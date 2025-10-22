Baoting, Hainan lance l'initiative « China-EU Zero-Carbon County Cooperation Initiative » pour marquer le 10e anniversaire de l'Accord de Paris

Baoting : un champ d'essai au niveau du comté pour le CDN chinois

Seule entité au niveau du comté en Chine incluse dans la zone de coopération sino-européenne dans le domaine de l'innovation verte et numérique, Baoting profite des politiques du port de libre-échange de Hainan (pas de droit de douane, faibles taux d'imposition, régime fiscal simplifié) et de facilités en matière de flux données transfrontaliers, pour créer des avantages uniques en matière de coopération internationale et de transformation numérique verte. Situé au cœur de ce qui deviendra le plus grand port de libre-échange du monde, Baoting a déjà posé les bases solides d'une transition verte et numérique.

Les pratiques fondamentales de Baoting en matière de transition vers la neutralité carbone sont les suivantes :

Promouvoir l'électrification, l'amélioration du rendement énergétique et les services énergétiques intégrés dans les secteurs clés, notamment l'industrie, le bâtiment, les transports et le tourisme, afin de réduire l'intensité carbonique ;

Renforcer les puits de carbone des forêts tropicales et des vallées fluviales, afin d'équilibrer la réduction et la séquestration ;

Construire une plateforme « compte carbone + bilan carbone » conforme aux normes mondiales ;

Assurer la reconnaissance mutuelle dans le cadre du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières mis en place par l'UE, afin de proposer des solutions de chaîne d'approvisionnement conformes et peu coûteuses.

Les leaders en matière de climat parlent en termes élogieux de la « solution Baoting ».

Xie Zhenhua, premier envoyé spécial de la Chine pour les questions relatives au changement climatique, a souligné que dans le cadre du nouveau cycle de CDN de la Chine et du communiqué de presse sino-européen sur le climat, la coopération concrète de Baoting avec les partenaires européens est non seulement une mesure clé visant à promouvoir son propre développement durable et atteindre les objectifs de construction du port de libre-échange de Hainan et d'une île sans carbone, mais est également une participation de la « solution Baoting » à la vision globale du développement sans carbone grâce à la mise en œuvre de projets concrets.

a souligné que dans le cadre du nouveau cycle de CDN de la Chine et du communiqué de presse sino-européen sur le climat, la coopération concrète de Baoting avec les partenaires européens est non seulement une mesure clé visant à promouvoir son propre développement durable et atteindre les objectifs de construction du port de libre-échange de Hainan et d'une île sans carbone, mais est également une participation de la « solution Baoting » à la vision globale du développement sans carbone grâce à la mise en œuvre de projets concrets. Laurence Tubiana, envoyée spéciale de la COP30 en Europe et Directrice générale de la Fondation européenne pour le climat, a souligné que la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris doit s'appuyer sur une action locale forte. Elle a salué l'exemple de Baoting, reconnaissant la valeur du projet qui a favorisé la collaboration entre le gouvernement, les universités, l'industrie et les partenaires européens, et a noté que l'expérience de Hainan pourrait servir de modèle à d'autres économies insulaires.

Lors de la table ronde « Shaping a New Paradigm for Global Future Cities and Climate Governance » (Création d'un nouveau paradigme pour les villes du futur et la gouvernance climatique au niveau mondial), Beate Trankmann, représentante du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Chine, s'est jointe à Cai Yaoze, maire de Baoting ; Ji Weidong, professeur à l'Université Jiao Tong de Shanghai et coprésident du Global AI Network de l'université des Nations unies ; Peter Ling-Vannerus, représentant en chef de SEB Beijing ; Cong Ronggang, professeur à l'Institut de technologie de Pékin ; Gary Zhao, Directeur général de BRE China ; et Duncan Yu, directeur général pour l'Asie chez Withings. Leurs discussions approfondies ont porté sur cinq orientations dites « De l'engagement à l'action » (indicateurs, financement, technologie, gouvernance et scénarios), réfléchissant sur la manière de traduire l'ambition climatique mondiale en solutions à l'échelle urbaine quantifiables, finançables, réalisables, gouvernables et expérimentables.

« AI+ » au service de la coopération sino-européenne en matière de climat

La conférence a mis l'accent sur le rôle clé de l'intelligence artificielle dans la gouvernance climatique. Les solutions « AI+ », illustrées par le modèle d'IA à grande échelle « Zidong Taichu », sont largement appliquées dans des domaines tels que la gouvernance au niveau des comtés, la santé proactive, l'économie numérique et la finance verte.

