Barbearia Vip cresce acima da média no mercado de franquias

Este desempenho foi alavancado pela abertura de novas unidades, ações de ajuste, eficiência operacional e inovação, como a rede Barbearia Vip, a maior de estética masculina da América Latina, que atualmente tem 36 unidades e cresce acima da média do país. Desde 2015 registra crescimento superior a 500%.

O crescimento moderado reflete também uma baixa inflação, demanda desaquecida e confiança oscilante por parte de empresários e consumidores, em grande parte relacionada à elevada taxa de desemprego e incertezas na economia.

O segundo trimestre foi um período de muita expectativa e do início da revisão de algumas projeções para o ano. Com isso, os investidores e consumidores ficaram mais cautelosos, aguardando algumas definições importantes, como a aprovação da reforma da Previdência. "De qualquer forma, os dados mostram que o setor manteve sua trajetória gradativa de crescimento, grande parte em virtude dos seus fundamentos básicos, como trabalho em rede, ganhos em escala, marcas consolidadas, treinamento contínuo, dentre outros fatores", afirma André Friedheim, presidente da ABF.

Victor Conceição, CEO da rede Barbearia Vip, aponta fatores que contribuem para o crescimento planejado no mercado de franquias. "O simples funciona: qualidade dos serviços, padrão da rede, lançamento de novos produtos e o marketing bem alinhado ao conceito do negócio", pondera.

A disposição em investir pôde ser observada também na 28ª ABF Franchising Expo, realizada em São Paulo no mês de junho. Considerada um termômetro do mercado, a maior feira de franquias do mundo em visitação registrou um público recorde, de 66.200 pessoas em seus quatro dias.

O setor de franquias continua a gerar novos postos de trabalho. De acordo com a pesquisa, no segundo trimestre houve um aumento de 10% no número de empregos diretos do franchising frente ao mesmo período de 2018. A rede Barbearia Vip gera 500 empregos, sendo 300 diretos e 200 indiretos.

A empresa inaugura na Grande Florianópolis mais três lojas no próximo mês: duas na Grande Florianópolis, onde está sediada (Floripa Airport e Continente Shopping) e, em Curitiba (PR), será aberta mais uma franquia na cidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/996343/Barbearia_Vip.jpg

FONTE Barbearia Vip

