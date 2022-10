Banyan Tree AlUla dá boas-vindas a hóspedes a uma época de formação de um milhão de anos.

O evento espetacular contou com apresentações ao vivo, atividades personalizadas e um show privado de Mariah Carey

ALULA, Arábia Saudita, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Banyan Tree AlUla preparou sua grande inauguração com a presença de uma lista de altos dignitários, VIPs e celebridades internacionais. Os convidados embarcaram em uma noite notável de comemorações, incluindo um show particular especial da lenda da música Mariah Carey.

O evento repleto de estrelas contou com a participação de celebridades e personalidades, incluindo Aseel Omran, Deema Bayyaa, Dilan Çiçek Deniz, Dorra Zarrouk, Lojain Omran, Mona Kattan, Stephanie Saliba e Jumana Mourad.

Os convidados participaram de um fim de semana exclusivo para descobrir o destino e o luxo do Banyan Tree AlUla, onde foram recepcionados com experiências únicas e apresentação das villas privadas do resort e do deslumbrante Ashar Valley.

Refletindo a paisagem icônica de AlUla, o Maraya Hall recebeu os convidados para a exclusiva apresentação ao vivo de Mariah Carey, em seguida foram conduzidos ao centro do vale, onde John Northen, diretor executivo – diretor de hotéis e resorts da Royal Commission for AlUla, ao lado de Sebastien Bazin, presidente e CEO da Accor e Ho Kwon Ping, fundador e presidente executivo do Banyan Tree Group, inaugurou oficialmente o resort. Este momento histórico foi marcado por uma apresentação emocionante de Sahwat, que preparou uma sequência de música coreografada e majestosos cavalos árabes. As impressionantes formações rochosas de Ashar Valley foram iluminadas por projeções hipnotizantes de animações curadas, enquanto Hala Ali AlHedithy contou a inspiradora e cativante história de AlUla.

A noite terminou com um jantar preparado pelo chef executivo do Banyan Tree AlUla, Ricardo Lujan, com pratos do Safrron, restaurante tailandês exclusivo do Banyan Tree e tradicionais twists sauditas, em harmoniosa combinação de ambos.

Com o toque de curry Khao Soi, o Chef Lujan criou The King Crab Khao Soi Dumpling, um rolinho de papel de arroz fresco feito à mão, recheado com caranguejo e autêntico molho de curry Khao Soi. O Lamb Massaman Curry, um dos pratos mais icônicos do Saffron, destacou as influências ousadas da culinária tailandesa e dos ricos ingredientes nativos de AlUla.

Incorporando os pilares de sustentabilidade do Banyan Tree, uma dedicação ao uso de elementos, romance e intimidade localmente inspirados em um santuário privado, AlUla é o local perfeito para a marca global. O resort garante que os hóspedes sintam o local com recursos como portas e acabamentos de madeira, que remontam às tradicionais casas de beduínos, artesanatos locais e decoração em tonalidades terrosas.

Os princípios fundamentais do resort all-villa são baseados em três conceitos para permitir que os hóspedes desfrutem totalmente do resort e de seus magníficos arredores em uma experiência multissensorial.

"In-villa" , que oferece aos hóspedes experiências de gastronomia, bem-estar e entretenimento criadas pela equipe talentosa do Banyan Tree. "In-valley", que leva os hóspedes à natureza por meio de ambientes exclusivos ao ar livre, mesas de chefs nômades, aventuras ativas e eventos privados em cenários espetaculares e "En-voyage", que leva os hóspedes a imersões privilegiadas criadas com talentos locais, revelando continuamente novas facetas do rico patrimônio de AlUla.

Há muito para os hóspedes fazerem e descobrirem, desde massagens em cavernas reclusas e banhos relaxantes sob as estrelas até piqueniques no céu a bordo de um balão de ar quente flutuante. Para um pouco mais de adrenalina, os visitantes podem experimentar as incríveis aventuras de avião ou helicóptero tradicionais, sobrevoando sobre pontos de AlUla - com a possibilidade de estender a viagem até o Mar Vermelho.

O Banyan Tree Spa é um santuário para os sentidos, um lugar para revitalização física, mental e espiritual com uma abordagem holística baseada em tradicionais terapias asiáticas de cura. Os profissionais do resort mesclam perfeitamente rituais locais e orientais com tradições consagradas de séculos passados. Os hóspedes também podem relaxar na tranquila piscina circundada por pedra com vistas para o amplo vale do horizonte após um treino na academia ou um tratamento exclusivo no spa.

O local perfeito para uma ocasião especial, a região de AlUla é um lugar para criar momentos inesquecíveis. Comemorações românticas, reuniões em família e celebrações particulares com amigos transformam-se em festividades deslumbrantes com cenários incríveis que são materializadas de forma mágica em um deslumbrante ambiente do deserto.

"Estamos imensamente orgulhosos de inaugurar esta propriedade em um local tão icônico. Queríamos criar um refúgio em que os hóspedes pudessem realmente desfrutar inteiramente do local e, ao mesmo tempo, aproveitar a hospitalidade do Banyan Tree. Agradeço aos nossos hóspedes por terem vindo de todo o mundo e participar desta ocasião importante", disse o gerente geral Antony Treston.

SOBRE O BANYAN TREE ALULA

O resort all-villa oferece 79 villas luxuosas em um dos novos destinos mais misteriosos e interessantes do mundo. Repleto de elementos da natureza nômade do projeto e do patrimônio Nabateus, o resort conta com villas de um quarto com amplo espaço ao ar livre e villas de um, dois e três quartos com piscinas particulares com vistas deslumbrantes das formações rochosas do Ashar Valley. Os hóspedes também podem apreciar a piscina circundada por pedra, o renomado Banyan Tree Spa e dois restaurantes finos do resort, incluindo o exclusivo restaurante tailandês Safron, do Banyan Tree. Incorporando os pilares de sustentabilidade do Banyan Tree, uma dedicação ao uso de elementos, romance e intimidade localmente inspirados em um santuário privado, AlUla é o local perfeito para a marca global.

SOBRE O BANYAN TREE

O Banyan Tree oferece um santuário para rejuvenescer a mente, o corpo e a alma em locais inspiradores de todo o mundo. Redescubra o romance de viajar ao chegar a destinos icônicos onde experiências autênticas e memoráveis aguardam você. Um conceito all-villa com piscinas privadas, o Banyan Tree oferece serviço autêntico e genuíno e uma experiência de refúgio diferenciada e premium.

SOBRE O BANYAN TREE GROUP

O Banyan Tree Group ("Banyan Tree Holdings Limited" ou o "Grupo") é um dos principais grupos de hospitalidade independentes e de várias marcas do mundo, focado na missão orientada por propósito de gestão e bem-estar, oferecendo experiências excepcionais criadas por projeto.

O portfólio diversificado de hotéis, resorts, spas, galerias, golf e villas do Grupo incluem um ecossistema de dez marcas globais, como os premiados Banyan Tree, Angsana, Cassia, Dhawa e Laguna, além das muito aguardadas novas marcas Homm, Garrya, Folio, e duas novas extensões da marca Banyan Tree - Escape e Veya.

Fundada em 2008, com o objetivo de promover o desenvolvimento de pessoas e a excelência em gestão, a Banyan Tree Management Academy já atendeu a mais de oito mil colaboradores em 23 países. O Grupo é reconhecido por seu compromisso com a proteção ambiental e o desenvolvimento da comunidade por meio da Banyan Tree Global Foundation. Operando 60 hotéis em 15 países, o Grupo tem 47 novas propriedades no pipeline.

