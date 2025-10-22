Baoting, Hainan spúšťa „Iniciatívu spolupráce Číny a EÚ v oblasti nulových emisií uhlíka" pri príležitosti 10. výročia Parížskej dohody

BAOTING, Čína, 23. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Pri príležitosti 10. výročia Parížskej dohody Čína oficiálne oznámila svoj nový vnútroštátne stanovený príspevok (NDC) a spustila iniciatívu medzinárodnej spolupráce „AI+", ktorá integruje dvojitý digitálno-zelený prechod do vízie spoločnej budúcnosti. Súbežne s tým prebehla aj medzinárodná konferencia „Od záväzku k implementácii: Kroky provincie Hainan v procese COP", ktorá sa úspešne konala 20. októbra v Baotingu v čínskej provincii Hainan a ktorú spoločne zorganizovali Ľudová vláda autonómneho okresu Baoting Li a Miao, Čínska spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj a Inštitút Ningyuan pre klímu a trvalo udržateľný rozvoj (Hainan). Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto zástupcov medzinárodných organizácií, čínskych a európskych vlád, výskumných ústavov a podnikov, aby spoločne preskúmali, ako môžu miestne samosprávy zohrávať kľúčovú úlohu pri implementácii NDC.
Baoting: testovanie v teréne na úrovni okresu pre čínsky NDC
Ako jediný subjekt na úrovni okresu v Číne zahrnutý do zóny spolupráce medzi Čínou a EÚ v oblasti zelených a digitálnych inovácií, využíva okres Baoting politiku Hainanskeho voľného obchodného prístavu, ktorá zahŕňa nulové clá, nízke daňové sadzby a zjednodušený daňový režim ako aj jednoduchšie cezhraničné toky údajov na vytvorenie jedinečných výhod pre medzinárodnú spoluprácu a zeleno-digitálnu transformáciu. Okres Baoting, nachádzajúci sa v oblasti, ktorá sa stane najväčším prístavom voľného obchodu na svete, už vytvoril solídny základ pre pokrok v zelenej a digitálnej transformácii.
Hlavné postupy okresu Baoting v oblasti prechodu na nulové emisie uhlíka zahŕňajú:
podporovať elektrifikáciu, modernizáciu zameranú na energetickú účinnosť a integrované energetické služby v kľúčových sektoroch vrátane priemyslu, stavebníctva, dopravy a cestovného ruchu s cieľom znížiť uhlíkovú náročnosť;
posilniť záchyty uhlíka v dažďových pralesoch a údoliach riek s cieľom vyvážiť redukciu a sekvestráciu;
vybudovať platformu „uhlíkový účet + uhlíkový rozpočet" v súlade s globálnymi štandardmi;
viesť pilotný projekt vzájomného uznávania s EÚ CBAM s cieľom ponúknuť riešenia dodávateľského reťazca s nízkymi nákladmi, ktoré sú v súlade s predpismi.
Globálni klimatickí lídri chvália „riešenie okresu Baoting"
Xie Zhenhua,prvý osobitný vyslanec Číny pre záležitosti zmeny klímy, poukázal na to, že v rámci nového kola vnútroštátne stanovených príspevkov Číny a spoločného tlačového vyhlásenia EÚ a Číny o klíme nie je praktická spolupráca okresu Baoting s európskymi partnermi len kľúčovým opatrením na podporu vlastného udržateľného rozvoja a cieľov vybudovania prístavu voľného obchodu Hainan a ostrova s nulovými emisiami uhlíka, ale aj príspevkom „riešenia okresu Baoting" ku globálnej vízii rozvoja s nulovými emisiami uhlíka prostredníctvom realizácie konkrétnych projektov.
Laurence Tubiana, osobitná vyslankyňa COP30 pre Európu a prezidentka Európskej nadácie pre klímu, zdôraznila, že dosiahnutie cieľov Parížskej dohody sa musí opierať o silné miestne opatrenia. Pochválila okres Baoting ako inšpiratívny príklad a uznala hodnotu projektu pri podpore spolupráce viacerých zainteresovaných strán medzi vládou, akademickou obcou, priemyslom a európskymi partnermi. Poznamenala, že skúsenosti Hainanu by mohli slúžiť ako model pre ďalšie ostrovné ekonomiky.
