Baoting, Hainan lanza la "Iniciativa de Cooperación de Condados con Cero Carbono China-UE"

Baoting: Un campo de pruebas a nivel de condado para la NDC de China

Como la única entidad a nivel de condado en China incluida en la Zona de Cooperación para la Innovación Verde y Digital China-UE, Baoting aprovecha las políticas del Puerto de Libre Comercio de Hainan de aranceles cero, tasas impositivas bajas y un régimen fiscal simplificado, así como la facilitación de los flujos de datos transfronterizos, para crear ventajas únicas para la cooperación internacional y la transformación verde-digital. Ubicado dentro de lo que se convertirá en el puerto de libre comercio más grande del mundo, Baoting ya ha establecido una base sólida para impulsar la transición verde y digital.

Las prácticas principales de Baoting en la transición a cero emisiones de carbono incluyen:

Promover la electrificación, las mejoras en la eficiencia energética y los servicios energéticos integrados en sectores clave, como la industria, la construcción, el transporte y el turismo, para reducir la intensidad de carbono;

Fortalecer los sumideros de carbono en las selvas tropicales y los valles fluviales para equilibrar la reducción y el secuestro;

Construir una plataforma de "cuenta de carbono + presupuesto de carbono" alineada con los estándares globales;

Poner a prueba el reconocimiento mutuo con el CBAM de la UE para ofrecer soluciones de cadena de suministro que cumplan con las normas y sean de bajo coste.

Los líderes mundiales del clima elogian la "solución Baoting"

Xie Zhenhua, Primer Enviado Especial de China para Asuntos de Cambio Climático , señaló que en el marco de la nueva ronda de NDC de China y el Comunicado de Prensa Conjunto UE-China sobre el Clima, la cooperación práctica de Baoting con socios europeos no solo es una medida clave para avanzar en su propio desarrollo sostenible y los objetivos de construir el Puerto de Libre Comercio de Hainan y una isla de cero emisiones de carbono, sino también una contribución de la "Solución Baoting" a la visión global del desarrollo de cero emisiones de carbono a través de la implementación de proyectos concretos.

, señaló que en el marco de la nueva ronda de NDC de China y el Comunicado de Prensa Conjunto UE-China sobre el Clima, la cooperación práctica de Baoting con socios europeos no solo es una medida clave para avanzar en su propio desarrollo sostenible y los objetivos de construir el Puerto de Libre Comercio de Hainan y una isla de cero emisiones de carbono, sino también una contribución de la "Solución Baoting" a la visión global del desarrollo de cero emisiones de carbono a través de la implementación de proyectos concretos. Laurence Tubiana, E nviad a Especial de la COP30 a Europa y consejera delegada de la Fundación Europea del Clima enfatizó que el logro de los objetivos del Acuerdo de París debe basarse en una acción local contundente. Elogió a Baoting como un ejemplo inspirador, reconociendo el valor del proyecto para fomentar la colaboración entre múltiples partes interesadas, incluyendo el gobierno, el mundo académico, la industria y los socios europeos, y señaló que la experiencia de Hainan podría servir de modelo para otras economías insulares.

En la sesión de mesa redonda "Dando forma a un nuevo paradigma para las ciudades futuras globales y la gobernanza climática", Beate Trankmann, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en China, se unió a Cai Yaoze, Alcalde de Baoting; Ji Weidong, Profesor de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y Copresidente de la Red Global de IA de la Universidad de las Naciones Unidas; Peter Ling-Vannerus, Representante Jefe de SEB Beijing; Cong Ronggang, Profesor del Instituto de Tecnología de Beijing; Gary Zhao, Director General de BRE China; y Duncan Yu, Director General para Asia en Withings. Juntos, participaron en una discusión en profundidad sobre cinco vías de "Compromiso con la Acción" (Indicadores, Finanzas, Tecnología, Gobernanza y Escenarios) que exploran cómo traducir la ambición climática global en soluciones a nivel de ciudad que sean cuantificables, financiables, implementables, gobernables y experimentables.

"IA+" Potenciando la Cooperación Climática China-UE

La conferencia destacó el papel clave de la inteligencia artificial en la gobernanza climática. Las soluciones "IA+", ejemplificadas por el modelo de IA a gran escala "Zidong Taichu", se están aplicando ampliamente en ámbitos como la gobernanza a nivel de condado, la salud proactiva, la economía digital y las finanzas verdes.

