Baraja reçoit un investissement de Veoneer suite à la signature d'un accord de développement avancé avec un équipementier automobile mondial

SYDNEY, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le partenariat entre Baraja , créateur de la technologie révolutionnaire Spectrum-Scan™ LiDAR, et Veoneer, leader mondial de la sécurité automobile, a pris de l'ampleur suite à un investissement de Veoneer au profit de Baraja. Cet investissement fait suite à l'annonce récente de la conclusion d'un accord de développement avancé avec un grand fabricant d'équipements originaux (OEM) automobiles. Baraja fait des progrès significatifs avec la validation en cours de son produit LiDAR Spectrum HD25 de nouvelle génération, développé spécialement pour l'intégration automobile.

L'investissement de Veoneer est un signe clair de la part des principaux équipementiers et acteurs de l'industrie que le Spectrum HD25 continue à progresser considérablement vers la commercialisation.

Le Spectrum HD25 marque un progrès générationnel pour le LiDAR automobile. Construit sur la plateforme de balayage à l'état solide Spectrum-Scan™ exclusive de Baraja, qui a été conçue dès le départ pour repenser complètement la façon dont les voitures voient le monde qui les entoure, le Spectrum HD25 aidera les équipementiers à rendre possible une véritable autonomie. Le système LiDAR offre la portée, la résolution et les performances requises pour le déploiement en toute sécurité de fonctionnalités autonomes, sans les compromis traditionnels auxquels sont confrontées les autres technologies LiDAR héritées. Le Spectrum HD est le premier système LiDAR au monde à combiner la capacité Doppler par point au niveau matériel, avec un laser à longueur d'onde accordable et une méthode de télémétrie à modulation aléatoire à ondes continues (RMCW) pour délivrer des performances et une précision inégalées à distance et à vitesse.

« Veoneer est un véritable leader dans le domaine de la sécurité automobile et cet investissement valide l'intérêt du marché pour la technologie LiDAR Doppler par point de Baraja. Nous nous félicitons de l'engagement continu de Veoneer envers Baraja », a déclaré Federico Collarte, fondateur et PDG de Baraja.

Veoneer a initialement choisi de s'associer à Baraja après avoir testé de manière approfondie la technologie de 70 sociétés LiDAR. Baraja a été sélectionnée en raison de sa technologie robuste et de sa feuille de route produit qui répondra aux exigences des équipementiers pour permettre l'intégration dans les véhicules. Depuis leur partenariat, Veoneer et Baraja ont travaillé en étroite collaboration et ont établi un partenariat solide pour fournir la technologie LiDAR aux équipementiers automobiles mondiaux.

À propos de Baraja

Baraja bâtit l'avenir du LiDAR pour permettre un avenir autonome. Avec sa technologie révolutionnaire Spectrum-Scan™ LiDAR, Baraja fournit aux principales entreprises automobiles un système à semi-conducteurs dans l'axe rapide qui établit une nouvelle référence en matière de précision et de fiabilité.

Baraja a été fondée en 2016 par les ingénieurs en télécommunications Federico Collarte et Cibby Pulikkaseril, qui ont découvert un moyen d'utiliser la technologie éprouvée de l'industrie de la fibre optique et photonique pour résoudre les problèmes rencontrés par les LiDAR hérités. Baraja est soutenue par Sequoia, Blackbird Ventures, Hitachi Construction Machinery et Main Sequence Ventures.