Na okrúhlom stole s názvom „Tvorba novej paradigmy pre globálne mestá budúcnosti a riadenie klímy" Beate Trankmannová, stála zástupkyňa Rozvojového programu OSN (UNDP) v Číne, sa pripojila k Cai Yaozeovi, starostovi okresu Baoting; Ji Weidongovi, profesorovi na Šanghajskej univerzite Jiao Tong a spolupredsedovi Globálnej siete umelej inteligencie Univerzity OSN; Petrovi Ling-Vannerusovi, hlavnému zástupcovi SEB Beijing; Cong Ronggangovi, profesorovi na Pekinskom technologickom inštitúte; Garymu Zhaovi, generálnemu riaditeľovi BRE China a Duncanovi Yuovi, generálnemu riaditeľovi pre Áziu v spoločnosti Withings. Spoločne sa zapojili do podrobnejšej diskusie o piatich cestách v rámci „odhodlania konať" – ukazovatele, financie, technológie, riadenie a scenáre – a skúmali, ako premeniť globálne klimatické ambície na riešenia na úrovni miest, ktoré možno kvantifikovať, financovať, implementovať, riadiť a vyskúšať.
Iniciatíva „AI+" posilňuje spoluprácu Číny a EÚ v oblasti klímy
Na konferencii sa zdôraznila kľúčová úloha umelej inteligencie pri správe v oblasti klímy. Riešenia „AI+", ktorých príkladom je rozsiahly model umelej inteligencie „Zidong Taichu", sa široko uplatňujú v oblastiach, ako je správa vecí verejných na úrovni okresov, proaktívne zdravotníctvo, digitálna ekonomika a zelené financie.
Hlavné projekty predstavené na konferencii:
Podporovať inteligentný dizajn budov počas celého ich životného cyklu s cieľom starať sa o zelené, zdravé a inteligentné životné prostredie;
Integrovať nositeľné zariadenia lekárskej triedy do komunít, pracovísk a nemocníc a vytvoriť tak komplexnú cestu od validácie technológie až po komerčné využitie, ktorá podporí vstup európskych podnikov v oblasti digitálneho zdravotníctva na čínsky trh.
Hlavné projekty „3+7+4" budujú ekosystém zelených a digitálnych inovácií medzi Čínou a EÚ
Na konferencii sa konal „Akceleračný tábor európskych partnerov", v rámci ktorého boli podpísané hlavné projekty „3+7+4":
3 projekty mechanizmu na najvyššej úrovni: na vytvorenie replikovateľného modelu rozvoja „Odolnosť oceánov a ostrovov s nulovými emisiami uhlíka" a komplexného súboru nástrojov pre politiku, normy, právo, financie a zdieľanie znalostí.
7 medzinárodných priemyselných projektov: zameraných na digitálnu terapiu, ekologické a nízkouhlíkové stavebné a komunitné štandardy, inteligentné komunity v oblasti zdravia pre všetky vekové kategórie, integrované systémy zelenej energie a správu uhlíka a budov s využitím umelej inteligencie, spoločný vývoj popredných medzinárodných štandardov a demonštračných projektov s európskymi partnermi.
4 hlavné pilotné projekty: na podporu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, zdravia a pohody bez negatívneho vplyvu uhlíka, prírodnej terapie a proaktívnych zdravotníckych technológií s cieľom vybudovať infraštruktúru stanovujúcu globálne štandardy.
Európske mestá a inštitúcie sú pozvané, aby sa pripojili k druhej skupine partnerov. (Odkaz: https://gdip.cgsda.org/)
Plán činností: od vízie k realizácii
Li Mengová, predsedkyňa Čínskej spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj a bývalá námestníčka ministra vedy a techniky Číny, načrtla štyri priority – vzájomné uznávanie noriem, právne rámce, finančné inovácie a etické záruky pre klimatické aplikácie umelej inteligencie a ďalej opísala kľúčový akčný plán inovačnej zóny Baoting na nasledujúci rok, ktorý zahŕňa:
spustenie projektu Proaktívna platforma pre preklad infraštruktúry zdravotníckych vied a klinického výskumu Hainan,
vývoj a nasadenie Digitálnej platformy pre riadenie uhlíka v okrese Baoting 2.0,
zavedenie Certifikačnej známky pre zdravú komunitu medzi Čínou a EÚ s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C a
zverejnenie Indexu zelených digitálnych inovácií okresu Baoting.