Entre los proyectos emblemáticos presentados en la conferencia se incluyen:

Promover el diseño de edificios inteligentes a lo largo de todo su ciclo de vida para fomentar entornos de vida ecológicos, saludables e inteligentes;

Integrar dispositivos portátiles de grado médico en comunidades, lugares de trabajo y hospitales, creando una ruta integral desde la validación tecnológica hasta la aplicación comercial que apoye a las empresas europeas de salud digital que ingresan al mercado chino.

Los proyectos insignia "3+7+4" construyen un ecosistema de innovación verde y digital entre China y la UE.

En el "Campamento de Aceleración de Socios Europeos" de la conferencia se firmaron los proyectos insignia "3+7+4":

3 Proyectos de Mecanismo de Alto Nivel: Establecer un modelo de desarrollo replicable de "Resiliencia de Cero Carbono en Océanos e Islas" y un conjunto integral de herramientas para políticas, estándares, legislación, finanzas e intercambio de conocimientos.

Establecer un modelo de desarrollo replicable de "Resiliencia de Cero Carbono en Océanos e Islas" y un conjunto integral de herramientas para políticas, estándares, legislación, finanzas e intercambio de conocimientos. 7 Proyectos Industriales Internacionales: Centrados en terapias digitales, estándares de edificios y comunidades verdes y con bajas emisiones de carbono, comunidades de salud inteligentes para todas las edades, sistemas integrados de energía verde y gestión de carbono y edificios basada en IA, desarrollando conjuntamente estándares internacionales líderes y proyectos de demostración con socios europeos.

Centrados en terapias digitales, estándares de edificios y comunidades verdes y con bajas emisiones de carbono, comunidades de salud inteligentes para todas las edades, sistemas integrados de energía verde y gestión de carbono y edificios basada en IA, desarrollando conjuntamente estándares internacionales líderes y proyectos de demostración con socios europeos. 4 Proyectos Piloto Emblemáticos: Impulsar la atención médica transfronteriza, el bienestar con emisiones de carbono negativas, la terapia natural y las tecnologías de salud proactiva para construir una infraestructura que establezca estándares globales..

Se invita a las ciudades e instituciones europeas a unirse al segundo grupo de socios. (Enlace: https://gdip.cgsda.org/)

Hoja de ruta de acción: De la visión a la implementación

Li Meng, presidente de la Sociedad China para el Desarrollo Sostenible y exviceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, describió cuatro prioridades: reconocimiento mutuo de estándares, marcos legales, innovación financiera y salvaguardas éticas para aplicaciones climáticas de IA, y describió además el plan de acción clave de la Zona de Innovación de Baoting para el próximo año, que incluye:

lanzar el proyecto de la Plataforma de Traducción de Investigación Clínica e Infraestructura de Ciencias de la Salud Proactiva de Hainan ,

, desarrollar e implementar la Plataforma Digital de Gestión de Carbono de Baoting 2.0 ,

, introducir la Etiqueta de Certificación de Comunidad Saludable de 1,5 °C China-UE , y

, y lanzar el Índice de Innovación Digital Verde de Baoting.

Perspectivas de expertos

Mu Kerui, Secretario del Partido del Condado Autónomo Li y Miao de Baoting, provincia de Hainan, compartió exploraciones innovadoras y prácticas piloto en el desarrollo de modelos de resiliencia climática urbana de Baoting para regiones marinas e insulares desde la perspectiva de la gobernanza urbana y el desarrollo sostenible.

compartió exploraciones innovadoras y prácticas piloto en el desarrollo de modelos de resiliencia climática urbana de Baoting para regiones marinas e insulares desde la perspectiva de la gobernanza urbana y el desarrollo sostenible. Qiao Jie, Miembro de la Academia China de Ingeniería y Vicepresidente Ejecutivo de la Universidad de Pekín, presentó el impacto del cambio climático en la salud reproductiva e infantil, explicó la importante aplicación de la promoción de la salud de ciclo de vida completo habilitada por IA en el contexto del cambio climático global y propuso que la práctica de la Zona de Innovación de Baoting ayudará a crear un nuevo paradigma para la gestión proactiva de la salud de ciclo de vida completo.

