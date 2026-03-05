Baptist Health International y Bahamas Wellness Health System formalizan la colaboración para avanzar en la atención sanitaria en las Bahamas

El Memorando de Entendimiento amplía la colaboración clínica, la educación y las oportunidades de formación en Eleuthera y más allá

MIAMI, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Baptist Health International, parte de Baptist Health South Florida, y Bahamas Wellness Health System han formalizado una nueva colaboración mediante la firma de un memorando de entendimiento (MOU) destinado a fortalecer la prestación de servicios sanitarios, la educación profesional y la colaboración clínica en las Bahamas.

BHI & Bahamas Wellness

El acuerdo establece un marco de cooperación centrado en ampliar el acceso a la experiencia médica especializada, apoyar la formación clínica y las oportunidades de observación, facilitar las segundas opiniones médicas y promover la consulta multidisciplinar entre médicos.

"Este MOU representa un paso importante en nuestra misión de ofrecer una atención segura y de alta calidad que cumpla con los estándares internacionales", dijo Arlington Lightbourne, M.D., presidente y director ejecutivo de Bahamas Wellness Health System y Eleuthera Wellness Hospital. "Al colaborar con Baptist Health International, estamos creando nuevas oportunidades de mentoría, desarrollo profesional y acceso a conocimientos avanzados que beneficiarán directamente a nuestros pacientes y equipos de atención."

Según el acuerdo, los pacientes tratados dentro de la red Bahamas Wellness pueden acceder a segundas opiniones médicas de médicos de Baptist Health y recibir apoyo con derivaciones cuando se requiera atención avanzada. La colaboración también explora oportunidades para servicios de teleconsulta e intercambio de conocimientos diseñados para mejorar los resultados para los pacientes mientras se reduce la necesidad de desplazarse.

Los profesionales sanitarios del Bahamas Wellness Health System se beneficiarán de iniciativas educativas que pueden incluir la participación en simposios y conferencias, observaciones clínicas y programas de formación profesional apoyados por Baptist Health International. El acuerdo también apoya el desarrollo de mejores prácticas, políticas y formación del personal, así como directrices para la preparación internacional para la acreditación.

"Nuestra alianza con Bahamas Wellness Health System refleja el compromiso de Baptist Health International de promover conexiones sanitarias significativas en todo el Caribe", dijo Rogelio E. Ribas, M.D., vicepresidente corporativo de Baptist Health International. "A través de la educación, la participación clínica y la experiencia compartida, nuestro objetivo es apoyar el crecimiento de servicios sanitarios de alta calidad que refuercen los sistemas locales y amplíen el acceso a la atención especializada."

Bahamas Wellness Health System gestiona el Eleuthera Wellness Hospital, el primer y único hospital establecido en una isla familiar de las Bahamas, junto con varias clínicas ambulatorias. La organización ofrece atención urgente, servicios de emergencia, ingresos hospitalarios y atención ambulatoria extendida a comunidades de toda la región.

Acerca de Baptist Health International

Baptist Health International es uno de los mayores programas internacionales hospitalarios de Estados Unidos, con más de 14.000 visitas internacionales anuales a pacientes en instalaciones de Baptist Health desde los Cayos de Florida hasta el condado de Palm Beach. Baptist Health International está comprometida a ofrecer servicios integrales y de alta calidad para médicos internacionales y sus pacientes, incluyendo ingresos hospitalarios, exámenes médicos ambulatorios, segundas opiniones médicas electrónicas y consultas médicas, así como servicios de conserjería. Para más información, por favor visite https://baptisthealth.net/international-services . Para más información sobre las colaboraciones y servicios de asesoramiento de Baptist Health International, por favor visite https://baptisthealth.net/international-services/international-healthcare-professionals/international-collaborations o envíe un correo electrónico [email protected]

Acerca de Baptist Health South Florida

Baptist Health es la mayor organización sanitaria de la región, con 12 hospitales, más de 29.000 empleados, 4.500 médicos y 200 centros ambulatorios, centros de atención urgente y consultas médicas que se extienden por los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach. Baptist Health cuenta con institutos de renombre internacional especializados en atención oncológica, cuidado cerebral y de columna, cuidado cardíaco y vascular y atención ortopédica. Además, incluye el Grupo Médico de Salud Bautista; Red Bautista de Calidad en Salud; y The Baptist Health PineApp, una plataforma de salud virtual. Baptist Health South Florida es una afiliada académica y clínica de la Florida International University Herbert Wertheim College of Medicine. Una organización sin ánimo de lucro apoyada por la filantropía y comprometida con su misión benéfica basada en la fe de excelencia médica, Baptist Health ha sido reconocida por Fortune como una de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos y es el sistema sanitario más premiado del sur de Florida por U.S. News and World Report. Para más información, visita BaptistHealth.net/Newsroom y conéctate con nosotros en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok y LinkedIn.

Acerca del Sistema de Salud de Bienestar de Bahamas:

Bahamas Wellness Health System es una organización privada de soluciones sanitarias centrada en la comunidad con sede en Eleuthera, Bahamas, dedicada a ofrecer una atención sanitaria asequible e integral en todo el archipiélago. Fundado en 2016, la misión de BWHS es aumentar el acceso a una atención de alta calidad, mejorar los resultados en salud poblacional y empoderar a las comunidades mediante servicios médicos accesibles, cuidados preventivos y programas de bienestar basados en valores compasivos y centrados en el paciente. BWHS gestiona una cartera creciente de unidades de servicios clínicos —que incluyen atención primaria, atención urgente, servicios de diagnóstico, coaching de bienestar y apoyo clínico especializado— diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de residentes y visitantes con dignidad, excelencia e integridad. Para más información, visita www.bahamaswellness.health.

Acerca del Hospital de Bienestar Eleuthera:

El Hospital de Bienestar Eleuthera, ubicado en North Palmetto Point, Eleuthera, representa una expansión transformadora del compromiso de BWHS con el acceso a la atención sanitaria en las Bahamas. Como centro hospitalario privado 24/7, es el primero de su tipo en la isla, mejorando notablemente la capacidad clínica local para atención de urgencias, diagnósticos avanzados (incluidos servicios de imagen), atención hospitalaria y vías de tratamiento integrales que antes requerían desplazarse fuera de la isla. El hospital está diseñado estratégicamente para mejorar los resultados en salud, reducir los tiempos de transferencia de pacientes y fortalecer la red de seguridad sanitaria para las familias y la plantilla de Eleuthera. Esta instalación encarna la visión de BWHS de excelencia clínica arraigada en la comunidad y preparación operativa, proporcionando a los residentes una atención fiable las 24 horas del día, respaldada por un equipo clínico dedicado y capacitado.

