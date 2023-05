Bankim Brahmbhatt, président-directeur général de Bankai Group, apparaît dans la liste Power 100 de Capacity pour 2023

NEW YORK, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Bankim Brahmbhatt, fondateur visionnaire, président et directeur général de Bankai Group, est reconnu dans la liste Power 100 de Capacity en tant que leader de la transformation numérique et pour avoir révolutionné la connectivité mondiale. Bankai Group est un leader mondial du secteur des TIC qui offre des solutions futuristes de télécommunications, de SMS A2P, de fintech et de technologie. La prestigieuse liste Power 100 est établie par Capacity Media, une société de média et d'événementiel de premier plan dans l'industrie des télécommunications.

La liste est devenue d'autant plus spéciale que la plateforme Capacity Media a reçu plus de 250 nominations cette année, et un triomphe au milieu d'une concurrence si féroce est phénoménal. Les succès de Bankim se sont classés parmi les « meilleurs des meilleurs », parmi lesquels figuraient des pionniers, des innovateurs et des leaders qui propulsent le domaine de l'infrastructure numérique mondiale.

Cette reconnaissance est un insigne de la quête incessante et de l'innovation que M. Brahmbhatt et son équipe ont mises en œuvre au fil des ans pour avoir un impact positif partout dans le monde.

Exprimant son bonheur et sa gratitude concernant cette reconnaissance, Raghavendra Hunasgi, directeur marketing de Bankai Group a déclaré : « Figurer parmi les 100 meilleurs dans la Power List de Capacity Media est un grand honneur. Ce succès est le résultat des efforts et de l'engagement exceptionnels de M. Brahmbhatt et de toute l'équipe de Bankai. »

L'importance croissante de Bankai Group en tant que leader souligne sa position de partenaire mondial de confiance. La société a joué un rôle déterminant dans la prestation de solutions de télécommunications inégalées qui permettent une connectivité transparente et renforcent les entreprises du monde entier.

À propos de Bankai Group :

Bankai Group est un leader mondialement reconnu dans les domaines des télécommunications, de la fintech, de la technologie et du conseil. Depuis plus de 30 ans, la société a joué un rôle déterminant qui a permis de fournir les meilleures solutions d'appels et de SMS dans le monde entier avec une compétence exceptionnelle en interconnexions d'IP. Bankai aide à automatiser les activités des opérateurs, des entreprises et des prestataires de services de télécommunication grâce à une plateforme automatisée. Elle offre également des solutions financières numériques, de revenue management et de commutation de réseau, développées localement pour les industries de la fintech et des télécommunications à travers sa division technologique, Panamax.

À propos de Capacity Media

Capacity Media, fondée en 2000, est une source vitale d'informations et d'événements pour les marchés des grossistes des télécommunications et des prestataires de services d'aujourd'hui. Son portefeuille comprend le magazine Capacity et 24 événements mondiaux de grande envergure, notamment Capacity Europe, l'International Telecoms Week (ITW), les Global Carrier Awards, ainsi que des événements de réseautage, des annuaires d'opérateurs et une source d'information en ligne.

