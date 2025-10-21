Baoting (Hajnan) uruchamia „Chińsko-Unijną Inicjatywę Współpracy na rzecz Powiatów Zeroemisyjnych", aby uczcić 10. rocznicę Porozumienia paryskiego

Baoting: powiatowy poligon doświadczalny dla chińskich NDC

Jako jedyna jednostka szczebla powiatowego w Chinach włączona do Chińsko-Unijnej Strefy Współpracy w zakresie Zielonej i Cyfrowej Innowacji, Baoting korzysta z polityk Wolnego Portu Handlowego Hajnan, obejmujących zerowe cła, niskie stawki podatkowe, uproszczony system podatkowy oraz ułatwiony przepływ danych transgranicznych. Wszystko to tworzy wyjątkowe warunki do międzynarodowej współpracy i transformacji w kierunku zielonej gospodarki cyfrowej. Jako część przyszłego największego wolnego portu handlowego na świecie, Baoting już zbudowało solidne fundamenty do dalszego rozwoju transformacji zielonej i cyfrowej.

Kluczowe działania Baoting w zakresie przejścia na gospodarkę zeroemisyjną obejmują:

promowanie elektryfikacji, modernizacji efektywności energetycznej oraz zintegrowanych usług energetycznych w kluczowych sektorach - przemyśle, budownictwie, transporcie i turystyce - w celu ograniczenia intensywności emisji dwutlenku węgla;

wzmacnianie potencjału pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy deszczowe i doliny rzeczne w celu zrównoważenia redukcji emisji i sekwestracji;

budowę platformy „konto węglowe + budżet węglowy" zgodnej z globalnymi standardami;

pilotaż wzajemnego uznawania z unijnym mechanizmem CBAM (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2), umożliwiający oferowanie zgodnych z przepisami, niskokosztowych rozwiązań w zakresie łańcuchów dostaw.

Światowi liderzy klimatyczni wysoko ocenili „Model Baoting"

Xie Zhenhua, pierwszy chiński specjalny wysłannik ds. zmian klimatu , podkreślił, że w ramach nowej rundy chińskich NDC oraz wspólnego komunikatu prasowego UE i Chin w sprawie klimatu praktyczna współpraca Baoting z europejskimi partnerami stanowi nie tylko kluczowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju samego regionu oraz realizacji celów budowy Wolnego Portu Handlowego Hajnan i wyspy zeroemisyjnej, ale także wkład „Modelu Baoting" w globalną wizję rozwoju zeroemisyjnego poprzez realizację konkretnych projektów.

, podkreślił, że w ramach nowej rundy chińskich NDC oraz wspólnego komunikatu prasowego UE i Chin w sprawie klimatu praktyczna współpraca Baoting z europejskimi partnerami stanowi nie tylko kluczowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju samego regionu oraz realizacji celów budowy Wolnego Portu Handlowego Hajnan i wyspy zeroemisyjnej, ale także wkład „Modelu Baoting" w globalną wizję rozwoju zeroemisyjnego poprzez realizację konkretnych projektów. Laurence Tubiana, specjalna wysłanniczka COP30 ds. Europy i dyrektor generalna European Climate Foundation, zaznaczyła, że osiągnięcie celów Porozumienia paryskiego musi opierać się na silnych działaniach lokalnych. Pochwaliła Baoting jako inspirujący przykład, doceniając wartość projektu we wspieraniu współpracy wielostronnej między administracją publiczną, środowiskiem akademickim, sektorem przemysłowym i partnerami europejskimi, oraz zauważyła, że doświadczenia Hajnan mogą posłużyć jako model dla innych gospodarek wyspiarskich.

Podczas sesji okrągłego stołu „Kształtowanie nowego paradygmatu globalnych miast przyszłości i zarządzania klimatem", w dyskusji udział wzięli: Beate Trankmann, przedstawicielka rezydentka Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Chinach; Cai Yaoze, burmistrz Baoting; Ji Weidong, profesor Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju i współprzewodniczący Globalnej Sieci AI Uniwersytetu ONZ; Peter Ling-Vannerus, główny przedstawiciel SEB Beijing; Cong Ronggang, profesor Instytutu Technologii w Pekinie; Gary Zhao, dyrektor generalny BRE China; oraz Duncan Yu, dyrektor generalny na Azję w firmie Withings. Wspólnie prowadzili pogłębioną dyskusję na temat pięciu ścieżek „Od zobowiązania do działania" - wskaźniki, finanse, technologie, zarządzanie i scenariusze - analizując, w jaki sposób przekształcić globalne ambicje klimatyczne w rozwiązania miejskie, które będą możliwe do zmierzenia, sfinansowania, wdrożenia, zarządzania i doświadczenia.

„AI+" wspierające współpracę klimatyczną między Chinami a UE

Podczas konferencji podkreślono kluczową rolę sztucznej inteligencji w zarządzaniu klimatem. Rozwiązania „AI+", których przykładem jest duży model sztucznej inteligencji „Zidong Taichu", znajdują szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak zarządzanie na poziomie powiatu, profilaktyka zdrowotna, gospodarka cyfrowa oraz zielone finanse.