Les projets phares présentés lors de la conférence sont les suivants :

Promouvoir une conception intelligente des bâtiments tout au long de leur cycle de vie, afin de favoriser des cadres de vie écologiques, sains et intelligents ;

Intégrer des objets personnels connectés de qualité médicale dans les communautés, sur les lieux de travail et dans les hôpitaux, en créant un parcours de bout en bout (de la validation technologique à l'application commerciale) pour aider les entreprises européennes de santé numérique à pénétrer le marché chinois.

Les projets phares « 3+7+4 » créent un écosystème sino-européen d'innovation écologique et numérique

La signature des projets phares « 3+7+4 » a eu lieu lors d'un « camp d'accélération des partenaires européens » organisé à l'occasion de la conférence :

3 projets de mécanismes de premier niveau : Établir un modèle de développement « résilience zéro carbone des îles océaniques » et une boîte à outils complète pour les politiques, les normes, le droit, le financement et le partage des connaissances.

Établir un modèle de développement « résilience zéro carbone des îles océaniques » et une boîte à outils complète pour les politiques, les normes, le droit, le financement et le partage des connaissances. 7 projets industriels internationaux : L'accent est mis sur les thérapies numériques, les normes relatives aux bâtiments et aux communautés écologiques à faible émission de carbone, les communautés de santé intelligentes pour tous les âges, les systèmes intégrés d'énergie verte et la gestion du carbone et des bâtiments basée sur l'IA, en élaborant conjointement avec des partenaires européens des normes internationales de premier plan et des projets de démonstration.

L'accent est mis sur les thérapies numériques, les normes relatives aux bâtiments et aux communautés écologiques à faible émission de carbone, les communautés de santé intelligentes pour tous les âges, les systèmes intégrés d'énergie verte et la gestion du carbone et des bâtiments basée sur l'IA, en élaborant conjointement avec des partenaires européens des normes internationales de premier plan et des projets de démonstration. 4 projets pilotes phares : Faire progresser les soins de santé transfrontaliers, le bien-être à bilan carbone négatif, les thérapies naturelles et les technologies de santé proactives, afin de mettre en place une infrastructure normative mondiale.

Les villes et institutions européennes sont invitées à rejoindre le deuxième groupe de partenaires. (Lien : https://gdip.cgsda.org/)

Plan d'action : De la vision à la mise en œuvre

Li Meng, Président de la Société chinoise pour le développement durable et ancien Vice-ministre des sciences et de la technologie, a présenté quatre priorités : la reconnaissance mutuelle des normes, les cadres juridiques, l'innovation financière et les garanties morales pour les applications climatiques de l'IA, et a également exposé le plan d'action clé de la zone d'innovation de Baoting pour l'année à venir :

le lancement du projet Hainan Proactive Health Science Infrastructure and Clinical Research Translation Platform ,

, le développement et le déploiement de la plateforme numérique de gestion du carbone 2.0 Baoting ,

, l'introduction du label de certification sino-européen de communauté saine 1,5 °C , et

, et la publication de l'indice d'innovation numérique verte Baoting.

Points de vue d'experts

Mu Kerui, Secrétaire du parti du Comté autonome Li et Miao de Baoting, province de Hainan, , a partagé, du point de vue de la gouvernance urbaine et du développement durable, des explorations innovantes et des pratiques pilotes en matière de développement de modèles de résilience climatique en milieu urbain de Baoting eu égard aux régions marines et insulaires.

, a partagé, du point de vue de la gouvernance urbaine et du développement durable, des explorations innovantes et des pratiques pilotes en matière de développement de modèles de résilience climatique en milieu urbain de Baoting eu égard aux régions marines et insulaires. Qiao Jie, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et Vice-président exécutif de l'Université de Pékin, a souligné l'impact du changement climatique sur la santé génésique et infantile, a expliqué l'importance de la promotion de la santé basée sur l'IA tout au long du cycle de vie dans le contexte du changement climatique mondial, et a proposé que la mise en place de la Zone d'innovation de Baoting contribue à créer un paradigme en matière de gestion proactive de la santé tout au long du cycle de vie.