Odborné poznatky
Mu Kerui, tajomník strany autonómneho okresu Baoting Li a Miao v provincii Hainan, sa podelil o inovatívne prieskumy a pilotné postupy pri vývoji modelov odolnosti okresu Baoting voči zmene klímy pre morské a ostrovné regióny z pohľadu mestskej správy a udržateľného rozvoja.
Qiao Jieová, členka Čínskej akadémie inžinierstva a výkonná viceprezidentka Pekinskej univerzity, predstavila vplyv klimatických zmien na reprodukčné a detské zdravie, vysvetlila dôležité uplatnenie celoživotnej podpory zdravia s využitím umelej inteligencie v kontexte globálnej klimatickej zmeny a prišla s myšlienkou, že postup v rámci inovačnej zóny Baotingu pomôže vytvoriť novú paradigmu pre proaktívnu starostlivosť o zdravie počas celého životného cyklu.
Yuan Feng, prodekan Fakulty architektúry a urbanizmu na Univerzite Tongji, vychádzajúc zo vzťahu medzi „znížením emisií a zdravím", predložil koncept architektonických inteligentných agentov „dizajnové myslenie + proaktívne zdravie", čím pomohol Baotingu vybudovať globálnu ukážku proaktívneho zdravia a klimatického liečenia.
Jonas Törnblom, zakladajúci predseda Švédsko-čínskej aliancie pre zelené technológie a spoluriaditeľ Čínsko-európskeho inovačného centra pre trvalo udržateľný rozvoj (CEIC), uviedol, že CEIC bude presadzovať vzájomné uznávanie uhlíkových noriem, digitálnych dvojčiat, zelených financií, modrej ekonomiky a nízkouhlíkovej zdravotnej starostlivosti.
Xu Bo, riaditeľ Inštitútu automatizácie Čínskej akadémie vied, predviedol široké scenáre uplatnenia multimodálneho rozsiahleho modelu „Zidong Taichu" v oblasti správy vecí verejných na úrovni okresov, pričom iniciatíva „AI+" je motorom pre bezuhlíkový okres Baoting.
Peng Yitingová, predsedkyňa predstavenstva spoločnosti Asia Allied Infrastructure Holdings, zdôraznila princíp „najprv plánovanie a rozvoj založený na štandardoch" a vyzvala na obojstrannú snahu o digitálnu a zelenú transformáciu s cieľom premeniť Baoting na „továreň na inovácie" a zároveň „výstavnú halu" zelených technológií.
Tang Hua, generálny riaditeľ Hainanskeho úradu pre medzinárodný hospodársky rozvoj, zdôraznil, že moderný hainanský priemyselný systém „4+5+3+2" vytvorí široké príležitosti pre medzinárodnú spoluprácu.
Erik Berglof, hlavný ekonóm Ázijskej banky pre investície do infraštruktúry (AIIB), sa zasadzuje za verejno-súkromné investície do prírodnej infraštruktúry, rieši klimatické zmeny prostredníctvom prepojenia „klíma – príroda – ľudské zdravie" a vyjadruje uznanie integrovaným riešeniam okresu Baoting založeným na prírodných zdrojoch.
Výsledkom dvoch stretnutí za zatvorenými dverami bolo vytvorenie pracovných skupín pre kľúčové oblasti:
Vzájomné uznávanie uhlíkových noriem: neutrálna a inkluzívna paradigma pre mestskú správu s využitím umelej inteligencie, výsledkom ktorej je ázijská regionálna pracovná skupina pre vzájomné uznávanie uhlíkových štandardov.
Udržateľné právne mechanizmy pre oceánske a ostrovné regióny, v rámci ktorej sa zriadila pracovná skupina pre právny výskum ostrovnej klímy.
Záver
Pred desiatimi rokmi Parížska dohoda zakotvila spoločný záväzok – obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. Dnes, o desať rokov neskôr, Baoting v Hainane odpovedá na túto výzvu prostredníctvom svojho nového záväzku NDC a dynamiky uzatvorenia colníc v prístave voľného obchodu Hainan v roku 2025, čím pozýva globálnych partnerov na spoločné budovanie okresov s nulovými emisiami uhlíka. Je to výzva premeniť záväzky na činy, umožniť technológiám zakoreniť sa a premeniť zelené dividendy na hmatateľné skutočné výhody pre obyvateľov Číny aj Európy.
Uvidíme sa v Baotingu. Uvidíme sa v Európe. Uvidíme sa na COP30.