Projekty flagowe zaprezentowane podczas konferencji obejmują:

promowanie inteligentnego projektowania budynków w całym cyklu życia w celu wspierania tworzenia zielonego, zdrowego i inteligentnego środowiska życia;

integrację medycznych urządzeń do noszenia klasy klinicznej ze społecznościami, miejscami pracy i szpitalami, co tworzy kompletny łańcuch - od walidacji technologii po jej komercyjne zastosowanie - wspierający europejskie przedsiębiorstwa z sektora rozwiązań cyfrowych dla zdrowia w wejściu na rynek chiński.

Projekty flagowe „3+7+4" budują chińsko-unijny ekosystem zielonej i cyfrowej innowacji

W ramach „Europejskiego obozu przyspieszenia rozwoju dla partnerów" podczas konferencji podpisano porozumienia dotyczące realizacji projektów flagowych „3+7+4":

3 projekty mechanizmów najwyższego szczebla : ustanowienie możliwego do powielenia modelu rozwoju „Odporność zeroemisyjna ocean-wyspa" oraz kompleksowego zestawu narzędzi obejmującego politykę, standardy, prawo, finanse i wymianę wiedzy;

: ustanowienie możliwego do powielenia modelu rozwoju „Odporność zeroemisyjna ocean-wyspa" oraz kompleksowego zestawu narzędzi obejmującego politykę, standardy, prawo, finanse i wymianę wiedzy; 7 międzynarodowych projektów przemysłowych : koncentrujących się na cyfrowych rozwiązaniach terapeutycznych, zielonych i niskoemisyjnych standardach budownictwa i wspólnotowych, inteligentnych społecznościach zdrowia dla wszystkich grup wiekowych, zintegrowanych systemach zielonej energii oraz zarządzaniu węglem i budynkami z wykorzystaniem AI; projekty te są współtworzone z europejskimi partnerami i mają na celu rozwój wiodących standardów międzynarodowych oraz projektów demonstracyjnych;

: koncentrujących się na cyfrowych rozwiązaniach terapeutycznych, zielonych i niskoemisyjnych standardach budownictwa i wspólnotowych, inteligentnych społecznościach zdrowia dla wszystkich grup wiekowych, zintegrowanych systemach zielonej energii oraz zarządzaniu węglem i budynkami z wykorzystaniem AI; projekty te są współtworzone z europejskimi partnerami i mają na celu rozwój wiodących standardów międzynarodowych oraz projektów demonstracyjnych; 4 flagowe projekty pilotażowe: wspierające rozwój infrastruktury w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, wellness o ujemnym bilansie węglowym, terapii naturalnych oraz technologii prozdrowotnych, ustanawiające globalne standardy w tych obszarach.

Do drugiej edycji partnerstwa zaproszono europejskie miasta i instytucje. (Link: https://gdip.cgsda.org/)

Mapa działań: od wizji do wdrożenia

Li Meng , przewodniczący Chińskiego Towarzystwa Zrównoważonego Rozwoju i były wiceminister Ministerstwa Nauki i Technologii Chin, wskazał cztery priorytety: wzajemne uznawanie standardów, ramy prawne, innowacje finansowe oraz zabezpieczenia etyczne dla zastosowań AI w ochronie klimatu. Przedstawił również kluczowy plan działań Strefy Innowacji Baoting na nadchodzący rok, obejmujący:

uruchomienie projektu infrastruktury naukowej prozdrowotnej i platformy translacji badań klinicznych w Hajnanie;

opracowanie i wdrożenie Cyfrowej Platformy Zarządzania Węglem Baoting 2.0;

wprowadzenie Chińsko-Unijnego Certyfikatu Zdrowia Społeczności 1,5°C;

opublikowanie Indeksu Zielonej Cyfrowej Innowacji Baoting.

Opinie ekspertów

Mu Kerui , sekretarz Komitetu Partii Autonomicznego Powiatu Li i Miao w Baoting (prowincja Hajnan), przedstawił innowacyjne rozwiązania i praktyki pilotażowe w zakresie budowania odporności klimatycznej miast Baoting dla regionów morskich i wyspiarskich z perspektywy zarządzania miejskiego i zrównoważonego rozwoju.

przedstawił innowacyjne rozwiązania i praktyki pilotażowe w zakresie budowania odporności klimatycznej miast Baoting dla regionów morskich i wyspiarskich z perspektywy zarządzania miejskiego i zrównoważonego rozwoju. Qiao Jie , członkini Chińskiej Akademii Inżynierii i wiceprezeska Uniwersytetu Pekińskiego , omówiła wpływ zmian klimatycznych na zdrowie reprodukcyjne i zdrowie dzieci, wyjaśniła znaczenie promocji zdrowia opartej na AI w całym cyklu życia w kontekście globalnych zmian klimatu oraz wskazała, że praktyki Strefy Innowacji Baoting pomogą stworzyć nowy paradygmat proaktywnego zarządzania zdrowiem przez całe życie.