a souligné l'impact du changement climatique sur la santé génésique et infantile, a expliqué l'importance de la promotion de la santé basée sur l'IA tout au long du cycle de vie dans le contexte du changement climatique mondial, et a proposé que la mise en place de la Zone d'innovation de Baoting contribue à créer un paradigme en matière de gestion proactive de la santé tout au long du cycle de vie. Yuan Feng, Vice-doyen du collège d'architecture et d'urbanisme de l'université de Tongji en partant de la relation entre « réduction des émissions et santé », a mis en avant le concept d'agents d'architecture intelligents « conception créative + santé proactive », aidant Baoting à faire la démonstration d'un système mondial de santé proactive et de lutte contre le changement climatique.

en partant de la relation entre « réduction des émissions et santé », a mis en avant le concept d'agents d'architecture intelligents « conception créative + santé proactive », aidant Baoting à faire la démonstration d'un système mondial de santé proactive et de lutte contre le changement climatique. Jonas Törnblom , Président fondateur de l'Alliance Suède-Chine pour les technologies vertes et codirecteur du Centre d'innovation Chine-Europe pour le développement durable (CEIC) , a déclaré que le CEIC fera progresser la reconnaissance mutuelle des normes en matière de carbone, des jumeaux numériques, de la finance verte, de l'économie bleue et des soins de santé à faible émission de carbone.

, , a déclaré que le CEIC fera progresser la reconnaissance mutuelle des normes en matière de carbone, des jumeaux numériques, de la finance verte, de l'économie bleue et des soins de santé à faible émission de carbone. Xu Bo, directeur de l'Institut d'automatisation de l'Académie chinoise des sciences, a présenté les vastes scénarios d'application du grand modèle multimodal « Zidong Taichu » dans la gouvernance au niveau du comté, « AI+ » étant le moteur du Baoting zéro carbone.

a présenté les vastes scénarios d'application du grand modèle multimodal « Zidong Taichu » dans la gouvernance au niveau du comté, « AI+ » étant le moteur du Baoting zéro carbone. Peng Yiting , Président d'Asia Allied Infrastructure Holdings , a mis l'accent sur le principe de « planification d'abord et de développement axé sur les normes », appelant à s'appuyer sur la transformation numérique et la transformation verte pour faire de Baoting à la fois une « usine d'innovation » et une « salle d'exposition » pour les technologies vertes.

, , a mis l'accent sur le principe de « planification d'abord et de développement axé sur les normes », appelant à s'appuyer sur la transformation numérique et la transformation verte pour faire de Baoting à la fois une « usine d'innovation » et une « salle d'exposition » pour les technologies vertes. Tang Hua , Directeur général du Bureau de développement économique international de Hainan , a souligné que le système industriel moderne « 4+5+3+2 » de Hainan va créer d'énormes opportunités de coopération internationale.

, , a souligné que le système industriel moderne « 4+5+3+2 » de Hainan va créer d'énormes opportunités de coopération internationale. Erik Berglof, économiste en chef de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), plaide en faveur d'un investissement public-privé collaboratif dans les infrastructures naturelles, aborde le changement climatique à travers le prisme « climat-nature-santé humaine » et exprime sa reconnaissance pour les solutions intégrées de Baoting basées sur les actifs naturels.

Deux réunions à huis clos lancent des groupes de travail dans des domaines clés :

Reconnaissance mutuelle des normes en matière de carbone : paradigme neutre et inclusif pour la gouvernance urbaine de l'IA , a lancé le groupe de travail régional asiatique sur la reconnaissance mutuelle des normes en matière de carbone.

, a lancé le groupe de travail régional asiatique sur la reconnaissance mutuelle des normes en matière de carbone. Mécanismes juridiques durables pour les régions océaniques et insulaires, a créé le Groupe d'étude pour la recherche juridique sur le climat insulaire.

Conclusion

Il y a dix ans, l'Accord de Paris a entériné un engagement collectif : limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Baoting, sur l'île de Hainan, répond aujourd'hui à l'appel dans le cadre de son nouvel engagement dans la CDN et de l'impulsion insufflée suite à la fermeture des douanes du port de libre-échange de Hainan en 2025, en invitant les partenaires mondiaux à bâtir ensemble des pays à zéro émission de carbone. Il s'agit d'un appel à passer des paroles aux actes, à laisser la technologie s'implanter et à faire des fonds verts en avantages réels et tangibles pour les peuples chinois et européen.

Rendez-vous à Baoting. Rendez-vous en Europe. Rendez-vous à la COP30.

