Barbara Freitas assume como Gerente da Graymatics para a América Latina

SAO PAULO, 3 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Graymatics , uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo, anuncia que está investindo em sua expansão na América Latina e contratou Bárbara Freitas como Gerente Regional. A executiva, que é brasileira e mora no Chile há oito anos, traz em seu histórico a conexão com a área da inovação após trabalhar com as soluções tecnológicas mais avançadas disponíveis no mercado.

Graymatics - mais de 100 parâmetros de IA para vídeo - Foto Pixabay Barbara Freitas é nova Gerente da Graymatics para a América Latina - Foto Divulgação

"Como uma empresa líder em inteligência artificial, estamos entusiasmados com as perspectivas de crescimento da Graymatics na América do Sul para 2024. Nosso plano estratégico inclui uma abordagem focada na expansão regional, por meio de parcerias estratégicas com empresas locais. A meta é estabelecer parcerias de longo prazo com companhias que tenham ampla experiência em projetos de grande magnitude, como plantas de energia, mineração, concessionárias, construção civil e outros setores. Essas indústrias demandam cada vez mais inovação, otimização, segurança e produtividade", conta Bárbara Freitas.

Com sede em Singapura, a empresa foi criada no Vale do Silício e pretende criar um novo time na América Latina. Segundo o fundador e CEO da Graymatics, Abhijit Shanbhag, o mercado mundial de cidades inteligentes é promissor. "O negócio de vídeo analytics movimenta US$ 25 bilhões/ano e a expectativa é que este valor dobre nos próximos três anos", contextualiza o CEO.

Hoje, a Graymatics conta com mais de 100 parâmetros de analíticos alimentados por Inteligência Artificial (IA) em vídeo que utilizam tecnologias como machine learning e big data analytics para extrair insights e fornecer soluções de alto impacto para a sociedade. "Acreditamos que teremos um crescimento de mais de 100% nos próximos dois anos na América Latina, que possui uma imensa demanda por soluções inteligentes não só para indústrias, como para fazendas e também cidades", declara Bárbara Freitas.

Apesar da competição, o Brasil permanece como um dos mercados mais atrativos para a Graymatics, que planeja um crescimento consistente com previsão de faturamento de R$ 3 milhões em 2024, depois R$ 5 milhões em 2025, até atingir R$ 7,5 milhões em 2026. Na visão da executiva, a análise de vídeos por meio da inteligência artificial é uma necessidade iminente em diversas indústrias. "Em 2024, nossa atenção estará voltada especialmente para o setor privado, em especial a construção, energia, infraestrutura e agropecuária", comenta.

Como a segurança é uma preocupação constante na América do Sul e a Graymatics possui soluções eficazes nesse campo, a nova gerente acredita que esta área terá também grande expansão. "Nossas tecnologias já são utilizadas em locais como o aeroporto de Dubai, em sistemas de monitoramento urbano na Austrália - para prevenir furtos e assaltos, além de reconhecimento de indivíduos banidos de ingressar nos Estados Unidos", destaca.

O Brasil e o Chile têm sido os principais mercados de atuação da empresa. No Chile, já são clientes empresas como a Agrosuper (principal holding de produção pecuária na América do Sul) e o Unimarc (pertencente ao grupo chileno SMU). "Com a Agrosuper, monitoramos com soluções de Inteligência Artificial a produtividade em tempo real na produção de carnes, enquanto no Unimarc identificamos a partir da IA os furtos nos caixas de autoatendimento e o abastecimento de produtos", pontua.

No Brasil, um dos principais projetos está sendo desenvolvido com o Grupo Energia, no setor de plantas de geração de energia. "Trata-se de um projeto pioneiro no mundo todo, no qual usaremos análise de vídeo com Inteligência Artificial por meio de drones para monitorar todos os processos na construção de fazendas solares, que é uma das principais atividades do Grupo Energia", finaliza a gerente da Graymatics para a América Latina.

Sobre a Graymatics

A Graymatics é uma empresa líder em processamento de multimídia cognitiva. Por meio das melhores e mais completas tecnologias de IA, extrai insights aprofundados e permite soluções a partir da base instalada de câmeras CCTV. Fundada no Vale do Silício, com sede em Singapura, Graymatics está presente em 15 países, incluindo EUA, Reino Unido, Índia e Chile. Fornece soluções baseadas em IA por vídeo para vários setores, incluindo segurança e vigilância, transporte inteligente, marketing digital, comércio eletrônico, telecomunicações e Internet das Coisas. Sua cartela de clientes é composta por grandes fábricas de infraestrutura, manufatura e setor público, dentre eles Development Bank of Singapore, Fujitsu, Samsung, Hitachi, LG, Dentsu, Flipkart e Globe.