, omówiła wpływ zmian klimatycznych na zdrowie reprodukcyjne i zdrowie dzieci, wyjaśniła znaczenie promocji zdrowia opartej na AI w całym cyklu życia w kontekście globalnych zmian klimatu oraz wskazała, że praktyki Strefy Innowacji Baoting pomogą stworzyć nowy paradygmat proaktywnego zarządzania zdrowiem przez całe życie. Yuan Feng , prodziekan Wydziału Architektury i Planowania Miast Uniwersytetu Tongji , wskazał na zależność między „redukcją emisji a zdrowiem" i zaproponował koncepcję inteligentnych agentów architektonicznych „myślenie projektowe + aktywne dbanie o zdrowie", wspierającą powstanie w Baoting globalnego modelu prozdrowotnego i poprawy stanu klimatu.

, wskazał na zależność między „redukcją emisji a zdrowiem" i zaproponował koncepcję inteligentnych agentów architektonicznych „myślenie projektowe + aktywne dbanie o zdrowie", wspierającą powstanie w Baoting globalnego modelu prozdrowotnego i poprawy stanu klimatu. Jonas Törnblom , przewodniczący i założyciel Szwedzko-Chińskiego Sojuszu na rzecz Zielonych Technologii i dyrektor współzarządzający Chińsko-Europejskim Centrum Innowacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (CEIC) , zapowiedział, że CEIC będzie wspierać wzajemne uznawanie standardów węglowych, rozwój technologii cyfrowych bliźniaków, zielone finanse, niebieską gospodarkę oraz niskoemisyjną opiekę zdrowotną.

, zapowiedział, że CEIC będzie wspierać wzajemne uznawanie standardów węglowych, rozwój technologii cyfrowych bliźniaków, zielone finanse, niebieską gospodarkę oraz niskoemisyjną opiekę zdrowotną. Xu Bo , dyrektor Instytutu Automatyki Chińskiej Akademii Nauk , zaprezentował szerokie zastosowania multimodalnego dużego modelu „Zidong Taichu" w zarządzaniu na poziomie powiatu, podkreślając, że „AI+" stanowi motor napędowy dla realizacji idei zeroemisyjnego Baoting.

, zaprezentował szerokie zastosowania multimodalnego dużego modelu „Zidong Taichu" w zarządzaniu na poziomie powiatu, podkreślając, że „AI+" stanowi motor napędowy dla realizacji idei zeroemisyjnego Baoting. Peng Yiting , przewodnicząca Asia Allied Infrastructure Holdings , zaakcentowała zasadę „planowanie przede wszystkim, rozwój oparty na standardach", wzywając do podwójnej transformacji - cyfrowej i zielonej - która przekształci Baoting w „fabrykę innowacji" i „salę pokazową" dla zielonych technologii.

, zaakcentowała zasadę „planowanie przede wszystkim, rozwój oparty na standardach", wzywając do podwójnej transformacji - cyfrowej i zielonej - która przekształci Baoting w „fabrykę innowacji" i „salę pokazową" dla zielonych technologii. Tang Hua , dyrektor generalny Biura Rozwoju Gospodarki Międzynarodowej Hajnan , podkreślił, że nowoczesny system przemysłowy „4+5+3+2" w Hajnan stworzy szerokie możliwości dla współpracy międzynarodowej.

, podkreślił, że nowoczesny system przemysłowy „4+5+3+2" w Hajnan stworzy szerokie możliwości dla współpracy międzynarodowej. Erik Berglof , główny ekonomista Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), apelował o inwestycje publiczno-prywatne w infrastrukturę naturalną, łączenie działań klimatycznych z ochroną przyrody i zdrowiem człowieka oraz wyraził uznanie dla zintegrowanych rozwiązań Baoting opartych na zasobach naturalnych.

Dwa zamknięte spotkania zainicjowały grupy robocze w kluczowych obszarach:

wzajemne uznawanie standardów węglowych: neutralny i inkluzywny paradygmat miejskiego zarządzania opartego na AI - uruchomienie Azjatyckiej Regionalnej Grupy Roboczej ds. Wzajemnego Uznawania Standardów Węglowych;

zrównoważone mechanizmy prawne dla regionów morskich i wyspiarskich: utworzenie Grupy Roboczej ds. Badań nad Prawem Klimatycznym Wysp.

Zakończenie

Dziesięć lat temu Porozumienie paryskie ustanowiło wspólne zobowiązanie - ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5°C. Dziś, dekadę później, Baoting (Hajnan) odpowiada na to wezwanie, prezentując nowe wkłady określone na poziomie krajowym (NDC) oraz wykorzystując impuls wynikający z zamknięcia celnego Wolnego Portu Handlowego Hajnan w 2025 r., zapraszając partnerów z całego świata do wspólnego budowania powiatów zeroemisyjnych.

To wezwanie, by przekuć zobowiązania w działania, zakorzenić technologię w praktyce i przemienić zielone korzyści w realne dobro dla mieszkańców Chin i Europy.

Do zobaczenia w Baoting. Do zobaczenia w Europie. Do zobaczenia na COP30.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2801324/image.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2801325/image.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2801326/image.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2801327/image.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2801328/image.jpg

