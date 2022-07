Bankai Group remporte le prix du « Meilleur fournisseur de logiciels innovants » pour 2021 aux CC-Global Awards à Berlin

BridgeVoice Pluto est un portail automatisé d'opérateurs couvrant plus de 180 pays pour les services voix/SMS/DID. Il connecte les entreprises aux opérateurs et offre un accès instantané à un inventaire massif d'opérateurs pour ses clients actifs en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord (plans d'acquisition futurs). Pluto offre des services de négociation, de routage et de règlement de voix ininterrompus, une configuration rapide des comptes, une mise en service en 10 minutes, un crédit d'essai gratuit de 2 $, des options de paiement multiples, un service d'assistance à tout moment, une facturation multilingue en temps réel et des rapports transparents.

M. Bankim Brahmbhatt, PDG de Bankai Group, a déclaré : « Recevoir ce prix est un grand honneur. Nos experts en la matière ont réussi à développer et à fournir des mécanismes inégalés de personnalisation, de redondance du réseau et de routage à des prix compétitifs. Avec nous, les clients choisissent leur opérateur préféré à leur prix préféré à partir d'un inventaire d'opérateurs. L'accent que nous mettons sur l'automatisation et la personnalisation est sans précédent dans un secteur multidimensionnel comme celui des télécommunications. Nous voulons être le premier fournisseur à offrir une couverture mondiale complète pour les numéros DID, indépendamment des services à boucles multiples et risqués, avec une solution de centre de contact hébergé entièrement fonctionnelle. »

À propos de Carrier Community (CC) GLOBAL AWARDS (CCGA) 2022 :

Carrier Community (CC) est l'une des communautés de TIC les plus importantes avec plus de 2 300 opérateurs enregistrés via plus de 8 000 membres issus de plus de 120 pays. Les CCGA sont l'événement annuel de CC qui honore le meilleur du secteur des TIC, en reconnaissant les acteurs régionaux et mondiaux et en célébrant les innovations et les réalisations du secteur des télécommunications.

À propos de Bankai Group :

Depuis plus de 33 ans, Bankai Group est un leader dans le secteur des TIC et des services, spécialisé dans la technologie des télécommunications vocales et les activités de gros et de détail dans le domaine de la voix. Bankai Group aide à automatiser les activités des opérateurs de télécommunications, des opérateurs et des fournisseurs de services grâce à BridgeVoice Pluto et offre des solutions de télécommunications développées localement, telles que la surveillance des télécommunications, la gestion des revenus, les solutions de commutation de réseau et les solutions financières numériques par le biais de son unité technologique Panamax Inc.

