live anhören und die Präsentationsfolien auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens im Bereich „Veranstaltungen und Präsentationen" ansehen.

Informationen zur Aufzeichnung der Investoren-Telefonkonferenz

Investoren können auf die Aufzeichnungen der Investoren-Telefonkonferenz zugreifen, indem sie die Investor-Relations-Website besuchen oder 1.800.934.4850 (USA) oder 1.402.220.1178 (international) von Mittag des 15. Oktober bis 23:59 Uhr ET am 24. Oktober anrufen.

Bank of America

Die Bank of America ist eines der weltweit führenden Finanzinstitute und bietet Privatkunden, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Großkonzernen eine umfassende Palette an Bank-, Anlage-, Vermögensverwaltungs- und anderen Finanz- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen. Das Unternehmen bietet in den Vereinigten Staaten einen unvergleichlichen Komfort und bedient fast 70 Millionen Privatkunden und Kleinunternehmen mit rund 3.600 Finanzzentren, etwa 15.000 Geldautomaten und einem preisgekrönten digitalen Bankwesen mit rund 59 Millionen verifizierten digitalen Nutzern. Die Bank of America ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Wertpapierhandel mit einer breiten Palette von Anlageklassen. Sie versorgt Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen in aller Welt. Rund 4 Millionen Kleinunternehmen erhalten durch eine Reihe innovativer und benutzerfreundlicher Online-Produkte und -Dienstleistungen branchenführende Unterstützung von der Bank of America. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in den USA, ihren Territorien und in mehr als 35 weiteren Ländern. Die Aktie der Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ist an der New Yorker Börse notiert.

Investoren können sich wenden an

Lee McEntire, Bank of America

Telefon: 1.980.388.6780

[email protected]

Jonathan G. Blum, Bank of America (Festverzinsliche Produkte)

Telefon: 1.212.449.3112

[email protected]

Berichterstatter können sich wenden an

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

Telefon: 1.646.743.3356

[email protected]

