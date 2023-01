Bankrotom spoločnosti HONX, Inc. sa stanovuje konečný termín na podanie nárokov súvisiacich so súčasnou ujmou týkajúcou sa azbestu

HOUSTON, 11. januára 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť HONX, Inc. (ďalej len „ HONX ") od roku 1965 do roku 1998 vybudovala, vlastnila a prevádzkovala ropnú rafinériu, predtým známu ako Hess Oil Virgin Islands Corporation (ďalej len „ HOVIC ") na ostrove Svätý Kríž patriacom pod Americké Panenské ostrovy. Pracovníci tejto ropnej rafinérie (a rodinní príslušníci a ostatní, ktorí prišli do kontaktu s týmito pracovníkmi) mohli byť vystavení azbestu.

Každý, kto sa domnieva, že si má voči spoločnosti HONX uplatňovať nárok za ochorenie súvisiace s azbestom, musí do 17. marca 2023 podať žiadosť o kompenzáciu.

Prakticky všetky ropné rafinérie postavené pred rokom 1980 používali alebo obsahovali produkty s azbestom. Azbest je vlákno, ktoré sa používalo ako izolácia v drôtoch, potrubiach, kotloch, generátoroch, odvádzačoch pary, čerpadlách, ventiloch, elektrických doskách, tesneniach, baliacich materiáloch, turbínach, kompresoroch, cementoch a cementových potrubiach.

Choroby súvisiace s azbestom môžu byť veľmi závažné alebo smrteľné a patria k nim ochorenia, ako je mezotelióm, rakovina pľúc, rakovina hrtana, rakovina pažeráka, rakovina hltanu, rakovina žalúdka, azbestóza a pneumokonióza. Aj keď bol jednotlivec vystavený azbestu pred mnohými rokmi, toto oznámenie by sa ho mohlo týkať, pretože choroby súvisiace s azbestom sa môžu vyskytnúť desiatky rokov po vystavení azbestu.

Jednotlivci mohli byť vystavení azbestu, ak oni alebo ich rodinný príslušník pracovali v ropnej rafinérii ako zamestnanci alebo dodávatelia, alebo na akejkoľvek inej pozícii. Jednotlivci mohli byť vystavení účinkom azbestu aj tak, že prišli do kontaktu s inou osobou, ktorá pracovala v ropnej rafinérii (napríklad, ak sa azbest dostal do domácnosti na odeve manžela/manželky alebo rodiča). Nároky možno podať aj v mene člena rodiny, ktorý je mŕtvy, práceneschopný alebo maloletý.

Pre každého, kto mohol byť vystavený účinkom azbestu z rafinérie ropy a bola mu diagnostikovaná choroba súvisiaca s azbestom alebo má príznaky takejto choroby, je konečný termín na podanie nároku do 17. marca 2023 17.00 hod. (centrálneho času). Nároky možno podať online na stránke www.St.CroixClaims.com. Písomné formuláre na uplatnenie nároku si môžete stiahnuť z webovej stránky alebo si ich vyžiadať na telefónnom čísle 1-855-345-6272 (bezplatné) alebo 949-236-4562 (medzinárodné). Jednotlivci môžu získať viac informácií, ak sa obrátia aj na oficiálny výbor nezabezpečených veriteľov na adrese [email protected]. Vyplnenie formulára na uplatnenie nároku zaberie iba päť minút.

Pracovníci v ropnej rafinérii (a ich rodinní príslušníci a ostatní, ktorí prišli do kontaktu s týmito pracovníkmi), ktorým bola diagnostikovaná choroba súvisiaca s azbestom alebo sa u nich prejavujú príznaky takejto choroby, si musia uplatniť nárok, aby si zachovali svoje právo na kompenzáciu od spoločnosti HONX. Pracovníci v ropnej rafinérii (a ich rodinní príslušníci a ostatní, ktorí prišli do kontaktu s týmito pracovníkmi), ktorým nikdy nebola diagnostikovaná choroba súvisiaca s azbestom alebo sa u nich nevyskytli príznaky takejto choroby, by sa mali poradiť s právnikom.

Kontakty pre médiá

E-mail: [email protected]

Telefón: 855.345.6272 (bezplatné) alebo 949.236.4562 (medzinárodné)

SOURCE Honx Inc