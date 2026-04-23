Barbara Palvin dans les nouveaux vêtements SilkContour™ Activewear de LILYSILK

NEW YORK, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dédiée à inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, a présenté, le 15 avril, sa nouvelle ligne de vêtements actifs SilkContour™ par l'intermédiaire du post Instagram du mannequin et actrice hongroise Barbara Palvin, dans lequel elle portait des pièces de cette nouvelle collection. Cette diffusion apporte une nouvelle visibilité à SilkContour™, le nouveau matériau de LILYSILK, lancé le 18 mars.

Barbara Palvin Wears LILYSILK’s New SilkContour™ Activewear

Dans ce post, Palvin apparaît dans deux looks SilkContour™ qui reflètent l'équilibre de la collection entre confort, mouvement et design sophistiqué. Dans un look, elle porte le soutien-gorge SilkContour™ Air Touch et le pantalon SilkContour™ Drape Flow dans la teinte Coffee Bean. Dans l'autre look, elle porte le soutien-gorge SilkContour™ Streamline et le legging SilkContour™ Streamline en noir. Ensemble, ces looks présentent SilkContour™ comme une déclinaison naturelle du langage de conception de LILYSILK dans les vêtements de sport.

Lancée le 18 mars, SilkContour™ est la nouvelle ligne de vêtements actifs de LILYSILK créée pour offrir un confort moelleux, une grande aisance de mouvement et une coupe lisse et près du corps. Faisant écho aux propres mots de Palvin, « J'adore le confort de SilkContour », la ligne associe une sensation de légèreté et de souplesse à un look de tous les jours raffiné.

L'apparition de Palvin dans SilkContour™ s'appuie également sur sa relation actuelle avec la marque. En août 2025, elle portait un look LILYSILK complet lors de la Mostra de Venise. En novembre 2025, elle était de nouveau vêtue de LILYSILK lors de la semaine de la mode de Paris. En février 2026, Palvin a également diffusé un post Instagram dans lequel elle portait la chemise LILYSILK Silk Charmeuse Pinstripe. Ensemble, ces moments illustrent la visibilité continue de LILYSILK dans travers différentes occasions de tenue et de style.

« Nous sommes absolument ravis de voir Barbara Palvin dans SilkContour™ », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Barbara est depuis longtemps une voix puissante pour la positivité du corps. Ses courbes naturelles et ses mensurations hors normes ont contribué à élargir la perception de la beauté aujourd'hui. Cet esprit s'aligne étroitement sur SilkContour™, qui est conçu pour tracer les lignes naturelles du corps sans compression. Nous apprécions la façon dont elle apporte confiance et aisance au look. »

Avec SilkContour™, LILYSILK continue d'élargir son offre dans les domaines de la mode, de la maison et du style de vie, tout en apportant son expertise en matière de fibres naturelles dans une nouvelle catégorie. La ligne présente une perspective plus douce et plus élevée de l'activewear pour les consommateurs qui recherchent le confort, la polyvalence et un style discret.

Pour plus d'informations, consultez le site officiel de LILYSILK à l'adresse www.lilysilk.com, et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

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