presentó el impacto del cambio climático en la salud reproductiva e infantil, explicó la importante aplicación de la promoción de la salud de ciclo de vida completo habilitada por IA en el contexto del cambio climático global y propuso que la práctica de la Zona de Innovación de Baoting ayudará a crear un nuevo paradigma para la gestión proactiva de la salud de ciclo de vida completo. Yuan Feng, viced ecano de la Facultad de Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad de Tongji, a partir de la relación entre "reducción de emisiones y salud", presentó el concepto de "pensamiento de diseño + salud proactiva" como agentes arquitectónicos inteligentes, ayudando a Baoting a construir una demostración global de salud proactiva y curación climática.

a partir de la relación entre "reducción de emisiones y salud", presentó el concepto de "pensamiento de diseño + salud proactiva" como agentes arquitectónicos inteligentes, ayudando a Baoting a construir una demostración global de salud proactiva y curación climática. Jonas Törnblom , presidente fundador de la Alianza de Tecnología Verde Suecia-China y codirector del Centro de Innovación China-Europa para el Desarrollo Sostenible (CEIC), dijo que el CEIC promoverá el reconocimiento mutuo de los estándares de carbono, los gemelos digitales, las finanzas verdes, la economía azul y los seguros de salud con bajas emisiones de carbono.

, dijo que el CEIC promoverá el reconocimiento mutuo de los estándares de carbono, los gemelos digitales, las finanzas verdes, la economía azul y los seguros de salud con bajas emisiones de carbono. Xu Bo, d irector del Instituto de Automatización de la Academia China de Ciencias, presentó los amplios escenarios de aplicación del modelo multimodal a gran escala "Zidong Taichu" en la gobernanza a nivel de condado, con "IA+" como motor para Baoting con cero emisiones de carbono.

presentó los amplios escenarios de aplicación del modelo multimodal a gran escala "Zidong Taichu" en la gobernanza a nivel de condado, con "IA+" como motor para Baoting con cero emisiones de carbono. Peng Yiting, presidente de Asia Allied Infrastructure Holdings, enfatizó el principio de "planificar primero y desarrollar según estándares", y pidió un doble impulso de transformación digital y ecológica para convertir a Baoting en una "fábrica de innovación" y un "escaparate" de tecnologías ecológicas.

enfatizó el principio de "planificar primero y desarrollar según estándares", y pidió un doble impulso de transformación digital y ecológica para convertir a Baoting en una "fábrica de innovación" y un "escaparate" de tecnologías ecológicas. Tang Hua, Director General de la Oficina de Desarrollo Económico Internacional de Hainan, destacó que el moderno sistema industrial "4+5+3+2" de Hainan creará amplias oportunidades para la cooperación internacional.

destacó que el moderno sistema industrial "4+5+3+2" de Hainan creará amplias oportunidades para la cooperación internacional. Erik Berglof, Economista Jefe del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), aboga por la inversión colaborativa público-privada en infraestructura natural, aborda el cambio climático mediante la vinculación entre "clima, naturaleza y salud humana" y expresa su reconocimiento por las soluciones integradas de Baoting basadas en los recursos naturales.

Dos reuniones a puerta cerrada inauguran grupos de trabajo en áreas clave :

Reconocimiento Mutuo de Estándares de Carbono: Un Paradigma Neutral e Inclusivo para la Gobernanza Urbana de la IA, lanzó el Grupo de Trabajo Regional de Asia sobre Reconocimiento Mutuo de Estándares de Carbono.

lanzó el Grupo de Trabajo Regional de Asia sobre Reconocimiento Mutuo de Estándares de Carbono. Mecanismos Legales Sostenibles para las Regiones Oceánicas e Insulares, estableció el Grupo de Trabajo de Investigación Legal sobre el Clima Insular.

Conclusi ó n

Hace diez años, el Acuerdo de París consagró un compromiso compartido: limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Hoy, una década después, Baoting, en Hainan, responde a ese llamamiento con su nuevo compromiso NDC y el impulso del cierre de aduanas del Puerto de Libre Comercio de Hainan en 2025, invitando a sus socios globales a coconstruir países con cero emisiones de carbono. Es un llamamiento a convertir los compromisos en acciones, a permitir que la tecnología se arraigue y a transformar los dividendos verdes en beneficios tangibles para los pueblos de China y Europa.

Nos vemos en Baoting. Nos vemos en Europa. Nos vemos en la COP30.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801324/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801325/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801326/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801327/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801328/image.jpg

